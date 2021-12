Comment créer un nouveau compte Hotmail ou récupérer un ancien que vous avez perdu | La technologie

Bien que Microsoft ait quitté Hotmail au profit d’Outlook depuis de nombreuses années, la vérité est que vous pouvez toujours créer un compte à partir de cet e-mail et même récupérer un ancien que vous n’avez pas utilisé depuis longtemps. Nous vous disons comment vous pouvez l’obtenir.

Nombreux sont les utilisateurs qui, pendant des années, ont utilisé Hotmail comme courrier électronique. Eh bien, bien que Microsoft soit passé à Outlook il y a sept ans, la vérité est que nous pouvons toujours créer des comptes avec cet e-mail.

Mais vous pouvez aller un peu plus loin et récupérer un compte que nous n’avons pas utilisé depuis des années et ainsi l’utiliser à nouveau en ce moment.

Cela peut être utilisé pour vérifier les emails de ce compte qui sont si anciens et ainsi revoir tout ce qu’il contient, une action que les plus nostalgiques adoreront.

Créer un compte Hotmail

Curieusement, la vérité est que nous pouvons toujours créer un compte Hotmail, un domaine, soit dit en passant, qui n’a plus aucune priorité pour Microsoft.

La vérité est que ce n’est pas compliqué du tout, même si cela peut sembler le contraire. Il suffit de suivre quelques étapes simples :

Nous entrons signup.live.com Plus tard, nous verrons comment, dans la partie centrale, nous avons un panneau qui dit Créer un compte. Juste en dessous, nous voyons que vous pouvez écrire, eh bien, ce que vous avez à faire est de créer un compte avec le nom que vous voulez, mais cela s’appelle hotmail.com. Vous pouvez également utiliser l’option Obtenir une nouvelle adresse e-mail. Lorsque vous utilisez cette option, nous allons accéder à une fenêtre où nous aurons une liste déroulante pour le domaine que nous voulons choisir, dans ce cas hotmail.com. Maintenant que nous avons le nom du compte Hotmail, il est temps de donner Suivant. A ce moment, il nous demande de mettre un le mot de passe. Il y a un onglet en bas, où ils nous disent si nous voulons Obtenez des informations, des conseils et des offres sur les produits et services Microsoft, quelque chose que l’on marque ou pas, est indifférent, au goût de chacun. Cliquer sur Suivant. Après avoir entré le mot de passe, il nous demande de lui dire quels sont nos nom et prénom. À ce moment-là, nous appuyons Suivant. La prochaine chose est de mettre notre Pays ou région, pour ensuite nous demander le jour, mois et année de notre naissance. Après avoir cliqué à nouveau Suivant, nous verrons comment créer un compte il nous demandera de résoudre un puzzle, de mettre une phrase ou quelque chose de similaire. Il le fait, comme vous le savez bien, pour vérifier que nous ne sommes pas un Bot. Quand je te laisse passer tu cliques sur Suivant et cela vous amènera à une fenêtre où il nous dit si nous voulons garder la session démarrée. C’est aussi quelque chose que chacun choisira l’option qui l’intéresse le plus.

À ce stade, nous aurons déjà un nouveau compte Hotmail récemment publié.

Celui-ci sera également associé à un compte Microsoft et pourra être géré de la même manière que nous le faisons avec un compte Outlook.

Récupérer un compte Hotmail

Nous pouvons récupérer un e-mail de Hotmail que nous avions déjà auparavant et ainsi pouvoir voir tout ce qui est enregistré dans ce compte.

La façon de procéder est la suivante :

Nous allons sur la page https://login.live.com/ Si nous connaissons le compte et mot de passe, C’est aussi simple que de les mettre quand vous les demandez et de cette façon nous serons déjà dans notre courrier. Si, au contraire, nous connaissons le nom du compte, mais que nous avons oublié le mot de passe, car les étapes sont différentes. Une fois que nous avons entré le nom du compte, nous irons à la page de mot de passe où nous devons cliquer sur Mot de passe oublié?

À ce stade, nous verrons les méthodes par lesquelles nous pouvons récupérer le mot de passe, qui dépendront de la façon dont nous configurerons le compte à ce moment-là. C’est-à-dire que tout dépendra de la quantité de données que nous complétons dans notre profil de ce compte Hotmail.

