Comment créer une page d’entreprise LinkedIn

Si vous dirigez une entreprise et que vous faites du marketing, vous devriez créer une page d’entreprise LinkedIn. Voici comment commencer

Il y a toutes les raisons d’avoir une page d’entreprise LinkedIn. Vous constaterez, une fois la page en ligne, qu’il sera plus facile de recruter des personnes pour votre organisation par exemple.

Cela permet également à votre entreprise d’interagir régulièrement avec les clients. Le contenu que vous créez sur la page d’entreprise sera axé sur le développement de la relation avec le leadership éclairé et le contenu qui fidélise.

C’est donc gagnant-gagnant.

Mais comment en créer un ?

La première étape

À l’aide d’un compte LinkedIn personnel, cliquez sur l’icône « Travail » que vous trouverez en haut à droite de votre tableau de bord. Ensuite, faites simplement défiler la fenêtre déroulante jusqu’à ce que vous trouviez « Créer une page d’entreprise ».

Le processus vous lancera alors quelques options. Vous pouvez choisir entre une page pour une petite entreprise (moins de 200 employés) ou une moyenne à grande entreprise.

Vous avez également la possibilité de choisir une page Vitrine (qui est destinée lorsque vous avez déjà une page d’entreprise) ou une page parfaite pour un établissement d’enseignement.

Deuxième étape

C’est ici que vous devez remplir toutes les informations sur l’entreprise pour votre page d’entreprise. Ce n’est pas un processus ardu, mais il doit être fait avec soin afin que les bons détails soient inclus pour votre entreprise en particulier.

Encore une fois, nous revenons à la taille de l’entreprise et à d’autres détails sur votre entreprise, mais vous pouvez également y apporter un peu de marque avec votre logo, etc.

La dernière formalité consiste à cliquer dans la case confirmant que votre entreprise vous a autorisé à créer une page, puis vous avez terminé la deuxième étape.

Troisième étape

C’est là que vous pouvez vraiment travailler sur votre page.

Comme toute plate-forme de médias sociaux, LinkedIn veut que vous vous fassiez remarquer. Cela vous permet donc d’apporter de la créativité à votre page d’entreprise. Votre premier travail consiste à vous assurer que vous êtes bien représenté sur le plan visuel.

Tout en haut de votre page entreprise se trouve une zone pour une photo. C’est là qu’il est très facile de faire des erreurs, car de nombreuses marques n’incluent pas de photo créée par des professionnels.

Trouvez la meilleure photo possible pour votre page d’entreprise, celle qui résume vraiment votre marque et son visage. Ensuite, assurez-vous qu’il s’affiche bien en haut de la page. Il doit attirer l’attention et véhiculer les valeurs de la marque.

Nous ne saurions trop insister sur ce point. Obtenez la bonne photo et les visiteurs de votre page seront immédiatement engagés.

Quatrième étape

Vous pouvez maintenant créer un résumé.

Comme la photo, c’est une autre occasion de créer une bonne impression pour votre marque. LinkedIn a une limite de caractères ici de 2000, il est donc très important que vous passiez du temps sur un projet de travail pour ce premier.

Maintenant, un mot sur les mots-clés.

LinkedIn utilise des mots-clés pour aider les chercheurs à trouver ce qu’ils veulent. Vous devez apparaître dans ces recherches. Ainsi, bien que vous n’ayez pas à approfondir le référencement pour trouver ces mots, vous devez toujours vous concentrer sur l’utilisation de mots-clés étroitement liés à votre entreprise et à votre marque.

Le résumé doit inclure ces mots-clés. C’est aussi simple que ça. Prenez le temps de pimenter le résumé de mots-clés et il agira comme un aimant pour tous ceux que vous essayez d’attirer, qu’il s’agisse de clients, de consommateurs ou de demandeurs d’emploi.

Cinquième étape

Obtenez le contenu créé.

La dernière pièce du puzzle consiste à créer régulièrement du contenu pour la page. Vous connaissez votre public et vous devriez investir autant de temps que possible pour créer du contenu pour lui.

C’est crucial. Avoir une page d’entreprise qui est « statique » et n’a pas de mise à jour signifie simplement que vous ne recevrez probablement aucune attention. Ce sera une zone morte de votre marketing et inutile de continuer à l’utiliser.

Créez du nouveau contenu, de préférence exclusif à la page d’entreprise, et assurez-vous de mettre à jour la page au moins une fois par semaine. De cette façon, vous vous intégrerez au cycle de LinkedIn (la plupart des gens le visitent quelques fois par semaine) et serez en mesure de créer un contenu évolutif qui ajoute de la valeur.

Auteur : Sahail Achraf

Écrivain et spécialiste du marketing de contenu primé, Sahail est enseignant, mais il écrit toujours du contenu pour des marques comme Locowise et des publications comme The Gamer.

Vous pouvez trouver Sahail dans un million d’endroits en ligne, mais il se trouve principalement sur sahailashraf.com.… Voir le profil complet ›