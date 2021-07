Comment créer un jeton non fongible

Comparer

Le monde des jetons non fongibles (NFT) offre une opportunité en or aux entrepreneurs de maximiser leur traction commerciale. Ils ont une capitalisation boursière vertigineuse de 22,25 milliards de dollars et un volume de transactions quotidien de 2,68 milliards de dollars, selon CoinMarketCap.com. Par conséquent, le trading de crypto-monnaies est un investissement rentable. Nous avons hâte de vous dévoiler la même chose ! Alors, restez à l’écoute pour en savoir plus sur le développement de jetons non fongibles.

Il s’agit d’un type unique de collection de crypto avec des fonctionnalités telles que l’immuabilité et la non-interchangeabilité. Les NFT sont créés sur des réseaux blockchain tels que Binance Smart Chain, Cardano, Cosmos, Ethereum, EOS, Flow, Polkadot et TRON.

Les artistes, les créateurs de contenu, les créateurs de mode, les développeurs de jeux, les cinéastes, les créateurs de mèmes, les photographes et les athlètes gagnent des millions de dollars en vendant leur travail à haute valeur ajoutée sur de nombreux marchés NFT. Les objets de collection crypto reçoivent des offres agressives d’investisseurs intéressés, entraînant une augmentation de leur prix de vente.

Certains grands acteurs comme Binance, BuyuCoin, Collectible, eBay, Fox, Light Media, NewAuction (NAU), NFTmall, Rowket Market, Ticketmaster, VANCAT et xSigma ont également annoncé le lancement de leurs propres plateformes de vente NFT à l’avenir. Cela entraînera une concurrence féroce dans l’industrie de la cryptographie.

En outre, les NFT ont également éliminé le rôle encombrant des intermédiaires / intermédiaires dans le système. Les créateurs de contenu peuvent fixer leur propre prix pour le travail sans payer de courtage ou de commission à qui que ce soit.

Idéalement, les artistes et les designers devraient développer leurs NFT , sur le solide réseau blockchain Ethereum. Il a un cadre robuste et est compatible avec différents projets Dapps et DeFi.

Les créateurs de contenu doivent suivre les directives et les règles des normes ERC-721 et ERC-1155 Non-Fongible Token.

ERC-721 implémente une API pour tous les jetons contenus dans des contrats intelligents sécurisés. Contient des détails tels que l’ID de jeton et l’adresse de paire de jetons unique.

ERC-1155 est une norme multi-jetons , où chaque NFT a ses propres métadonnées et approvisionnement. Il se compose de différentes règles de transfert de jetons (individuels et par lots).

Ils doivent mettre en place un portefeuille numérique compatible avec la cryptographie , tels que le portefeuille Coinbase, MetaMask, MyEtherWallet et le portefeuille Trust.

Les artistes qui possèdent de la monnaie fiduciaire peuvent les convertir dans les crypto-monnaies Ether (ETH) en vous inscrivant auprès de Binance et Coinbase.

Les créateurs de contenu subiront une vérification KYC/AML , lors de l’enregistrement sur le marché NFT.

Ils doivent lier leurs portefeuilles numériques , sur le marché NFT, en saisissant des détails tels que le numéro de portefeuille Etherum et le total des fonds qui y sont stockés.

Certains Les plateformes de trading d’objets de collection crypto compatibles avec Ethereum sont Mintable.app, OpenSea et Rarible.

Ils doivent télécharger leur travail unique, sous forme d’images (JPEG) et de vidéos (MP3 et Mp4) sur le marché NFT.

La plateforme en ligne créera automatiquement le précieux NFT.

Le créateur peut ajouter des détails comme : modes de paiement acceptés, image de la bannière, description et prix de votre collection numérique.

Le NFT est répertorié sur le marché en ligne de la vente.

Une fois la crypto collectible vendue Pour un investisseur, les créateurs de contenu doivent payer différentes dépenses telles que les frais d’enchères, une commission sur la vente, les frais de frappe et les frais de traitement des transactions sur le marché NFT.

THÉTA

Il a certainement la plus grande capitalisation boursière de 8,46 milliards de dollars et une offre totale de 1 milliard de dollars. THETA est un réseau de streaming vidéo 100% décentralisé lancé en 2018. Les créateurs de contenu gagneront plus de revenus grâce au jeton de chiffrement THETA natif grâce à des transactions peer-to-peer (P2P). En dehors de cela, les téléspectateurs recevront des récompenses grâce aux jetons Theta Fuel (TFUEL).

Chiliz (CHZ)

Au prix de seulement 0,36 $, Chiliz NFT a la deuxième plus grande capitalisation boursière (2,14 milliards de dollars) de l’industrie. CHZ agit comme une monnaie numérique pour les industries du sport et du divertissement.

Les fans peuvent acheter la collection crypto Chiliz et gagner des avantages tels que des pouvoirs de décision et des droits de vote. Enfin, les utilisateurs peuvent les acheter sur des bourses comme Binance, Bitpanda, HBTC et Mercado.

Décentralisé (MANA)

Le MANA NFT ne coûte que 0,97 $. Il a un volume d’échanges quotidien de 254,14 millions de dollars avec un approvisionnement total de 1,58 milliard. Le Decentraland NFT (MANA) est créé sur le contrat intelligent basé sur Ethereum.

