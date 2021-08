Comment créer vos propres sonneries sur iPhone | La technologie

Si, parmi le nombre de tonalités préconfigurées par l’iPhone, aucune ne vous plaira, il existe un moyen de créer une tonalité pour l’appareil Apple à partir d’un fichier musical existant. On vous dit comment faire.

Peu importe le type de musique que vous souhaitez avoir comme sonnerie sur votre iPhone. Vous pouvez apporter une chanson de reggaeton, une de votre film préféré ou celle de la série qui vous a accroché en ce moment.

Cela n’aura pas d’importance, tout ce dont nous avons besoin est le fichier du thème qui sera notre sonnerie et le Application de musique (iTunes sur les anciens Mac ou Windows).

Une autre chose sur laquelle nous devons être clairs est que le fichier qui deviendra notre ton être sur l’ordinateur et non en tant que piste Apple Music, c’est-à-dire qu’elle n’est accessible que via le système de musique Cupertino.

Une fois que tout est clair, il est temps que cette chanson soit notre ton.

Inscrivez-vous GRATUITEMENT dans la communauté technologique la plus influente et profitez de contenus exclusifs, de concours, de newsletters et bien plus encore…

Sonneries personnelles sur iPhone

Pour obtenir le ton exact que nous voulons sur notre iPhone, nous devons suivre une série d’étapes, qui sont plus simples que vous ne le pensez.

La première chose que nous devons faire est de commencer le Application de musique sur notre ordinateur, Mac ou Windows, et à partir de là, suivez toutes les instructions,

La chanson

Une fois la musique allumée, nous devons choisir la chanson, vous rappelant que vous ne pouvez pas créer de son à partir d’une chanson qui n’est pas explicitement dans le stockage depuis notre ordinateur.

Si par hasard la chanson que nous voulons est dans notre bibliothèque iCloud, nous devons le télécharger en cliquant sur la flèche pointant vers le bas dont l’emplacement est en bas à droite.

De cette façon, nous aurons déjà le fichier sur notre ordinateur prêt afin que nous puissions l’utiliser.

Choisissez Format et recadrez

Pour continuer, nous devons modifier les paramètres d’importation. Pour cela, nous devons aller à Musique, puis entrez préférences, puis allez à Enregistrements. A ce moment, nous cliquons sur le bouton d’importation des paramètres.

Ensuite, dans la liste déroulante qui apparaît, nous importons le fichier avec l’option Encodage AAC.

Une fois cela fait, il est temps de revenir à Musique, cliquez sur les trois points à l’extrême droite de la piste et choisissez Obtenir des informations pour qu’ensuite nous cliquions sur Les choix.

Nous devons couper le chanson à 30 secondes pour être compatible avec le système de sonnerie iPhone. Nous pouvons commencer au début de la chanson et compter les secondes jusqu’à atteindre 30, ou sélectionner une partie du fichier avec juste cette durée.

Une fois que nous l’avons sélectionné, il est temps de Accepter sélection pour nous de terminer cette étape.

Exporter, plier et modifier les extensions

Nous sélectionnons la chanson que nous venons de créer, nous cliquons Déposer et puis dans Changer en pour la prochaine Créer une version AAC.

Si l’option ne sort pas, vous avez probablement fait une erreur et essayez de convertir un fichier qui se trouve dans Apple Music. Une fois que tout fonctionne correctement, la conversion se fait très rapidement, presque instantané.

Maintenant, deux chansons du même nom devraient sortir, bien que l’une d’elles dure 30 secondes, nous serons donc clairs sur le fichier à utiliser.

Nous appuyons avec le le bouton droit de la souris à ce sujet et sélectionnez Afficher dans le Finder.

Pour que l’iPhone reconnaisse ce fichier, nous devons créer l’un des tapez .m4r, nous devons donc le faire nous-mêmes. Double-cliquez sur le fichier et changez le nom de famille du fichier vers .m4r comme nous l’avons commenté.

A ce moment, le système vous demande si vous êtes sûr, devant cliquer sur Utiliser .m4r et nous continuons en laissant la fenêtre du Finder ouverte.

Il est temps de connecter le téléphone

Il faut maintenant connecter l’iPhone par câble et très probablement, sauf si vous vous êtes connecté récemment, il vous demandera de mettre le code PIN sur l’écran du smartphone, donnant Confirmer dans l’ordinateur.

Une fois qu’ils se sont connectés, tout ce dont vous avez besoin est faites glisser le fichier .m4r juste renommé au-dessus de la fenêtre du Finder. Après avoir vu à un moment donné que l’icône se transforme en +, nous allons observer comment en quelques secondes la barre revient à la normale.

Définir la sonnerie sur l’iPhone

Maintenant, nous devons placer le ton que nous avons créé sur notre iPhone, nous devons donc aller à Réglage, puis à Des sons pour enfin atterrir à Sonnerie.

Nous verrons plusieurs liens, mais ce qui nous intéresse c’est sous la rubrique Sonneries, puisque la première section est l’endroit où ils sont nos tons créés, pour voir plus tard ceux qui étaient déjà préconfigurés.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Comme il est évident, ce que nous devrons faire, c’est sélectionnez celui que nous avons créé précédemment Et ainsi, ce sera le ton à chaque fois que quelqu’un nous appellera au téléphone.

C’est aussi simple que de créer nos propres sonneries pour l’iPhone, afin que n’importe qui puisse avoir sa chanson préférée à jouer à chaque fois que quelqu’un passe un appel.