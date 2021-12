Comment créer une paire stéréo HomePod

Votre duo de mini haut-parleurs HomePod ou HomePod est configuré et prêt à l’emploi. Vous devez maintenant les coupler pour créer un canal gauche et droit pour une expérience sonore encore meilleure. Voyons ce que vous devez faire pour créer une paire stéréo HomePod.

Assurez-vous que les deux appareils sont dans la même pièce

La première chose que vous devez faire est de vous assurer que vous avez affecté vos deux HomePod à la même pièce. Sachez également que les deux enceintes doivent être du même modèle. Vous ne pouvez malheureusement pas créer de paire stéréo à l’aide d’un HomePod et d’un HomePod mini.

Une fois que vous avez les deux HomePods ou les mini haut-parleurs HomePod prêts à l’emploi, vous pouvez les lier ensemble dans l’application Home.

Créez votre paire stéréo HomePod

Pour commencer, ouvrez l’application Home sur votre appareil iOS ou iPadOS. Touchez et maintenez l’un de vos haut-parleurs HomePod et faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez l’icône d’engrenage. Appuyez sur cette icône pour accéder aux paramètres.

Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez « Créer une paire stéréo ». Appuyez sur le lien et l’application Home vous invitera à choisir le deuxième haut-parleur pour la paire. Ensuite, vérifiez que l’application a affecté vos appareils aux canaux appropriés. Appuyez sur chacun d’eux et assurez-vous qu’ils sont correctement réglés à gauche et à droite. Si besoin, appuyez au milieu Échanger icône pour les changer.

Lorsque vous avez configuré deux haut-parleurs HomePod en tant que paire stéréo, un seul répondra aux demandes de Siri, jouera des alarmes ou agira comme un haut-parleur. Les haut-parleurs détermineront cela en fonction de celui dont vous êtes le plus proche.

Si vous souhaitez dissocier une paire stéréo, retournez simplement dans les paramètres de votre HomePod dans l’application Home et choisissez « Dissocier les accessoires ».

Utilisez vos enceintes HomePod couplées avec Apple TV

Si vous possédez une Apple TV 4K, vous pouvez définir votre nouvelle paire stéréo comme haut-parleurs par défaut. Allez simplement à Paramètres > Vidéo et audio > Sortie audio. Vous devriez voir votre paire stéréo, généralement nommée pour la pièce dans laquelle elle se trouve. Sélectionnez-la comme « Sortie audio par défaut ».

Cela vous permettra également de profiter du son Dolby Atmos pour une expérience plus immersive.