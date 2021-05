Comment créer un portefeuille d’investissement durable pour faire face aux chocs externes

Les chocs externes, comme la pandémie COVID-19 et son impact conséquent sur l’activité économique, sont des pierres qui peuvent provoquer des ondulations dans votre portefeuille. (Image: REUTERS)

Par Vinay Ahuja

Lorsque vous jetez une pierre dans un lac peu profond, vous pouvez provoquer de grandes ondulations et perturber sa paix et sa tranquillité. Cependant, lorsque vous jetez une pierre dans un lac profond, vous ne causez que quelques ondulations et vous le dérangez à peine. Les chocs externes, comme la pandémie COVID-19 et son impact conséquent sur l’activité économique, sont des pierres qui peuvent provoquer des ondulations dans votre portefeuille. Ils engendrent de l’incertitude et peuvent conduire à une volatilité extrême du marché. Dans le contexte d’un tel environnement, il y aura inévitablement des ondulations dans votre portefeuille. Cependant, l’impact et l’étendue de ces ondulations seront dictés par la profondeur et la résilience de votre portefeuille.

Les investissements financiers comportent un élément de risque. Ces risques ont tendance à introduire de l’incertitude dans les valeurs du portefeuille et à avoir une incidence sur les attentes de rendement. Il est donc impératif de créer des portefeuilles résilients capables de s’adapter à l’évolution du climat d’investissement et de résister aux chocs externes. En tant qu’investisseur, vous pouvez y parvenir en identifiant les véritables facteurs de risque et de rendement, tout en restant concentré sur vos objectifs à long terme. Pour créer des portefeuilles résilients, vous devez être:

-Conscient des risques: Le risque est omniprésent et peut se présenter de manière inattendue. La pandémie COVID-19 en cours témoigne du fait que le risque nous prend souvent au dépourvu. Heureusement, le risque peut être mesuré et atténué. La première étape consiste à être conscient des sources potentielles de risque. Comprenez le risque des classes d’actifs et informez-vous des déclencheurs qui peuvent augmenter l’incertitude. La prochaine étape consiste à évaluer votre propre profil de risque, qui reflétera votre volonté et votre capacité à absorber les risques. L’atténuation des risques n’est possible que lorsque vos investissements sont bien alignés sur votre profil de risque.

-Diversification grâce à une allocation d’actifs astucieuse: C’est probablement le meilleur moyen d’atténuer le risque de portefeuille et de créer un portefeuille résilient capable de résister à la volatilité des marchés à long terme. La diversification implique de répartir vos investissements sur plusieurs classes d’actifs de sorte que les mouvements brusques d’une classe d’actifs n’aient pas un impact disproportionné sur les rendements globaux ajustés au risque du portefeuille. Chaque classe d’actifs a un profil risque-rendement unique et réagit différemment au même ensemble de déclencheurs. En conséquence, si certains événements peuvent conduire à une liquidation dans une classe d’actifs, ils peuvent avoir un impact faible, voire inverse, sur une autre classe d’actifs. Dans le jargon financier, cela signifie que différentes classes d’actifs peuvent avoir une corrélation faible, voire négative, entre elles. Pour atteindre une diversification optimale, vous pouvez adopter l’approche d’allocation d’actifs. Selon cette approche, vous devez d’abord déterminer votre profil de risque, vos exigences de rendement et votre horizon de placement. Sur la base de ces facteurs, vous pouvez répartir vos investissements entre plusieurs classes d’actifs de sorte que le potentiel global de risque et de rendement corresponde bien à vos exigences uniques en matière de risque et de rendement.

-Agile: Si votre stratégie d’investissement reste fixe alors même que l’environnement d’investissement et vos besoins évoluent, il existe une possibilité de panne. En raison de la nature changeante du paysage de l’investissement, il est important que vous soyez suffisamment flexible pour répondre aux impératifs changeants et saisir les opportunités du marché. Cela signifie que vous devriez être en mesure de réduire l’exposition lorsque les marchés sont chers, tel que défini par le ratio P / E et d’autres mesures de valorisation, et d’augmenter l’exposition lorsque les marchés sont bon marché.

-Cohérente et disciplinée: Dans l’ensemble, vous devez être discipliné et suivre une approche cohérente de la création de portefeuille. Évitez de vous laisser influencer par les émotions du marché ou de vous éloigner de votre stratégie d’allocation d’actifs.

La résilience du portefeuille ne consiste pas simplement à élaborer une stratégie défensive pour lutter contre la volatilité actuelle des marchés. Un portefeuille vraiment résilient vous aidera non seulement à atténuer efficacement les chocs à court terme, mais vous garantira également que vous êtes en mesure de naviguer dans les tendances à long terme pour optimiser les rendements ajustés au risque à travers les cycles de marché.

(Vinay Ahuja est le directeur exécutif de IIIFL Wealth Management. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

