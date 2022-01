Comment créer un sondage et le partager sur WhatsApp

Tout le monde aime un bon sondage et qu’on lui demande son opinion. Chez Android Authority, nous reconnaissons cela, c’est pourquoi nous effectuons souvent des sondages auprès des lecteurs. Et si vous avez un groupe WhatsApp actif et que vous souhaitez effectuer un sondage pour récolter l’esprit de la ruche ? WhatsApp offre-t-il la possibilité de mettre en place un sondage ou avez-vous besoin d’utiliser un service tiers ?

Lire la suite: Comment utiliser WhatsApp – un guide du débutant étape par étape

RÉPONSE RAPIDE

La création d’un sondage WhatsApp nécessitera l’utilisation d’une plate-forme tierce, car aucune fonction de sondage n’est actuellement intégrée à l’écosystème WhatsApp. HandyPolls est un bon à utiliser en attendant. Définissez la question et les réponses possibles, puis sélectionnez l’option pour partager le sondage sur WhatsApp. Les questions et réponses seront ensuite formatées et envoyées à un contact ou groupe WhatsApp de votre choix, accompagnées d’un lien de vote.

Comment créer un sondage WhatsApp

L’avantage d’utiliser un service tiers est que vous pouvez l’utiliser sur WhatsApp mobile, WhatsApp Web et WhatsApp Desktop. Il n’y a aucune différence ou restriction d’aucune sorte. En plus, c’est gratuit, et qui n’aime pas la gratuité ?

Bien qu’il existe de nombreux sites proposant des services de sondage WhatsApp, j’ai choisi HandyPolls car cela semble être très simple et direct. Il ne vous demande pas de télécharger ou d’installer quoi que ce soit, il peut donc être utilisé en toute sécurité sans craindre les logiciels malveillants.

Alors allez d’abord sur HandyPolls et cliquez sur le gros Commencer bouton en haut. Bien qu’il vous invite à vous inscrire et à vous connecter, cela n’est pas strictement nécessaire pour utiliser le service.

Vous serez ensuite invité à saisir votre question de sondage et les réponses possibles. Pour ajouter une nouvelle réponse, appuyez simplement sur Entrée sur votre clavier pour passer à la ligne suivante. Une fois toutes les réponses saisies, cliquez sur Créer et obtenir un lien.

C’est maintenant là que vous pouvez choisir de l’envoyer directement à WhatsApp. Si vous effectuez cette opération sur votre téléphone, sélectionnez Partager sur WhatsApp enverra automatiquement le sondage à votre application mobile WhatsApp installée. Si vous êtes sur l’ordinateur, cela ouvrira votre application de bureau WhatsApp.

On vous demandera à qui vous voulez envoyer le sondage dans WhatsApp. Choisissez donc votre contact ou groupe, et le sondage sera envoyé à ce contact ou groupe en tant que nouveau message. Comme vous pouvez le voir, chaque réponse a sa propre URL unique pour voter.

Lorsque vous cliquez sur un lien de vote (indice, c’est le numéro un sur lequel vous devez cliquer), cela vous mènera au site Web de HandyPolls. La barre grise montrera comment vous avez voté. Vous pouvez également voir les résultats actuels dans leur ensemble. Android Authority avance là-bas, totalement imparable.

Si vous souhaitez avoir plus de contrôle sur vos sondages, par exemple pouvoir les modifier une fois qu’ils sont en ligne, vous devrez créer un compte gratuit. Mais pour de simples sondages instantanés, il n’est pas nécessaire de s’inscrire, et cela peut plaire à beaucoup de gens.

Lire la suite: Comment utiliser WhatsApp Web sur l’ordinateur

commentaires