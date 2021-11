Comment créer votre premier Smart Contract ? Avec laBITconf 2021, nous vous montrons comment le faire totalement gratuitement

Lors des conférences hackathon laBITconf 2021 qui se sont déroulées tout au long de ce lundi 15 novembre et mardi 16 novembre, Solange Gueiros, développeur blockchain, conférencière et professeure dirigeait un panel dédié aux Smarts Contracts, aussi appelés smart contracts. En plus de son explication sur le sujet, il a consacré une partie de sa présentation à un atelier qui a permis aux participants en direct et à ceux qui ont assisté virtuellement de créer leur premier Smart Contract sur la Blockchain Ethereum. Si vous voulez savoir comment créer votre premier contrat intelligent totalement gratuit, nous vous le disons ici.

Pour commencer par la partie pratique, il faut d’abord savoir que les smarts contracts sont plus qu’un transfert de monnaie virtuelle, on parle de faire plus de choses qu’en Bitcoin. Solange Gueiros a expliqué qu’il s’agit d’un programme informatique comme un autre à la différence qu’il est publié sur la Blockchain. Un contrat intelligent est un programme informatique qui facilite, sécurise, applique et exécute des accords enregistrés entre deux ou plusieurs parties.

Maintenant, puisque cette technologie fonctionne sur le réseau, elle ne peut pas être modifiée. Après sa publication, il fonctionne de manière autonome. De plus, il n’a pas d’intermédiaires et est décentralisé. Cela a été déclaré par Gueiros lors de la BITconf 2021, qui a ajouté que les données qui s’exécutent ici sont immuables.

Qu’est-ce qui est immuable dans le contrat intelligent ?

En d’autres termes, ils ne peuvent pas être modifiés, ni le code corrigé. Cependant, la panéliste a souligné qu’il peut y avoir de la place pour certaines modifications tant que le contrat intelligent a été conçu pour cela : « il peut avoir une fonction qui modifie cette information, préalablement programmée », a-t-elle indiqué. Il a également souligné que toutes ces transactions qui sont effectuées restent enregistrées dans la Blockchain qui permet (si nécessaire) de faire une recherche dans les historiques de toutes les modifications apportées au contrat et il apparaîtra. Ce qui fonctionne aussi comme un audit.

L’objectif principal de ces contrats intelligents est de permettre à deux parties anonymes d’échanger et de faire des affaires l’une avec l’autre, sans avoir besoin d’un intermédiaire et sans que la confiance dans l’autre entrepreneur soit un élément fondamental pour décider de leur célébration.

Contrats intelligents sur Ethereum

Concrètement, Solange Gueiros a parlé à laBITconf 2021 des contrats intelligents qui s’exécutent sur le réseau Ethereum et l’a expliqué lors de sa présentation pour les plus débutants, déclarant qu’Ethereum est l’un des projets les plus célèbres dans le secteur des contrats intelligents. . Il s’agit d’une plate-forme informatique distribuée basée sur une blockchain publique comme Bitcoin et qui permet également d’exécuter des contrats intelligents P2P (entre nœuds, sans serveurs centraux) dans une machine virtuelle décentralisée appelée Ethereum Virtual Machine (EVM).

Passant à la partie pratique, il a invité les participants à ouvrir leurs ordinateurs portables et à suivre une série de recommandations et d’étapes pour exécuter un contrat intelligent qui, pour beaucoup, était le premier. Ici, nous vous montrons étape par étape.

Ouvrez le lien suivant

La première chose qu’il a fournie était ce lien, et il a invité chaque participant à écrire son nom sur une ligne. Nous avons fait étape par étape. Maintenant c’est à toi.

Localisez-vous dans votre portefeuille MetaMask

Ensuite, il nous a invités à localiser notre portefeuille MetaMask. Si vous ne l’avez pas, via ce lien, vous pouvez procéder au téléchargement dans Chrome.

Téléchargement du portefeuille MetaMask

Sélectionnez le réseau Red Goerli

Une fois ouvert ou téléchargé selon le cas, sélectionnez le réseau de test Goerli dans votre portefeuille MetaMask.

Copiez et collez votre nom et votre portefeuille

Écrivez votre nom suivi d’un tiret à côté de l’adresse de votre portefeuille sur le réseau Goerli. Copiez et collez-le comme nous vous le montrons ci-dessous :

Maintenant, vous avez besoin d’ETH pour publier votre premier contrat intelligent. Oui, pour interagir avec un contrat intelligent, vous devez payer pour une API. C’est-à-dire le programme qui permet à une application logicielle d’interagir avec une autre. En d’autres termes, un API c’est un messager qui prend les demandes et dit au système ce que vous voulez qu’il fasse, puis renvoie la réponse du système.

