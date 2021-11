De nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations arrivent sur macOS Monterey, mais comme les espaces de réunion virtuels sont devenus cruciaux dans nos vies, les améliorations apportées à FaceTime peuvent être parmi les plus excitantes. Si vous passez de nombreux appels FaceTime, macOS Monterey vous donnera probablement l’impression que votre meilleur Mac s’est encore amélioré.

L’une des nouvelles fonctionnalités est les liens d’appel FaceTime, qui vous permettent de créer des liens que vous pouvez envoyer aux personnes qui leur permettront de participer à un appel FaceTime en appuyant simplement sur le lien. Vous pouvez envoyer ces liens à l’aide d’applications intégrées telles que Messages et Mail, ou copier le lien et l’envoyer à peu près n’importe où. Toutes les personnes que vous voulez sur cet appel peuvent être incluses. La création d’un lien d’appel FaceTime sur macOS Monterey est assez similaire au processus sur iPhone et iPad avec quelques différences clés. Voici comment créer un lien d’appel FaceTime sur macOS Monterey.

Comment créer un lien d’appel FaceTime dans macOS Monterey

La création d’un lien d’appel FaceTime est un moyen beaucoup plus simple d’inviter des groupes de personnes au même appel, et vous pouvez le faire directement depuis l’application FaceTime sur votre Mac. Une fois que vous avez créé un lien, il doit rester actif jusqu’à ce que vous choisissiez de le supprimer.

Lancer FaceTime.

Cliquez sur Créer un lien.

Source : iMore Cliquez sur le méthode de partage vous voulez utiliser. Entrez tous les partage des détails vous avez besoin pour votre méthode sélectionnée si nécessaire.

Envoyer le lien à qui vous voulez via votre méthode de partage.

Selon la méthode de partage que vous avez sélectionnée, le processus d’information dont vous aurez besoin sera légèrement différent ; cependant, les principes de base restent les mêmes. Choisissez à qui vous envoyez le lien FaceTime, puis envoyez-le. Les personnes auxquelles vous avez envoyé le lien pourront appuyer sur ce lien à chaque fois pour accéder à votre appel FaceTime. Ils n’ont même pas besoin de le faire tout de suite. Le lien doit rester actif jusqu’à ce que vous le supprimiez.

Comment supprimer un lien d’appel FaceTime sur macOS Monterey

Comme mentionné ci-dessus, si vous ne souhaitez plus qu’un certain lien FaceTime fonctionne, vous pouvez supprimer n’importe lequel des liens d’appel que vous avez créés. Cela désactivera le lien pour tout le monde.

Lancer FaceTime.

Clique le bouton d’informations à côté du lien que vous souhaitez supprimer. C’est le petit « i » dans le cercle.

Source : iMore Click Supprimer le lien.

Cliquez sur Supprimer le lien de nouveau.

Désormais, toute personne à qui vous avez donné ce lien FaceTime ne pourra pas l’utiliser pour rejoindre un appel. Vous devrez renvoyer un nouveau lien si vous souhaitez que ces personnes vous rejoignent à nouveau sur FaceTime.

