Comment créer un groupe Facebook rentable

Les « entonnoirs » traditionnels utilisant l’automatisation des e-mails sont en train de mourir lentement et douloureusement.

Mis à part les taux d’ouverture terribles, les consommateurs ne sont pas stupides – ils savent que vous allez les embêter avec des e-mails de vente pour le reste de l’éternité.

L’e-mail a toujours sa place dans votre écosystème marketing, mais lorsqu’il s’agit de générer un trafic froid vers des prospects qualifiés, il existe un meilleur moyen.

Groupes Facebook

Les groupes Facebook (et autres communautés en ligne) sont l’un des meilleurs moyens de générer plus de prospects pour votre entreprise.

À l’heure actuelle, nous utilisons un groupe Facebook pour générer 20 à 30 leads qualifiés chaque mois. C’est un pot de miel de prospects qui peuvent être sollicités au besoin pour maintenir notre croissance stable et orientée à la hausse.

Dans cet article, je vais vous emmener dans les coulisses de notre groupe Facebook et vous montrer comment appliquer la même stratégie à votre entreprise.

Revenus générés par notre groupe Facebook en mai 2021.

Cette vidéo est un code de triche. Regarde ça. Copiez-le. Croître.

Pourquoi les groupes Facebook ?

Il y a beaucoup de bruit sur internet. Construire une communauté pour nourrir les clients potentiels est 10 fois plus puissant que d’essayer de les inscrire sur une liste de diffusion ou de les suivre sur les réseaux sociaux. Les groupes Facebook sont la plate-forme communautaire idéale, offrant la possibilité de commercialiser 1-à-plusieurs et 1-à-1.Le courrier électronique n’est plus aussi efficace qu’avant. Le taux d’ouverture standard des listes de diffusion est d’environ 20 % des taux d’ouverture des e-mails, il n’est plus efficace pour convertir le trafic froid en prospects. D’une part, les consommateurs savent que vous les poussez à acheter chez vous. Une communauté Facebook, en revanche, se concentre sur la valeur. Il nourrit profondément les consommateurs jusqu’à ce qu’ils soient prêts à se convertir en prospects hautement qualifiés.Une formidable source de leads hautement qualifiés. Consultants, coachs, programmes de formation, agences ou tout simplement n’importe quelle entreprise de services B2B, un groupe Facebook est l’or en termes de prospects et de génération de revenus.Il ne faut pas beaucoup d’efforts pour démarrer, grandir et gérer. Contrairement à ce que la plupart pensent, vous n’avez pas besoin de beaucoup de contenu pour gérer un groupe Facebook. Vous avez juste besoin du bon contenu – j’y reviendrai dans un instant.

Groupes Facebook vs autres plateformes communautaires

Une autre question que vous vous posez probablement : pourquoi « Groupe Facebook » en particulier. Pourquoi pas les communautés Discord, Slack ou LinkedIn ?

Tout le monde est sur Facebook. Et, par tout le monde, je veux dire tout le monde et leur mère. Statistiquement parlant, 2,8 milliards de personnes dans le monde utilisent Facebook – passant plus de 2 heures par jour sur la plateforme, plus que tout autre réseau social.La boîte à outils intégrée de Facebook. Facebook Live, Messenger, fils de discussion, guides… La liste est longue. Facebook affine en permanence sa boîte à outils spécialement conçue pour créer une communauté engagée. D’autres plates-formes comme Slack et Discord sont également excellentes, mais elles sont bien insuffisantes en termes de pile technologique disponibleC’est gratuit, toujours. Construire une grande communauté engagée peut coûter cher sur d’autres plateformes où vous devez payer par utilisateur. Slack est un élément clé de notre pile, mais nous ne l’utilisons que pour les clients payants. Facebook s’est avéré 100 fois plus puissant en tant qu’outil de marketing frontal, générant des rendez-vous réservés pour notre équipe de vente.

Cela dit, il y a aussi la mise à jour iOS 14 qui change la façon dont nous suivons les données pour la diffusion d’annonces personnalisées. Il est donc rentable de diffuser des publicités et de rester sur la plate-forme sociale, d’où notre préférence pour les groupes Facebook.

Ressources nécessaires pour monétiser votre groupe Facebook

Maintenant que j’ai plaidé en faveur des groupes Facebook, parlons en détail de ce qu’il faut pour en gérer un.