Mais ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin de dépenser de vrais ETH. Ici, nous vous montrons les outils qui vous permettront de continuer à créer gratuitement votre premier contrat intelligent.

Robinet : comment l’utiliser et à quoi sert-il ?

Le robinet est une application qui nous donne un faux Ethereum. Pour utiliser ce robinet, vous n’aurez besoin que d’un compte sur Twitter ou Facebook.

La prochaine chose que vous devez faire est de copier l’adresse de votre portefeuille, Georli dans Metamask et de cliquer sur le tweet sur la page principale de Georli.

Copiez l’adresse de votre portefeuille dans le tweet

Ensuite, copiez et collez l’adresse de votre portefeuille dans le tweet vers lequel la page du robinet vous a dirigé. En remplaçant ce qui est indiqué en rouge, par l’adresse du portefeuille mentionné ci-dessus.

Maintenant, terminez de publier ce tweet. Copiez le lien du tweet récemment publié et revenez au robinet.

Retournez au robinet pour obtenir l’ETH

Une fois ce qui précède est fait, copiez le lien du tweet et collez-le dans le robinet comme indiqué dans l’image. Sélectionnez la plus grande quantité d’ETHER qu’ils vous offrent dans l’onglet à côté.

Vérifiez la disponibilité de MetaMask pour l’ETH

Maintenant, retournez dans votre portefeuille MetaMask et vérifiez la quantité d’ETH sélectionnée.

Nous avons maintenant les fonds nécessaires pour créer votre premier contrat intelligent.

Votre premier contrat intelligent sur Ethereum

Pour continuer, vous devez entrer dans l’outil de remix qui vous permettra enfin de faire votre premier contrat intelligent. Vous devrez cliquer sur le deuxième bouton sur le côté gauche (explorateur de fichiers). Et, sélectionnez pour créer un nouveau fichier.

Vous serez situé dans la partie supérieure gauche et vous sélectionnerez explorateurs de fichiers, ajouter un nouveau contrat. Ensuite, vous écrirez le nom du contrat, dans ce cas nous utilisons : enregistrer.sol.

Construire un contrat intelligent

Vous retournerez sur ce lien et vous copierez les lignes de 160 à 173, vous le collerez dans registre sol et vous sélectionnerez la troisième icône de l’écran supérieur gauche de remix : Solidity compiler. Si vous avez activé la compilation automatique (autocompile), le contrat intelligent est déjà compilé.

Mise en œuvre et transactions

Une fois cela fait, vous continuerez à faire défiler les boutons et à sélectionner le quatrième : Implémenter et exécuter des transactions. Ici, vous devez sélectionner le web3 qui se connectera automatiquement avec MetaMask. Avec cela, vous enverrez les transactions avec votre portefeuille.

Il ouvrira une fenêtre pop-up que vous devez approuver pour qu’il soit connecté au remix. Ici, vous vérifierez que le réseau est Goerli.

Nom et adresse de votre contrat intelligent

Ensuite, vous rencontrerez un bouton orange qui dit déployer. Vous le sélectionnerez et il vous reconnectera à MetaMask pour autoriser la transaction. C’est-à-dire que je vous demanderais si vous acceptez de dépenser votre ETHER dans cette publication du contrat intelligent.

Une fois la transaction confirmée, vos premiers contrats intelligents ont été publiés avec succès.

Comment puis-je consulter mon contrat intelligent ?

Depuis l’outil de remix, vous pouvez le faire, dans la même section d’affichage. Mais, vous devez garder à l’esprit qu’en remix, les options en bleu ne dépensent pas de gaz, puisqu’elles font la requête en interne. Alors que les options orange ont des coûts de transaction.

Pour plus d’interaction, vous pouvez laisser votre nom et l’adresse de votre contrat intelligent déjà publié sur le réseau Ethereum. Pour qu’ils puissent être consultés par d’autres et que vous puissiez faire le même exercice de vérification pour ceux qui visitent ce lien de l’atelier laBITconf 2021.

Votre contrat intelligent est déjà un code exécutable qui est stocké dans une Blockchain, est exécuté par des transactions Blockchain et lit et écrit les données contenues dans cette technologie. Vous êtes prêt à effectuer un transfert de valeur numérique à travers un système totalement immuable.

