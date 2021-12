Comment créer et promouvoir des podcasts sur Facebook [Infographic]

Facebook a publié un nouveau guide sur la façon de lier et de promouvoir des podcasts sur sa plate-forme, via ses outils de podcast récemment ajoutés, qui ne sont pas encore disponibles pour tous les utilisateurs, mais pourraient, à terme, offrir de nouvelles opportunités pour maximiser la portée et l’engagement communautaire.

Lancé plus tôt cette année dans le cadre de l’expansion plus large de ses outils audio, en réponse à l’essor de Clubhouse, Facebook permet désormais aux créateurs de podcasts sélectionnés de connecter leurs podcasts à leur page Facebook, contribuant ainsi à améliorer la découverte et la promotion. Facebook a initialement invité un petit groupe de podcasteurs dans le programme, mais maintenant, les diffuseurs peuvent postuler, via leur Page, pour que leur podcast soit ajouté.

Il convient de noter que les podcasts ne sont actuellement disponibles que pour les auditeurs américains et uniquement sur mobile, il existe donc des restrictions importantes. Mais si vous êtes un podcasteur qui cherche à exploiter, ce nouvel aperçu aidera à fournir plus de contexte sur le fonctionnement des podcasts Facebook et sur ce que vous pouvez retirer du processus.

Vous pouvez télécharger le guide complet des podcasts Facebook ici.