Nous pouvons choisir comment ils nous laisseront réinitialiser le mot de passe. Vous pouvez obtenir toutes les méthodes ou une seule d’entre elles, tout dépendra, comme nous l’avons déjà mentionné, de la manière dont vous compléterez les informations.

Code sur téléphone portable

L’option qui est le plus souvent utilisée est qu’ils nous envoient un code au mobile, nous devons donc avoir le même numéro de téléphone qu’au moment de la création du compte Hotmail.

Si c’est le cas et qu’il a été configuré, il suffit de faire ce qui suit :

Nous sélectionnons Envoyer un code à mon téléphone puis cliquez sur Envoyer le code. Dans quelques secondes, il atteindra notre smartphone. Lorsque nous l’avons reçu, nous le mettons dans le champ Ecrire le code puis cliquez sur Envoyer. De là, il vous suffit de suivre les instructions à l’écran pour le nouveau mot de passe.

E-mail avec un lien de réinitialisation

Nous pouvons également utiliser l’option pour réinitialiser le mot de passe via un email secondaire qu’à l’époque nous l’utilisions comme méthode de sécurité.

Si tel était le cas, nous devrions seulement :

Au moment où nous sélectionnons cette option, nous verrons que affiche des informations avec les détails du compte alternatif que nous avions précédemment choisi. À ce moment-là, nous devons ouvrez le compte alternatif et suivez les étapes qui marque ledit e-mail pour que le mot de passe soit réinitialisé.

Équipe de confiance

Si, au moment d’avoir le compte Hotmail, nous désignons un autre ordinateur comme ordinateur de confiance, une autre option nous sera présentée où nous pourrions utiliser cet appareil pour récupérer le courrier.

Nous avons juste à faire ce qui suit :

Cliquer sur Utiliser mon équipement de confiance, pour ensuite cliquer sur Suivant. Nous écrivons le nouveau mot de passe dans les deux champs qui sont maintenant lancés puis cliquez sur Suivant.

Service client

Nous ne pouvons que nous tourner vers le support client et remplir un formulaire pour spécifier de manière fiable que nous sommes les propriétaires du compte.

Tout ce que nous y mettrons sera examiné par une équipe d’analystes Microsoft, de sorte qu’après quelques jours, ils décident s’ils nous permettent de récupérer le compte ou non.

Pour choisir cette façon d’essayer à nouveau de recevoir notre e-mail, vous devez procéder comme suit :

Cliquez sur l’une des options précédentes (mobile, équipe ou lien) puis sur Je ne peux utiliser aucune de ces options. Nous mettons le courrier électronique du compte Hotmail dont nous voulons réinitialiser le mot de passe, en plus d’un Adresse e-mail de rechange afin que l’équipe d’assistance technique spécialisée puisse nous contacter. Cliquez ensuite sur Suivant. UNE former, que nous devons compléter avec toutes les informations que nous pouvons fournir, puis cliquer sur Envoyer. Nous recevrons une confirmation que votre formulaire a été envoyé correctement, ainsi que le code PIN qui sera le numéro de protocole de la demande. Le support technique de Microsoft vous répondra dans un délai maximum de 24 à 36 heures. Nous ne pourrons donc rien faire d’ici là.

Et s’ils ne me permettent pas d’accéder à mon compte à tout moment ?

Si vous vous retrouvez dans la situation où lorsque vous mettez le nom de votre compte il vous dit qu’il n’existe pas et vous êtes complètement sûr qu’il s’agit dudit nom, il se peut que le changement de politique apporté par Microsoft en juin 2019 sur les comptes de votre propriété tels que Outlook, Hotmail, Live ou Microsoft.

À cette date, la société a décidé cela. Si un compte n’était pas actif pendant deux ans, il serait fermé dès que cette date serait atteinte. Est prérogative terminée le 30 août 2021Par conséquent, si nous ne sommes pas entrés dans les deux années précédant cette date, au moment où nous essaierons d’y accéder, il sera fermé en toute sécurité.

Nous devons également garder à l’esprit que Microsoft n’a informé personne de la date à laquelle ces deux années sont remplies, il se peut donc que le problème soit que le compte soit définitivement supprimé.

C’est-à-dire qu’il ne vous laisse pas entrer car votre compte Hotmail n’existe plus vraiment.