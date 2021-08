Comment créer un code QR et les utilisations que vous pouvez lui donner | La technologie

Les codes QR existent depuis longtemps et ces derniers temps, ils sont devenus très importants, par exemple dans l’industrie hôtelière. Mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas très bien ce qu’ils sont, à quoi ils servent et toutes les possibilités qu’ils nous offrent, en lisant non seulement celles que d’autres ont créées, mais aussi celles qui sont notre propriété.

Les codes QR peuvent avoir un bon nombre de fonctions, certaines vraiment intéressantes. Et créer nos propres codes peut nous faire faire un pas en avant à bien des égards, en particulier dans une question de confort quand on veut transmettre quelque chose à une autre personne.

Les codes que les autres créent, ainsi que ceux que nous pouvons créer nous-mêmes, peuvent être utilisés pour beaucoup plus de tâches que vous ne pouvez l’imaginer au début, car les possibilités sont nombreuses et variées.

C’est une technologie qui, bien qu’elle ait beaucoup avancé dans son utilisation, offre encore beaucoup plus de possibilités et il semble que tout le monde commence à les réaliser, on peut donc considérer qu’elle est en plein essor.

Que sont les codes QR ?

Mais comme c’est normal, la première chose est de comprendre de quoi on parle exactement. QR codes ce sont des codes-barres, mais beaucoup plus puissants dans tout ce qui concerne les possibilités d’information.

Ils sont graphiques bidirectionnels qu’ils nous envoient le informations codées au mobile au moment où nous les lisons avec des programmes qui y sont préparés.

Ces codes étaient créé par Denso Wave en 1994 dans le but de partager des informations le plus rapidement possible. Dans cette même décennie des années 90, le Marque de voiture Toyota commencer à utiliser ces codes pour améliorer la gestion des pièces dans les lignes d’assemblage mais aussi dans les entrepôts.

Leur utilisation est de plus en plus grande chaque jour et bien plus que depuis quelques années, car ils sont un moyen de partage d’informations très intéressant. Sans aucun doute, cela a été très utile dans les moments que nous avons traversés au cours des deux dernières années.

Quelles informations peut-on avoir dans un QR Code ?

La vérité est qu’au début de ce paragraphe, la première réaction a été d’écrire que nous pouvons avoir des informations infirmes dans le QR, mais ce n’est pas exactement comme ça, bien que presque.

Dans ce type de codes, nous pouvons stocker des informations telles que :

Texte: nous aurons à notre disposition une phrase ou un paragraphe que nous pourrons voir en le scannant. Liens: ils peuvent conduire à des liens vers certaines pages web de toutes sortes ou directement vers des téléchargements de fichiers. Contact– La numérisation peut également révéler les coordonnées d’une personne. Wifi: nous pouvions même voir les données WiFi. Appels ou messages: Les informations sur un numéro de téléphone peuvent être partagées où nous appellerons ou enverrons un message. Géolocalisation: certains codes QR nous permettent de connaître l’emplacement de quelque chose en particulier. e-mail– Les données d’un e-mail pourraient également être partagées. Événement: nous pourrions voir toutes les données d’un événement qui va être organisé, comme le jour, l’heure et en quoi il consiste.

Créer un code QR

Nous avons nous-mêmes la capacité de créer notre propre code QR faire ce dont nous avons besoin.

Malgré ce que certains d’entre vous peuvent penser, cette création est extrêmement simple et nous ne devons avoir aucune connaissance informatique avancée, en plus d’être gratuite.

La première chose à faire est d’entrer sur le site Web QRCode, bien qu’il existe de nombreux autres sites Web de ce style sur Internet.

En ce moment, nous allons voir comment nous avons plusieurs sections en haut où il est dit Lien, SMS, SMS, WhatsApp, WiFi ou V-Card.

Estas son las distintas posibilidades que tenemos para crear código QR, es decir, podremos crear un código de un link, de un texto que escribamos, para mandar un SMS, para utilizar WhatsApp, uno con la clave WiFi y, por último, una tarjeta en visite.

Relier: ici, nous verrons des options telles que l’URL où nous voulons envoyer la personne qui lit le code, la taille du texte qui apparaîtra, ainsi que les différentes couleurs et symboles que nous pourrions choisir de mettre. Enfin, un logo de ceux créés par le web ou pour sélectionner le nôtre. Ensuite, il suffit de cliquer sur Générer un code QR pour l’avoir sur l’ordinateur. Texte: on garde les mêmes options et la section logo, mais au lieu de mettre un lien, dans ce cas cela nous permet de mettre un texte. SMS: dans ce cas, la première chose qu’il nous montre est la section du code du pays, puis le numéro de téléphone et ensuite le message que nous allons envoyer lorsque nous lisons le QR. Le reste reste inchangé par rapport aux options précédentes. Whatsapp: c’est exact à l’exemple précédent à l’exception que ce qui va être envoyé sera un WhatsApp. Wifi: ici, nous devons compléter les données du nom du réseau, du type de sécurité et du mot de passe, en plus du reste des options partagées par tous les types de code dans QRCode. V-Carte: dans ce cas les données à couvrir sont beaucoup plus nombreuses, puisqu’il s’agit d’une carte de visite que nous allons envoyer avec ce code. Nous devons mettre de notre nom et prénom, email. adresse web, entreprise, numéro de téléphone ou adresse physique, sans oublier à la fin, cliquez sur Générer un QR Code afin que nous puissions l’enregistrer sur l’ordinateur.

A quoi peut servir un code QR ?

La vérité est que ces codes QR peuvent être utilisés pour une multitude de possibilités, même certaines plus que vous ne pouvez l’imaginer au début.

Certaines de ces possibilités sont les suivantes :

Information de contact: soit comme carte de visite, soit comme publicité pour que quelqu’un découvre, par exemple, un magasin. Aider les personnes âgées: cela peut être d’une grande aide pour les personnes âgées qui peuvent s’embrouiller et avoir leur adresse sur cette carte afin que quelqu’un puisse les aider. Partager une lettre ou un menu: il peut être utilisé pour que lorsqu’un convive s’assoit à une table de restaurant, lisant le code QR, il accède directement au menu et puisse le voir sur son mobile, ce qui est déjà fait dans de nombreux lieux d’accueil. Documents de cours: si nous faisons un cours simplement en lisant un code, nous pourrions avoir tout le programme à portée de main. Promouvoir un site Web: si vous avez besoin de quelqu’un pour voir votre site Web avec lequel lire le code QR, ils seraient déjà à l’intérieur. Dans les loisirs: cela peut être un moyen idéal pour qu’une fois que nous avons terminé une sorte de passe-temps comme une recherche de mots ou un jeu de mots croisés, en lisant le code QR, ils nous donnent la réponse et sachent ainsi comment nous l’avons fait. Carte d’embarquement pour un avion: de cette façon vous n’avez plus rien à transporter sur papier en présentant le QR code avec votre mobile. Étiquettes d’identification pour animaux de compagnie: peut également être utilisé pour donner des informations sur un animal de compagnie en cas de perte. Personne à contacter en cas d’urgence: des pendentifs peuvent être créés où un code QR d’un contact d’urgence apparaît. C’est quelque chose de préparé pour les personnes atteintes d’une maladie ou d’un handicap.

Il y a plus d’utilisations qui peuvent être données aux codes QR, mais comme vous venez de voir la quantité de possibilités dont nous disposons aujourd’hui, cela rend ce type de produit de plus en plus important pour tout le monde.

De plus, maintenant que vous savez créer le vôtre, vous avez déjà fait un pas en avant dans le monde des codes QR.