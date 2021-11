Call of Duty: Vanguard est maintenant disponible, et vous voudrez probablement un moyen facile de faire équipe avec des amis ou de rencontrer de nouveaux joueurs pour faire la fête en multijoueur. La nouvelle fonctionnalité de clan de Vanguard remplace le système Modern Warfare et Warzone’s Regiments, mais elle fonctionne de la même manière pour permettre aux joueurs de faire la fête pour plus de récompenses.

Faire partie d’un clan vous donnera une étiquette de clan colorée à utiliser, vous récompensera avec un bonus de 10 % d’XP pour jouer avec les membres de votre clan et vous offrira des cadres de carte d’appel uniques en améliorant votre clan. Le clan est mis à niveau simplement en jouant des matchs et en relevant des défis.

Voici comment créer ou rejoindre un clan dans Call of Duty: Vanguard.

Comment créer un clan

Fonctionnalité Créer un clan

Vous pouvez créer votre propre clan en ouvrant le menu social de Vanguard en appuyant sur Triangle ou Y sur la console. Ensuite, allez dans l’onglet Clan et choisissez l’option Créer. Cela vous permet de décider des détails tels que le nom du clan et le tag de clan que vos membres afficheront.

Suivez simplement les instructions à l’écran pour configurer votre clan, ce qui comprend la saisie d’un tag de clan à 5 caractères (max), la création d’un emblème personnalisé et la définition des paramètres de confidentialité. Vous pouvez choisir parmi quatre paramètres de confidentialité différents : privé, invitation uniquement, demande d’invitation à rejoindre ou public.

Options de clan en tant que chef de clan

Cliquez sur l’option Configurer un clan dans le coin supérieur droit de l’écran pour ajouter des détails supplémentaires comme une description de clan ou ajouter des étiquettes de recherche pour que d’autres trouvent votre clan. Les étiquettes de recherche incluent des descripteurs tels que décontracté, amical, compétitif, multijoueur et zombies.

Comment rejoindre un clan

Options de clan

Rejoindre un clan est un processus assez simple. Dans l’onglet Clan, choisissez l’option Rejoindre un clan pour voir une liste des clans actuellement établis. Vous pouvez sélectionner l’option pour parcourir la liste des clans ou utiliser un filtre de tri pour trouver celui qui convient le mieux à votre style. Il s’agit de descripteurs de recherche tels que occasionnel, amical, compétitif, multijoueur et zombies. Si vous connaissez déjà le nom du clan que vous essayez de rejoindre, une barre de recherche vous permet également de saisir le nom du clan.

Les joueurs peuvent également vous inviter dans leur clan. Cela peut être un ami ou quelqu’un qui a joué dans un match précédent avec vous. Vous trouverez ces invitations de clan dans votre boîte de réception. La section Boîte de réception se trouve dans l’onglet Social (Triangle ou Y) et les menus Clan.

Si vous étiez auparavant dans un régiment de guerre moderne et de zone de guerre, vous devriez constater que vous et tous les membres du régiment avez été automatiquement transférés en tant que clan pour Vanguard. Cependant, vous pouvez choisir de quitter ce groupe à tout moment pour créer ou rejoindre un nouveau clan en suivant les étapes ci-dessus. Cliquez simplement sur l’onglet Informations sur le clan dans le coin supérieur droit du menu du clan et sélectionnez l’option Quitter le clan.

Cela devrait couvrir tout ce que vous devez savoir sur la création ou l’adhésion à un clan dans Call of Duty: Vanguard. Consultez notre meilleur guide des paramètres de la console si vous jouez sur PlayStation ou Xbox. Pour le mode Zombies, nous avons des guides pour le nouveau système d’avantages et la fonction Autel des Alliances.

