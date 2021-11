Comment créer un lecteur d’installation USB macOS Monterey amorçable [Video]

Dans cette vidéo pratique, je vais vous montrer comment transformer une clé USB éligible, une que vous avez peut-être déjà dans la maison, en un disque d’installation pratique de macOS Monterey. Ceci est utile pour faciliter les mises à niveau vers Monterey sur plusieurs ordinateurs Mac. Assurez-vous de vous abonner à . sur YouTube pour plus de guides, de didacticiels et de procédures centrés sur Mac.

Il est important de noter que vous n’avez pas besoin de créer un programme d’installation USB pour installer macOS Monterey. Vous pouvez utiliser l’App Store pour télécharger Monterey ou installer macOS à partir de Recovery. Comme indiqué au début, l’un des principaux avantages de la création d’un lecteur d’installation USB Monterey est d’installer Monterey sur plusieurs ordinateurs.

Sélection d’une clé USB

Avant de suivre ce didacticiel, vous devez vous assurer d’avoir accès à une clé USB pouvant servir de destination d’installation. En général, une clé USB fonctionnera, tant qu’elle dispose d’au moins 16 Go de stockage. Dans ce didacticiel particulier, j’utilise un SSD SanDisk Extreme Portable de rechange, car c’est tout ce que j’avais à disposition pour le moment. Certes, le SSD SanDisk est exagéré compte tenu de la capacité de stockage de 1 To.

Si vous achetez une nouvelle clé USB pour servir de lecteur d’installation, je recommande fortement la clé USB SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C. Tout d’abord, il est disponible avec la capacité nécessaire de 16 Go, mais il dispose également d’une connexion USB-C qui fonctionne bien avec les ordinateurs Mac d’aujourd’hui. Enfin, je pense que vous trouverez que c’est très abordable.

Tutoriel vidéo d’installation de macOS Monterey USB

Comment créer un lecteur d’installation USB amorçable macOS Monterey

Étape 1: Lancez le Mac App Store et téléchargez macOS Monterey.

Étape 2: Une fois le téléchargement de macOS Monterey terminé, le programme d’installation se lancera automatiquement. Fermez le programme d’installation via la barre de menu ou en utilisant ⌘+Q.

Étape 3: Connectez le lecteur USB, ouvrez le lecteur dans le Finder et assurez-vous qu’il n’y a rien dessus dont vous avez besoin. Si tel est le cas, il est important de sauvegarder toutes les données dont vous avez besoin sur le lecteur, car suivre ces étapes purgera le contenu du lecteur.

Noter: Les lecteurs au format APFS ne peuvent pas être utilisés avec ce didacticiel. Si le lecteur est formaté en APFS ou si vous n’êtes pas sûr, ouvrez Utilitaire de disque, sélectionnez le lecteur et cliquez sur Effacer. Pour le format, assurez-vous de choisir Mac OS étendu (journalisé) et cliquez sur Effacer.

Étape 4: Ouvrez Finder → Applications. Faites un clic droit sur Installer macOS Monterey → Afficher le contenu du paquet.

Étape 5 : Ouvrez Contenu → Ressources.

Étape 6 : Ouvrez une nouvelle fenêtre Terminal en naviguant vers Applications → Utilitaires → Terminal.

Étape 7 : Taper sudo suivi d’un espace dans la fenêtre Terminal.

Étape 8 : Glisser créer un média d’installation dans la fenêtre Terminal à partir du dossier Ressources ouvert à l’étape 5.

Étape 9 : Taper –le volume suivi d’un espace.

Étape 10 : Ouvrir le Finder → Aller → Aller au dossier…

Étape 11 : Taper /Volumes et appuyez sur Retour.

Étape 12 : Faites glisser le volume de la clé USB dans la fenêtre Terminal.

Noter: Assurez-vous de sélectionner le bon lecteur USB, sinon vous risquez d’affecter le mauvais lecteur.

Étape 13 : Appuyez sur la touche Retour du clavier pour traiter la commande complète du terminal et entrez votre mot de passe administrateur lorsque vous y êtes invité.

Étape 14 : Lorsque vous y êtes invité, tapez un « y » et appuyez sur la touche Retour de votre clavier.

Si vous n’avez pas encore fourni l’autorisation, l’utilitaire Terminal peut demander l’accès aux fichiers sur le volume amovible. Si tel est le cas, assurez-vous de cliquer sur OK pour autoriser l’accès.

Étape 15 : Le processus d’installation commencera par purger le contenu du lecteur USB connecté, rendre le lecteur amorçable et copier les fichiers d’installation sur le lecteur. Étant donné que ce processus prend quelques minutes, veuillez être patient.

Utilisation du programme d’installation USB de macOS Monterey

Pour utiliser le programme d’installation sur un Mac doté de silicium Apple, éteignez votre Mac, connectez le lecteur et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation jusqu’à ce que vous voyiez le logo Apple avec les mots Chargement des options de démarrage en dessous. Après un petit moment, vous devriez voir l’option Installer macOS Monterey apparaître comme une option de démarrage.

Pour les Mac à processeur Intel, connectez le lecteur d’installation USB et maintenez enfoncée la touche Option après avoir redémarré votre ordinateur jusqu’à ce que vous voyiez le sélecteur de démarrage.

Lors de l’installation de macOS Monterey, vous aurez plusieurs options à votre disposition, telles que :

Mise à niveau de votre installation macOS existante, en passant de macOS Big Sur ou des versions précédentes de macOS à macOS Monterey. Effacez votre installation existante et repartez de zéro. Créez un volume APFS séparé et installez macOS Monterey là-bas si vous souhaitez conserver macOS Big Sur ou la version précédente de macOS. Lisez et/ou regardez notre tutoriel sur la création de volumes APFS distincts pour macOS pour plus de détails.

Le point de vue de .

Bien qu’il existe d’autres options disponibles pour réinstaller macOS, telles que le Mac App Store ou macOS Recovery, j’aime garder un programme d’installation USB macOS à portée de main, en particulier parce que je gère généralement plusieurs ordinateurs Mac et effectue des mises à niveau pour les amis et les membres de la famille. Exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous avec vos pensées.

