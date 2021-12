Comment créer le slogan idéal pour votre marque

Pensez-vous que le langage utilisé par une marque et son niveau de succès ne sont que des coïncidences ? Si tel est le cas, pensez-vous également que ce n’est qu’une coïncidence si certaines des plus grandes marques du monde ont également certains des meilleurs slogans du marché ? Je ne sais pas pour vous, mais je crois que les mots qu’une marque transmet au public jouent un rôle énorme pour déterminer si une marque aura du succès ou non (et en tant que spécialiste du marketing, c’est un peu mon travail de prouver cette théorie ).

Les slogans (également appelés slogans) sont des messages courts ou des slogans qui articulent le message principal d’une marque. En d’autres termes, c’est le message auquel les managers de la marque veulent que les consommateurs pensent chaque fois qu’ils pensent à leur marque. J’aime décrire les slogans comme étant en quelque sorte des bandes-annonces verbales concises qui articulent les avantages, les croyances ou une demande d’une marque auprès d’un public.

Les slogans sont si importants qu’à eux seuls, une marque peut devenir un nom familier. Mais ne me croyez pas sur parole, fermez les yeux et pensez à certaines des plus grandes marques du monde, puis pensez à leurs slogans… pensez-vous toujours que ce n’est qu’une coïncidence ?

Un bon slogan peut amener un consommateur à faire un achat. Alors qu’un bon slogan peut amener une marque à rester dans l’esprit des consommateurs dans sa catégorie respective, ce qui est comme un grand chelem pour à peu près toutes les publicités jamais créées. Maintenant que nous sommes sur la même longueur d’onde sur l’importance des slogans. Voici quatre approches que vous pouvez adopter et qui vous aideront sûrement à créer le slogan idéal pour votre marque.

L’approche du produit en tant que héros

Certains des slogans les plus importants et les plus mémorables ont été conçus dans le but de positionner le produit comme le héros. L’approche du produit en tant que héros met l’accent sur l’allégation d’avantage clé en tant que produit étant la chose qui procurera au public le sentiment souhaité. Ou que le produit sera ce qui atténue un problème particulier rencontré par le public.

Voici des exemples de marques qui ont utilisé l’approche du produit en tant que héros avec leurs slogans :

“Le petit déjeuner des champions.” – Wheaties« L’endroit le plus heureux sur terre. » – Disney« Nous amenons à la vie de bonnes choses. » – General Electric« RedBull donne des ailes. » – Taureau rouge

Si le message idéal que vous souhaitez transmettre à votre public est que votre produit à lui seul sera ce qui leur procurera tout ce qu’ils désirent, alors vous devriez adopter l’approche du produit en tant que héros. Vous pouvez le faire en pensant à au moins cinq choses que fait votre produit qui sont des avantages clés pour lesquels les consommateurs l’achèteraient, puis réduisez-le à l’avantage le plus important ou à l’avantage sur lequel vos concurrents ne mettent peut-être pas l’accent.

Alors, disons que votre produit est un cure-dent. L’approche du produit en tant que héros mettrait en évidence votre fil dentaire comme un moyen d’atténuer ce que l’utilisateur veut qu’il fasse pour lui, c’est-à-dire éliminer la plaque entre ses dents. Un slogan utilisant cette approche pourrait être « Le choix qui met la plaque dans votre passé ». Ce slogan expliquerait à votre public le fait que vos choix de fil dentaire sont le produit pour résoudre leur problème.

Si cette approche n’est pas celle qui vous convient, pas besoin d’angoisse – il y a trois autres approches parmi lesquelles choisir et je suis sûr que vous les trouverez idéales pour votre marque.

L’approche appel à l’action

Une incitation à l’action est excellente dans toutes les facettes du marketing produit. Mais ils sont particulièrement intéressants en ce qui concerne la création de slogans. C’est parce qu’il est plus facile d’articuler ce que vous voulez que votre public fasse. Une approche d’appel à l’action pour créer un slogan consiste à créer un slogan qui indique à votre public l’action que vous souhaitez qu’il entreprenne.

Voici quelques exemples de slogans populaires qui contiennent l’approche d’appel à l’action :

« Fais-le. » – Nike « Obéir à votre soif. » – Lutin « Mange frais. » – Métro « Goûte l’arc-en-ciel. » – Jeu de quilles

En tant que spécialistes du marketing, nous aimons les slogans d’appel à l’action, car ils facilitent notre travail en incitant le consommateur à effectuer l’action souhaitée chaque fois qu’ils sont affichés auprès d’un public (ce qui devrait être beaucoup). Voici comment vous pouvez utiliser une incitation à l’action pour créer le message idéal que vous souhaitez transmettre à un public :

Disons que vous avez également une marque dont le sirop contre la toux est son produit vedette. Un slogan d’incitation à l’action pourrait être : « Prenez une gorgée et vous ne tousserez pas demain. » Cela indiquerait à votre public exactement ce que vous voulez qu’il fasse et ce qu’il a à gagner s’il prend les mesures que vous voulez qu’il fasse. C’est un message assez clair, n’est-ce pas ?