Les investisseurs peuvent utiliser NFT pour jouer à des jeux interactifs, acheter une propriété virtuelle et également faire l’expérience de la 3D et de la réalité virtuelle (VR). Les acheteurs peuvent également acheter des jetons LAND avec MANA. Le monde du jeu Decentraland agit comme un énorme métaverse qui augmente les revenus des créateurs de contenu.

Les investisseurs obtiennent des rendements élevés en monétisant leurs jetons LAND par le biais de la publicité, de la location et de l’offre d’expériences payantes à d’autres utilisateurs de la plate-forme.

Les objets de collection numériques sont vendus sous forme d’œuvres d’art, de noms de domaine, d’accessoires de mode, de jeux, de métaverses, de mèmes, de musique, de photos, de licences de logiciels, d’articles de sport, de cartes de visite, de tweets, de vidéos et de propriétés virtuelles sur le marché.

Les objets de collection crypto influencent également fortement différentes industries comme le commerce électronique, le divertissement, les jeux, les médias sociaux et les sports.

Selon Non-Fungible.com, les ventes de NFT ont atteint 30,53 millions de dollars avec 10 311 ventes primaires et 7 930 ventes secondaires sur le marché. Il existe un énorme 705 691 objets de collection cryptographiques différents, basés sur les données fournies par CoinRanking.com.

De plus en plus de maisons de vente aux enchères, de galeries d’art, d’entreprises B2B, de célébrités, d’échanges de crypto, de plateformes de commerce électronique, de sociétés de divertissement, de sociétés de jeux et d’équipes sportives lancent également leurs nouveaux marchés NFT. Surtout, cela indique un niveau d’intérêt élevé et la possibilité de réaliser de gros bénéfices.

Les capital-risqueurs (VC) soutiennent également les idées commerciales des entrepreneurs innovants en raison des conditions de marché favorables pour le trading de NFT sur les plateformes en ligne.

Les acheteurs de jetons non fongibles (NFT) peuvent réaliser d’énormes profits en les vendant sur différents marchés secondaires. De plus, les vendeurs d’objets de collection cryptographiques tirent des revenus de nombreuses sources, telles que les ventes (primaires, secondaires et privées) et les redevances pour chaque revente.

Les entrepreneurs qui possèdent les marchés NFT tirent leurs revenus des frais d’enchères, des frais de configuration initiale, des frais d’inscription, des frais de frappe, de la vente simultanée de plusieurs objets de collection numériques et des frais de traitement des transactions.

Les jetons non fongibles génèrent beaucoup d’émissions de carbone lorsqu’ils sont frappés dans de nombreux réseaux de blockchain. Cependant, les marchés NFT essaient d’utiliser les énergies renouvelables pour fournir de l’électricité aux mineurs.

Par conséquent, les entrepreneurs doivent réduire leur consommation d’énergie lors de l’appel d’offres, de l’annulation, de la vente et du transfert de propriété des TVN.

Nifty Gateway, un marché NFT de premier plan, a annoncé son intention de devenir négatif en carbone en améliorant sa technologie. Les artistes et les investisseurs peuvent connaître leurs émissions de carbone à partir de leurs portefeuilles Ethereum à l’aide d’un outil conçu par Offsetra.

De plus, l’utilisation de la puissance de calcul sera réduite de 99% une fois qu’Ethereum passera complètement du mécanisme de consensus Proof of Work (PoW) à Proof of Stake (PoS) dans sa nouvelle version Ethereum 2.0. Par la suite, d’autres alternatives telles que les sidechains (Palm) et les transactions de couche 2 peuvent également réduire l’impact global sur l’environnement.

Les principaux marchés de NFT en termes de ventes sont CryptoKitties, Sorare, Ethereum Name Service (ENS), Decentraland et MegaCryptoPolis. Sans aucun doute, les marchés NFT populaires en termes de volume de transactions sont Decentraland, Sorare, CryptoPunks, Meebits et SuperRare. Les entrepreneurs peuvent créer une nouvelle plate-forme de marché NFT en tant que meilleurs marchés NFT.

Les NFT les plus chers vendus sur le marché étaient la collection de portraits CryptoPunks (16,9 millions $), Death Dip (1,79 million $ chez SuperRare), Metarift (905 236 $ chez MakersPlace), Reflection (869 487 $ chez SuperRare), Noriko Soramoto (618 575 $) chez Rarible) et CABRA (597 142 $ chez MakersPlace).

Sans aucun doute, 2021 verra de nouveaux projets NFT et de nouveaux records dans l’industrie de la cryptographie. Un nouveau dispositif de partage des revenus a été lancé grâce aux NFT. En outre, l’avenir des objets de collection crypto dépendra de la violation du droit d’auteur, de la duplication et des lois fiscales liées au commerce et aux transactions.

Contrairement à la construction d’objets de collection cryptographiques à partir de zéro, les entrepreneurs peuvent s’adresser à une société de développement de jetons non fongibles hautement cotée et réussir sur le marché florissant.

Ils peuvent obtenir des services tels que la création de solutions de clonage NFT en marque blanche basées sur ERC-721 et ERC-1155 sur les marchés NFT, l’intégration d’investisseurs potentiels, l’intégration de portefeuille numérique et le marketing NFT. Par conséquent, les entrepreneurs progressistes peuvent faire progresser l’industrie en lançant le développement de jetons non fongibles.