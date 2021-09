Comment créer un bouton de panique dans Windows 10 | La technologie

La création d’un bouton Kill Switch est quelque chose que les utilisateurs de VPN savent déjà et qui est très utile, car il déconnecte Internet lorsque le cryptage du serveur est perdu, pour une raison quelconque. Faire la même chose sous Windows, c’est-à-dire créer un bouton de panique, sera également quelque chose de très positif et c’est pourquoi nous allons vous expliquer comment y parvenir.

L’utilité d’un bouton panique sous Windows il est vraiment élevé, car nous pourrons supprimer notre connexion Internet si nous remarquons qu’il se passe quelque chose d’étrange. Il s’agit d’une mesure de sécurité qui dans certains cas peut être extrêmement efficace.

est coupe-circuit personnalisé il peut couper immédiatement la connexion Internet si nous soupçonnons ou savons avec certitude que nous sommes attaqués par ce moyen, au cas où nous verrions que nous avons commencé à télécharger des logiciels malveillants ou si des fenêtres pop-up extrêmement suspectes s’affichent.

Mais nous pouvons non seulement utiliser ce bouton dans des cas extrêmes, mais il peut également être utile si nous voulons arrêter Internet parce que nous envoyons un e-mail que nous ne devrions pas ou parce que nous avons commencé une mise à jour et que nous ne voulons pas qu’elle continue , pour vous donner deux exemples.

Voici comment le bouton panique est créé dans Windows

De manière native, nous n’avons aucun moyen d’obtenir un bouton de ce type, mais ce que nous pouvons faire, c’est créer un raccourci et l’avoir toujours à portée de main sur le bureau ou sur la barre des tâches elle-même si cela vous convient plus.

Pour y parvenir, nous devons effectuer les étapes suivantes :

Nous ouvrons le Paramètres Windows depuis le menu Démarrer ou appuyez sur les touches Windows + je. Maintenant, nous devons aller à Réseau et Internet. A cette époque, dans la section L’état du réseau nous devons écrire le nom du Adaptateur de réseau qui relie notre ordinateur à Internet. Si vous vous connectez par câble, vous obtiendrez Ethernet et s’il est sans fil, vous obtiendrez le WiFi. Maintenant, nous devons aller sur le bureau et dans un endroit vide, cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Nouveau puis Accès direct. Lorsque la boîte de création de raccourci s’ouvre, nous devons copier et coller ce qui suit dans la zone où vous pouvez écrire : C: Windows System32 netsh.exe interface set nom de l’interface = ” XXXX ” admin = désactivé Nous devons être clairs sur le fait que là où il est écrit XXX, nous devrons mettre le nom de notre adaptateur réseau et si Windows nous l’avons dans le lecteur C, vous devez remplacer la lettre par n’importe quoi. Il est temps de renommer le bouton. Nous mettrons celui que nous voulons, comme Panic Button ou Kill Switch. Quand on change le nom qu’on donne Finaliser.

Personnaliser le bouton

Une fois le bouton créé, nous pourrons le personnaliser à notre guise, car la vérité est qu’en standard, il est assez fade. De plus, cette personnalisation nous permettra de mieux le trouver lors de son utilisation, car si nous le laissons tel qu’il est créé, nous pouvons le confondre avec un autre que nous avons.

Pour le personnaliser, procédez comme suit :

Nous faisons un clic droit sur l’icône du raccourci que nous avons créé et cliquons sur Propriétés. Apparaît automatiquement dans l’onglet Accès direct, où l’on verra, en bas, un bouton qui dit Changer l’icône, sur lequel nous devons appuyer. Nous obtiendrons un message qui nous indiquera qu’il ne contient pas d’icônes et que nous devons en choisir une dans la liste ou spécifier où se trouve celle que nous voulons. Dans ce signe nous appuyons Accepter. C’est maintenant le moment où nous choisissons l’icône que nous aimons le plus pour ce type de bouton, en cliquant sur Accepter lorsqu’il est choisi, puis appuyez sur Appliquer.

Avant de partir, nous pouvons en profiter et créer un raccourci clavier afin que nous puissions l’utiliser si cela est plus pratique que de rechercher l’icône sur le bureau ou partout où nous l’avons. Comme nous sommes toujours dans Propriétés et Raccourci du bouton que nous avons créé, nous pouvons voir que dans la partie centrale de cette fenêtre, il est indiqué Touche de raccourci. Nous cliquons sur et nous sélectionnons les clés nous voulons combiner. Il ne nous reste plus qu’à donner à ce bouton les autorisations nécessaires pour qu’il puisse effectuer cette fonction et pour cela nous cliquons sur Options avancées et nous sélectionnons Exécuter comme administrateur. Enfin, nous appuyons Accepter, Appliquer et une autre fois Accepter.

Nous avons donc presque tout, mais ne cliquons toujours pas sur le bouton que nous avons créé, car nous devons d’abord créer un commutateur de reconnexion.

Si nous appuyons, nous couperons Internet, mais ce sera plus déroutant de l’avoir à nouveau que si nous avons un autre bouton pour nous reconnecter.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Bouton de reconnexion

Comme nous l’avons déjà mentionné, tout comme nous avons un bouton pour se déconnecter, nous allons en créer un pour se reconnecter à Internet et ainsi se faciliter la vie.

Nous allons procéder comme suit :

Nous répétons les premières étapes que nous avons faites avec le bouton de déconnexion jusqu’au moment de Créer un accès direct où nous devons copier et coller ce qui suit dans la case, en remplaçant XXX par le nom de notre adaptateur réseau : C: Windows System32 netsh.exe interface set nom d’interface = ” XXXX ” admin = activé

Maintenant, nous mettons le nom que nous voulons comme Reconnecter ou Activer Internet, pour vous donner deux exemples. À ce stade, nous pouvons modifier l’icône de la même manière que nous l’avons fait avec le bouton de déconnexion, c’est-à-dire bouton de droite, Propriétés et après Changer l’icône. La prochaine étape serait également de lui donner un raccourci clavier, en effectuant la même tâche que nous avons faite auparavant, mais, comme d’habitude, en mettant une autre combinaison de touches. Puis on touche Appliquer et Accepter pour que les deux boutons soient pleinement opérationnels.

Désormais, vous pouvez déconnecter Internet lorsque vous le jugez nécessaire et le remettre en service quand vous le souhaitez en appuyant sur un bouton, ce qui est extrêmement pratique et rapide à faire.

Au moment où nous remarquons quelque chose d’étrange avec la connexion ou que nous subissons un type d’attaque, nous n’avons qu’à appuyer sur le bouton que nous avons créé. Aussi simple que cela.