Mais peut-être que le message idéal que vous souhaitez transmettre à votre public dans votre slogan n’est pas quelque chose d’évident… dans ce cas, explorons une autre approche que vous devriez envisager.

L’approche abstraite

L’approche abstraite de la création d’un slogan est la plus difficile de toutes les approches, car elle repose sur le fait que le consommateur fait le lien entre le slogan et ce que la marque a à offrir. Et bien que l’approche abstraite soit la plus difficile, les consommateurs qui comprennent le slogan et le relient à votre marque sont plus susceptibles de s’y intéresser car il se présente comme intelligent et branché.

Voici quelques exemples de slogans abstraits :

« Que peut faire le brun pour vous ? » – UPS« Parce que vous le valez bien. » – L’Oréal« J’aime ça. » – McDonalds« Peux tu m’entendre maintenant? – Verizon

Les slogans abstraits sont des déclarations ou des questions ouvertes qui permettent à un public de relier les avantages potentiels que la marque peut fournir à la marque de son propre gré.

Si vous vouliez créer un slogan pour une marque qui fabriquait des vélos de montagne, cela pourrait être un slogan qui disait simplement : « Pouvez-vous rouler plus vite ? » Ce slogan peut fonctionner car il amène le public à tirer sa propre conclusion quant à savoir s’il existe un vélo de montagne plus rapide ou non – mais 9 fois sur 10, ils associeront le vélo de montagne le plus rapide à la marque qui a produit ce slogan chaque fois qu’ils l’ont entendu.

L’approche de la proclamation

La dernière approche, et franchement, la plus simple pour créer un slogan est la proclamation. La raison pour laquelle l’approche de la proclamation est si simple est qu’il s’agit simplement d’un slogan qui revendique le consommateur – ce que chaque marque devrait déjà faire verbalement ou non verbalement.

Certains de vos slogans préférés sont probablement des proclamations. Pas certain? Peut-être que quelques-uns d’entre eux pourraient vous dire quelque chose :

« Lécher les doigts est bon. » – KFC« La meilleure partie du réveil, c’est Folgers dans votre tasse. » – Folgers « La machine de conduite ultime. » – BMW« M’m ! M’m ! Bon! » – Compagnie de soupe Campbell

Adopter l’approche de la proclamation pour créer un slogan consiste simplement à se vanter pas si humblement de votre marque dans votre slogan. Et si vous êtes fier de votre marque, un peu de vantardise est une bonne chose. Voici comment procéder. Disons que vous aviez également une marque qui produisait des écouteurs et que vous vouliez faire une proclamation sur la qualité dans votre slogan. Le slogan de votre marque pourrait être « L’expérience audio optimale ».

Conclusion

Le slogan d’une marque est souvent l’une des premières choses auxquelles un consommateur pense chaque fois qu’il pense à une marque. C’est pourquoi il est si important de créer le meilleur message que vous souhaitez exprimer à votre public.

Comme vous pouvez le voir dans les exemples répertoriés, toutes les approches ci-dessus ont fonctionné pour certaines des plus grandes marques de la planète et elles peuvent certainement fonctionner pour vous pour vous aider à créer le slogan idéal pour votre marque. Tout ce que vous avez à faire est de décider quelle approche vous convient le mieux. Cependant, gardez à l’esprit que vous n’êtes pas obligé de choisir une seule approche. Vous pouvez également les combiner si c’est ce qui vous convient le mieux.

Une dernière chose à retenir lorsque vous créez votre slogan. L’objectif principal d’un slogan doit être d’être mémorable dans l’esprit de ceux qui le voient ou l’entendent. Et la meilleure façon d’être mémorable est d’évoquer une émotion positive. Si vous pouvez le faire et adopter la bonne approche, vous créerez le slogan idéal pour votre marque.

Publié à l’origine ici.

Auteur : DeJuan Wright

Suivez @DeJuanlWright

DeJuan Wright est le fondateur et directeur de marque de Decryption, une société de marketing spécialisée dans l’aide aux startups à progresser grâce à la stratégie de marque et aux solutions de marketing de contenu. Le décryptage se concentre sur l’augmentation de la notoriété de la marque et la culture de l’attitude de la marque spécifiquement pour les startups.

DeJuan a plus de 12 ans d’expérience dans l’image de marque, la coordination du marketing numérique,… Voir le profil complet ›