Comment créer et configurer un nouveau compte Google

Vous ne savez pas comment créer un compte Google ? Pas de soucis! C’est en fait assez simple. Voici comment créer un compte Google sans aucun problème. Vous trouverez ci-dessous des instructions étape par étape.

Pour créer un compte Google sur mobile, il faut se rendre sur votre Paramètres puis Comptes. Choisissez Google et suivez les instructions à l’écran. Pour configurer un compte Google sur un navigateur, accédez à la page d’inscription aux comptes Google et saisissez vos coordonnées.

Avant de commencer

Avant de vous lancer, gardez à l’esprit que les citoyens américains doivent avoir au moins 13 ans pour créer un compte Google et 18 ans pour ajouter une carte de crédit au compte. Pourquoi voudriez-vous ajouter une carte de crédit? Vous pouvez l’utiliser pour acheter des applications et des jeux sur le Play Store, vous abonner à YouTube Music et payer pour d’autres services proposés par Google.

Comme la plupart des services de Google sont gratuits, y compris Gmail, Docs, Drive et Photos, l’ajout d’une carte de crédit est facultatif et la désactivation ne sera pas un problème.

Comment configurer un compte Google sur votre téléphone Android ou iOS

La création d’un nouveau compte Google ne prend que quelques minutes et le nombre de comptes Google que vous pouvez avoir est illimité. Prenez votre appareil Android, ouvrez le Paramètres l’application et sélectionnez le Comptes option (sur iOS, accédez à Courrier alors Comptes). L’étape suivante consiste à appuyer sur Ajouter un compte en bas, puis choisissez Google.

Une page apparaîtra où vous pourrez vous connecter à votre compte ou en créer un nouveau. Sélectionnez le Créer un compte puis suivez les instructions à l’écran en saisissant vos informations personnelles, en sélectionnant un nom d’utilisateur et un mot de passe, et en complétant le processus en acceptant les conditions d’utilisation.

Instructions pas à pas pour configurer un compte Google sur Android ou iOS :

Dirigez-vous vers le Paramètres de votre appareil. Sélectionner Comptes. Dans iOS, ce paramètre est à l’intérieur du Courrier option. Appuyez sur Ajouter un compte. Sélectionner Google. Prendre Créer un compte. Suivez les instructions à l’écran en saisissant vos informations personnelles, en sélectionnant un nom d’utilisateur, etc. Je suis d’accord bouton pour créer votre compte Google.

Comment créer un compte Google à l’aide d’un navigateur

Ne pas creuser la méthode du téléphone mobile? Il peut être plus facile et plus rapide de remplir des formulaires et de créer un compte à l’aide d’un ordinateur complet et d’un navigateur Web. Vous pouvez certainement faire tout cela en ligne.

Rendez-vous simplement sur la page d’inscription et commencez à remplir vos informations. Cela comprendra votre nom, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Frappé Prochain et remplissez le formulaire suivant. Sélectionner Prochain à nouveau et vérifiez votre identité en vérifiant votre numéro de téléphone. Google vous demandera si vous souhaitez associer votre numéro de téléphone à votre compte et peut proposer d’autres services. Suivez les instructions et votre compte sera créé.

Instructions pas à pas pour configurer un compte Google sur un navigateur :

Accédez à la page d’inscription account.google.com. Entrez votre nom, nom d’utilisateur et mot de passe. Sélectionner Prochain. Saisissez votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail de récupération, votre date de naissance et votre sexe. Sélectionner Prochain

Si vous avez entré un numéro de téléphone, vous pouvez le vérifier maintenant. Suivre les instructions. Terminé!