Lorsque vous entrez dans un magasin avec un article très spécifique en tête, est-il utile de voir tous les autres produits sans rapport ? Ou est-il utile de voir ce dont vous avez besoin à l’avant et au centre pour que vous puissiez avancer avec votre achat ?

Il s’agit d’un scénario simplifié de pages de destination personnalisées pour Google Ads, mais il fait passer le message. Si vous cherchez à améliorer le taux de conversion de vos campagnes publicitaires Google, plutôt que d’envoyer des visiteurs vers votre site Web général, une page de destination ciblée conçue pour une campagne publicitaire spécifique peut être la solution.

Dans cet article de blog, nous expliquons comment créer une page de destination Google Ads efficace qui incite les visiteurs du site Web à se convertir.

Définissez votre public cible

Parlez-vous de la même manière à toutes les personnes que vous connaissez ? Par exemple, utilisez-vous le même langage avec votre grand-mère qu’avec votre meilleur ami ? Et si vous parliez à vos enfants plutôt que de parler au PDG de votre entreprise ? Vous avez probablement un ton différent, utilisez différents types de langage et même différents niveaux de complexité lorsque vous vous adressez à ces différents publics.

Cela s’applique également aux campagnes Google Ads ciblées. Avant de commencer à créer une page pour une campagne, réfléchissez à qui vous vous attendez à voir atterrir sur la page et quels peuvent être leurs besoins, leurs défis et leurs préférences linguistiques.

La meilleure chose à faire est de créer un mini-persona d’acheteur pour votre page de destination. Cela peut ressembler à ceci : Ingénieur de niveau intermédiaire à la recherche de solutions logicielles de projet pour économiser du temps et de l’argent afin qu’il puisse passer plus de temps à créer de nouveaux produits.

Créer une copie ciblée et spécifique

Voici à nouveau ce mot « ciblé ». C’est presque comme un thème pour ce billet de blog. Une fois que vous avez déterminé votre public cible, il est temps de rédiger une copie qui résonne avec eux. Cela n’inclut pas simplement la liste des services et fonctionnalités de votre entreprise. C’est plutôt le moment de parler à :

Un défi ou un besoin spécifique qu’ils ont. Montrez que vous comprenez le défi ou le besoin et son impact sur leur travail/vie/produits/services. Démontrez comment vous résolvez leur défi ou répondez à leur besoin.

Faites vraiment la copie à leur sujet et comment vous pouvez résoudre leur problème.

Utilisez un formulaire court pour maximiser les conversions

Lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la première fois, vous voulez lui révéler tout de suite tous les aspects de votre vie personnelle – des choses comme votre SSN, votre adresse personnelle, le nom de jeune fille de votre mère, le moment le plus embarrassant au lycée, etc. N’est-ce pas ? Tort. Vous voudrez probablement en apprendre un peu plus à leur sujet, puis partager ce que vous vous sentez à l’aise de partager.

Nous comprenons que vous devez rassembler quelques éléments de base avant de parler à un prospect et de voir si votre entreprise est la bonne personne, mais cela devrait être le strict minimum. Des éléments tels que le nom, l’e-mail et l’entreprise sont les éléments les plus essentiels. Plus il y a de champs de formulaire requis pour soumettre un formulaire, moins les visiteurs sont susceptibles de remplir le formulaire. Commencez toujours par un formulaire très court et n’ajoutez des champs de formulaire que si vous constatez que vous recevez beaucoup de soumissions de formulaires non pertinentes.

Inclure plus de contenu sous le formulaire

Vous pouvez inclure plus de contenu sous le formulaire, surtout si vous souhaitez donner plus d’informations au visiteur de la page de destination pour encourager une conversion. Des choses comme des explications plus détaillées des offres de services, des histoires de réussite de clients, des déclarations de crédibilité, des associations ou des accréditations de l’industrie, des récompenses récentes, etc.

Les mettre sous le formulaire garantit que le visiteur du site Web peut remplir le formulaire rapidement s’il souhaite engager la conversation, mais lui permet également de renforcer sa confiance s’il n’est pas tout à fait sûr du moment où il atterrit initialement sur la page.

Réduisez les options de menu, mais ne les supprimez pas

Les méga-menus sur un site Web B2B peuvent être méga-écrasants. Les visiteurs qui arrivent sur une page de destination Google Ads ont effectué une recherche spécifique, ont vu votre annonce et ont cliqué dessus. Ils ont démontré leur intention/intérêt d’achat. Comme ces personnes sont probablement au courant de ce que votre entreprise offre et ont un besoin/un achat spécifique en tête, vous n’avez pas besoin de les submerger avec un méga-menu de chaque chose que vous proposez.

Pour une page de destination Google Ads, il est important de fournir quelques options de menu si le visiteur souhaite en savoir plus avant de partager ses coordonnées avec vous. Cependant, vous ne devriez pas le rendre accablant ou encombré. La réduction des options de menu garantit qu’ils disposent d’un chemin ciblé pour remplir facilement le formulaire et vaquer à leurs occupations.

Auteur : Jeremy Durant

Suivez @BopDesignSD

Jeremy est le directeur commercial de Bop Design, une entreprise de marketing B2B, de conception et de développement Web basée à San Diego, en Californie. Jeremy établit des relations avec des entreprises et des entrepreneurs B2B qui ont besoin d’une stratégie de marketing et de marque, les aidant à développer leur proposition de valeur unique et leur client idéal… Voir le profil complet ›