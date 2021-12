Comment créer un podcast long avec Joel Anderson

Bryan est rejoint par Joel Anderson de Slate pour discuter de sa carrière, de ses débuts chez TCU à son travail chez BuzzFeed News, en passant par la couverture du football universitaire à ESPN et se retrouver finalement chez Slate en train de travailler sur son podcast, Slow Burn. Ils abordent les différences entre l’imprimé et les podcasts, discutent en rapportant des histoires de longue durée et plongent dans les détails de la nouvelle saison de son émission, Slow Burn: The LA Riots.

Hôte : Bryan Curtis

Invité : Joel Anderson

Productrice associée : Erika Cervantes

