Comment créer et partager un PDF avec des champs remplissables | La technologie

Nous avons tous déjà reçu un PDF qu’il fallait remplir, ce qui a priori est gênant, puisqu’il faut l’imprimer, le remplir, le scanner et le retransférer au même format pour l’envoyer par mail ou trouver un programme qui nous permet de modifier le fichier. Eh bien, cela pourrait être corrigé si le PDF était préparé pour le remplir automatiquement, ce dont nous allons parler ensuite.

Si nous sommes quoi nous devons créer ce PDF, nous réaliserons instantanément que ce n’est pas un moyen très naturel de passer par de nombreuses étapes pour nous faire parvenir un formulaire entièrement couvert.

Pour réaliser ces formulaires en PDF et que la personne qui les reçoit puisse les remplir de façon naturelle et surtout plus ou moins rapidement, on peut toujours acquérir Adobe Acrobat DC, mais comme il ne vous semble sûrement pas dépenser de l’argent, nous allons voir comment le faire à partir d’un seul euro.

Pour cela, nous utiliserons un outil appelé PDFescape Avec lequel vous pouvez mettre des fonctions avancées telles que celles apportées par la version payante d’Adobe Acrobat. Le seul inconvénient est que nous avons quelques limites, telles que les fichiers inférieurs à 10 Mo et ayant moins de 100 pages.

Créons le PDF

Comme nous allons le voir ci-dessous, PDFescape va nous permettre de créer un formulaire au sein d’un PDF ou d’en charger un que nous avons déjà réalisé afin de le modifier, si bon nous semble.

Nous allons créer un Formulaire PDF à partir de zéro, en voyant les caractéristiques à un niveau général, afin que plus tard vous puissiez faire tout ce dont vous avez besoin pour envoyer.

La façon de créer ce PDF avec des champs à remplir est :

Nous allons sur le site PDFescape et cliquons sur Créer un nouveau document PDF. Il faut maintenant choisir le nombre de pages (jusqu’à 25 maximum) et la taille de la page. Lorsque nous avons choisi, cliquez sur Créer. Nous commençons par ajouter le texte que nous voulons à l’intérieur du formulaire, en cliquant sur le bouton Texte qui se trouve dans le coin supérieur gauche. Ils nous permettent de choisir parmi un certain nombre de polices, de tailles et d’autres options. À ce stade, nous ajoutons les champs de formulaire que nous voulons dans le PDF. Par exemple, pour les champs Nom et e-mail, il est préférable d’utiliser le champ Texte pour l’écrire. Ensuite, nous devons cliquer sur le Champ de formulaire et puis on choisit Texte dans le menu déroulant qui apparaît à l’écran, puis cliquez sur Sélectionner. En cliquant avec la souris, nous choisissons la zone où les gens pourront écrire, vu qu’elle est marquée en vert. Si maintenant nous voulons mettre, par exemple, Pays d’origine de la personne qui remplit le PDF, nous devons l’écrire en utilisant Texte, pour ensuite utiliser Champ de formulaire et dans la liste déroulante qui nous lance, nous sélectionnons Menu déroulant puis cliquez sur Sélectionner. Nous verrons comment apparaît une ligne verte qui se termine par un symbole déroulant. Cliquez dessus avec le bouton droit et choisissez l’option Propriétaires d’objets. Dans la fenêtre suivante, nous pouvons mettre un nom (Nom). En bas on verra ce qu’il dit Options de champ, endroit où nous mettrons (suivant l’exemple que nous vous avons donné) les différents pays que nous estimons. Maintenant, si nous cliquons sur l’objet Pays, nous verrons comment les options que nous venons de créer ressortent. Si nous voulons créer le champ Âge (nous l’écrivons en utilisant Text, comme toutes les options précédentes), il est préférable d’utiliser Champ de formulaire puis sélectionnez Radio pour ensuite cliquer sur Sélectionner. Comme nous allons avoir différentes tranches d’âge, nous allons créer différents boutons, pour cela nous cliquons avec le bouton droit au-dessus de celui que nous avons créé puis cliquez sur Dupliquer, jusqu’à ce que nous ayons ceux que nous voulons. À côté de chacun des boutons que nous utilisons Texte pour écrire les tranches d’âge correspondantes. Si ce que nous voulons, c’est connaître les différents intérêts que la personne qui va remplir le formulaire peut avoir, nous devons utiliser à nouveau Champ de formulaire puis cliquez sur Case à cocher, puis appuyez sur Sélectionner. On peut faire la même chose que dans l’exemple précédent, c’est-à-dire dupliquer les marqueurs autant de fois qu’on veut et mettre ce qu’on veut. Enfin, nous pouvons laisser toutes ces personnes qui couvrent le formulaire, vous pouvez mettre une sorte de observation ou commentaire de celui-ci, donc ils doivent avoir une zone où ils peuvent écrire. Allons-y Champ de formulaire puis cliquez sur Paragraphe de texte, sans oublier de céder Sélectionner pour qu’il s’active. Il ne reste plus qu’à sélectionner l’espace qu’occupera la zone de commentaires et le tour est joué. C’est là qu’ils nous laisseront tout ce qu’ils jugeront nécessaire pour nous écrire.

Une fois que nous avons tout ce dont nous avons besoin dans le formulaire, il est temps de créer le fichier que les personnes à qui nous l’envoyons utiliseront.

Pour l’enregistrer, il suffit de suivre quelques étapes simples :

Cliquez sur l’icône couleur verte et avec des flèches blanches sur le côté gauche de l’image (Enregistrer et télécharger le PDF). Après y avoir réfléchi quelques secondes, nous verrons comment le fichier PDF de ce que nous venons de créer est téléchargé sur notre ordinateur.

Il ne nous reste plus qu’à envoyer ce PDF aux personnes que nous voulons remplir, afin qu’elles puissent le faire dans le moyen le plus simple possible, puisqu’ils pourront le faire directement dans le document que nous leur envoyons.

Ils pourront mettre (sur la base du PDF que nous avons créé) leur nom, leur e-mail et leurs commentaires, en écrivant comme ils le font sous n’importe quelle forme sur Internet, en plus de pouvoir sélectionner les options que nous avons marquées.

C’est le meilleur moyen de créer un formulaire PDF et faciliter la vie de tous ceux qui veulent le remplir.

Évidemment, nous vous conseillons d’essayer ce site, car il fonctionne très bien, il ne donne aucun type d’erreur et surtout il est gratuit. Lorsque vous l’essayez, vous pouvez nous faire part du résultat et de votre expérience à travers nos différents réseaux sociaux.