Gestionnaire de communauté

Vous ne pouvez pas le faire sans un gestionnaire de communauté. C’est la personne qui gère tout dans le groupe, de la création de contenu à la modération des commentaires et à la recherche de contenu généré par l’utilisateur (UGC). Cette personne doit être un excellent communicateur et rédacteur publicitaire.

Créateur de contenu

Les Facebook Live sont une source clé de prospects, ils apportent une tonne de valeur à la communauté tout en offrant la possibilité de faire de la vente incitative. Cette personne doit être un véritable expert en la matière qui est à l’aise pour aller en direct pour résoudre et répondre aux problèmes des membres du groupe, en leur offrant une vraie valeur. Cela peut prendre un certain temps pour engager les gens dans une vidéo en direct en utilisant uniquement l’art de la narration. Mais c’est un muscle que vous devez construire.

Setter (ventes internes)

J’aime appeler cette personne un « setter », car son rôle principal est de fixer des rendez-vous avec notre équipe de vente. Ils sont impliqués dans de nombreuses conversations en tête-à-tête avec les gens, suivent avec eux le cadeau que vous offrez, répondent aux questions qu’ils se posent sur ce sujet, etc.

Dépenses publicitaires sur Facebook (min 3 000 $/mois)

Si vous voulez faire cela correctement et l’utiliser comme une source pour gagner de l’argent, vous devez investir de l’argent. Mais je vous promets que ça en vaut la peine. À l’heure actuelle, avec une dépense publicitaire de 3 000 $, nous obtenons 510 nouveaux membres du groupe (6 $/membre).

Comment configurer votre groupe Facebook

Quelques notes rapides pour bien structurer votre groupe.

Créez votre groupe en fonction des problèmes de votre client, pas de ce que vous vendez

C’est là que la plupart des gens commettent une erreur qui empêche leur groupe de se développer. Ils choisissent un sujet trop vaste.

Résultat : ça attire beaucoup de monde, mais pas de leads de qualité. Mais ce n’est pas ce que vous voulez.

Vous souhaitez créer un petit groupe hautement ciblé. Pas un grand groupe de personnes aléatoires qui deviennent incontrôlables rapidement.

En fonction de votre audience. Exemple : agences de référencement, marketeurs de croissance B2B.

❌ Non basé sur votre entreprise. Exemple : référencement

En vous concentrant sur votre public cible, vous pouvez créer un contenu ciblé pour résoudre leurs problèmes. Si vous créez un groupe thématique, vous constaterez qu’il y a beaucoup de personnes – agences, entrepreneurs, consultants, etc. Et vous ne pouvez tout simplement pas créer de contenu qui résout chacun de leurs problèmes.

Exemple: Nous avons récemment lancé un groupe Facebook pour notre agence, WEBRIS. Il cible nos principaux clients, les responsables marketing internes des entreprises B2B (pas notre service qui est le référencement). Notre groupe se concentre donc sur les tactiques de croissance B2B où nous aidons les responsables marketing B2B à comprendre les stratégies disponibles qu’ils peuvent utiliser pour la croissance.

Tirez parti des questions obligatoires pour entrer dans le groupe

Cela étant réglé, une autre étape importante dans la configuration de votre groupe Facebook consiste à poser les bonnes questions d’introduction lorsque les gens s’inscrivent à votre groupe. Vous aurez besoin de ces deux :

Demandez leur email en échange de goodies. Cela vous donnera son adresse e-mail pour les saisir dans votre entonnoir de vente.Demandez-leur s’ils sont intéressés à avoir une conversation. Ceci est crucial pour obtenir la permission de les DM. Une fois que vous avez obtenu leur approbation, le setter peut ensuite contacter les membres pour leur demander s’ils ont lu votre guide gratuit ou utilisé le modèle et s’il y a des questions auxquelles elle peut répondre à leur place.

Utilisez des « Guides » pour héberger du contenu bloqué

Dernière pièce du processus de mise en place : des guides de structuration en formation de groupe. C’est le cadeau gratuit que vous balancerez comme une carotte lorsque vous diffuserez des publicités pour attirer les bonnes personnes dans votre groupe Facebook.

La clé est de créer un guide au sein du groupe afin de ne pas éloigner les gens de la plate-forme. Non seulement c’est un meilleur moyen de les engager, mais c’est aussi un excellent moyen de rester dans les bons livres de Facebook. Pourquoi? Parce que l’algorithme n’apprécie pas que vous partagiez des liens pour éloigner les gens de leur plateforme.

