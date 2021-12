Comment créer un groupe familial de compte Nintendo

Si toute votre famille utilise votre Nintendo Switch, vous voudrez savoir comment créer un groupe familial Nintendo. Vous pouvez toujours demander à chaque membre de la famille d’avoir son propre compte, mais la création d’un groupe familial de comptes permettra d’économiser sur les coûts en obtenant un abonnement familial pour Nintendo Switch Online. Voici comment créer un groupe familial Nintendo avec vos comptes Nintendo Switch afin que vous puissiez commencer à économiser de l’argent !

Créez d’abord des comptes Nintendo pour chaque membre de la famille

Le but d’un groupe familial est de réunir le compte Nintendo de tout le monde sous un seul abonnement. Assurez-vous que chaque membre de la famille qui souhaite se joindre à vous a suivi les étapes de création d’un compte Nintendo avant de créer un groupe familial rejoint.

Comment envoyer une invitation à rejoindre votre groupe familial

Vous allez créer un groupe familial à partir de la page de votre compte Nintendo en ligne.

Avant de commencer, assurez-vous de connaître l’adresse e-mail de chaque personne que vous souhaitez ajouter au groupe.

Accédez à account.nintendo.com et connectez-vous si ce n’est pas déjà fait. Cliquer sur Groupe familial dans la liste des options sous votre avatar de profil. Cliquer sur Ajouter un membre. Cliquer sur Invitez quelqu’un dans votre groupe familial.. Entrer le adresse e-mail pour la personne que vous souhaitez ajouter au groupe familial. Cliquez sur Soumettre. Répétez pour chaque personne que vous souhaitez ajouter à votre groupe familial.

Vous verrez une notification indiquant que le membre n’a pas encore été ajouté. Une fois que la personne a confirmé l’invitation, vous verrez qu’elle est désormais membre de votre groupe.

Comment accepter une invitation à un groupe familial

Une fois qu’une invitation est envoyée, vous recevrez une invitation par e-mail de Nintendo.

Assurez-vous de vérifier votre onglet Social pour l’e-mail si vous utilisez Gmail.

Clique sur le URL répertorié dans l’e-mail ou copiez-le et collez-le dans votre navigateur. Cliquez sur Rejoindre le groupe familial. Cliquer sur d’accord.

Vous ferez désormais partie du groupe familial, ce qui permettra de souscrire au forfait familial annuel Nintendo Switch Online à 35 $ (jusqu’à huit personnes) au lieu du forfait annuel individuel à 20 $. Ou vous pouvez vous abonner au forfait familial annuel Nintendo Switch Online + Expansion Pack à 80 $ au lieu de 50 $ individuel. L’abonnement au pack d’extension + ajoute les jeux N64 et Sega Genesis.

Comment faire de quelqu’un d’autre l’administrateur du groupe familial

Si vous avez créé le groupe familial, mais que quelqu’un d’autre finira par payer le coût de l’abonnement annuel, vous pouvez changer l’identité de l’administrateur du groupe familial dès maintenant.

Accédez à account.nintendo.com et connectez-vous si ce n’est pas déjà fait. Cliquer sur Groupe familial dans la liste des options sous votre avatar de profil. Cliquer sur Gérer le groupe familial. Cliquer sur Changer l’administrateur du groupe familial. Cliquez sur Soumettre pour vérifier votre adresse e-mail. Entrer le Code de vérification vous avez reçu par e-mail de Nintendo. (Vérifiez votre onglet social si vous utilisez Gmail). Cliquez sur Soumettre. Cliquez sur Sélectionnez cette personne à côté du nom de la personne que vous souhaitez désigner comme administrateur du groupe familial. Cliquez sur Confirmer le changement pour confirmer que vous souhaitez faire de cette personne le nouvel administrateur du groupe familial.

Le nouvel administrateur recevra une notification par e-mail pour accepter le changement. Vous n’aurez plus les privilèges d’administrateur pour ce groupe familial.

Comment supprimer un membre d’un groupe familial

Expulser quelqu’un de la famille ? Aucun problème. L’administrateur du groupe familial peut supprimer un membre en quelques clics.

Remarque : La seule personne qui peut supprimer un membre est l’administrateur du groupe familial.

Accédez à account.nintendo.com et connectez-vous si ce n’est pas déjà fait. Cliquer sur Groupe familial dans la liste des options sous votre avatar de profil. Cliquer sur Gérer le groupe familial. Cliquer sur Supprimer un membre du groupe familial. Cliquez sur Sélectionnez cette personne à côté du nom de la personne que vous souhaitez supprimer du groupe familial. Cliquez sur Confirmer pour confirmer que vous souhaitez supprimer cette personne du groupe familial.

Il ne vous reste plus qu’à maîtriser votre groupe familial et commencer à économiser de l’argent en achetant un abonnement familial Nintendo Switch Online !