Comment développer votre groupe Facebook

Restez concentré sur la création d’un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Favorisez les communications avec eux et soyez utile.

Cela signifie également que vous NE PAS :

❌ Faire la promotion croisée du Groupe sur d’autres réseaux. La promotion de croisement amènera toutes sortes de personnes à votre groupe Facebook. Cela signifie que vous devez être prêt à dire au revoir aux prospects ciblés.

Demandez aux gens ou invitez-les à rejoindre. Eh bien, c’est tout simplement ennuyeux. Alors ne le fais pas. Et, comme ci-dessus, cela attire des personnes non engagées vers votre groupe, ce qui dépasse son objectif même.

N’oubliez pas qu’un petit groupe de personnes très ciblé est tellement mieux qu’un grand groupe de personnes aléatoires.

Maintenant, pour ce que vous DEVEZ FAIRE pour développer votre groupe…

Créer un bon front end (offre MICRO)

Cette offre doit être pertinente pour votre public cible. Pour nous, c’est le modèle de plan de projet – un simple fichier Google Sheets qui présente un plan de projet SEO de 12 mois. Nous avons enregistré une vidéo de 10 minutes guidant les gens à travers le modèle et l’avons hébergée en tant que guide au sein du groupe.

Utilisez les publicités Facebook pour promouvoir

C’est le plus sensé pour promouvoir votre groupe et obtenir également une bonne réponse. Donc, une fois que vous avez fait une bonne offre, vous demandez aux gens de rejoindre le groupe pour l’obtenir. De cette façon, les gens n’ont même pas besoin de quitter la plate-forme ou de télécharger une autre application pour vous rejoindre. Ils verront l’annonce, cliqueront pour obtenir le cadeau gratuit et entreront dans votre groupe. Simple. En fait, la tactique a réduit de moitié notre coût par acquisition et notre taux d’engagement a été multiplié par trois par rapport à l’e-mail.

Concentrez-vous sur l’engagement, pas sur le volume

Ne traitez pas votre groupe Facebook comme un dépotoir de promotion de contenu. Gardez votre article de blog et les liens vidéo YouTube à l’extérieur. Concentrez-vous sur la création d’une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui sont là pour la même raison. Cela signifie que vous finirez par rejeter plus de personnes que d’en laisser entrer (nous rejetons 50% des personnes qui essaient de rejoindre). Une petite communauté engagée vaut mieux qu’une grande communauté morte.

Créer du contenu pour votre groupe Facebook

Voici ce qu’il faut faire à la place : fournir systématiquement du bon contenu dans le groupe.

Puisque vous voulez donner de la valeur aux gens, il n’y a pas de meilleur moyen de le faire qu’en partageant du contenu créé spécifiquement pour le groupe. C’est un contenu qui est créé pour répondre au niveau de sensibilisation des membres de votre groupe, par conséquent, il leur offre une valeur énorme.

Bien sûr, ce contenu peut être réutilisé, mais il doit répondre à la sensibilisation des membres et être natif du Groupe.

Voici donc le type de contenu que nous vous recommandons de créer…

Publications organiques (1x/semaine)

Il s’agit d’un contenu écrit qui peut être une copie longue, qui peut contenir une image ou une vidéo, selon vos préférences. Mais concentrez-vous sur la narration pour apporter de la valeur et créer un engagement avec la publication.

Événements vidéo FB Live (1x/semaine)

Comme je l’ai dit, un expert en la matière devrait fournir cela. Encore une fois, concentrez-vous sur la valeur. Posez des questions et répondez aux questions. Et, si vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions dans l’épisode en direct, demandez au setter d’y répondre et de les partager avec les personnes concernées.

Postes promotionnels (2x/mois)

C’est ici que vous partagez votre contenu – études de cas, témoignages, augmentation de prix/vente. Assurez-vous d’écrire une copie convaincante pour accompagner le contenu. C’est ainsi que vous amenerez les gens à consommer du contenu.

UGC ou contenu généré par l’utilisateur

Cela s’accumule avec le temps. Et cela implique de répondre à tout ce qui est publié dans le groupe – c’est pourquoi un gestionnaire de communauté est important. Aucune question ou commentaire ne doit jamais rester sans réponse.

Action prise

Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin pour démarrer, développer et monétiser votre propre groupe Facebook.

Besoin d’aide?

