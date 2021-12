Comment créer votre propre société de courtage forex ?

Photo de Burak Kebapci sur Pexels.com

Le Forex est un énorme marché financier avec un chiffre d’affaires quotidien de plus de 6 000 milliards de dollars ; c’est pourquoi de plus en plus de commerçants entrent en jeu. Il est donc évident que de nombreux propriétaires d’entreprise analysent Solutions de courtage Forex pour démarrer leur plate-forme. Cependant, chaque nouveau venu doit être parfaitement préparé pour créer sa propre société de change. Passons en revue les étapes essentielles de ce processus.

Nous couvrirons 2 options : créer un courtier Forex à partir de zéro et utiliser des produits en marque blanche.

Comment démarrer votre propre courtage Forex à partir de zéro

Le principal avantage de la création d’une société de change est un contrôle total sur les activités et les bénéfices à partir de la base. Mais vous devez dépenser beaucoup d’argent, de temps et de patience. Examinons les principales étapes du processus d’installation.

Analysez votre public cible

Vous devez examiner vos clients potentiels. La raison est simple : cela vous aidera à sélectionner la meilleure juridiction pour lancer votre activité FX. De nombreux propriétaires d’entreprise préfèrent choisir Chypre en raison du système fiscal et juridique raisonnable. Analysez plusieurs pays et sélectionnez l’option la mieux adaptée.

Demander une licence de courtier Forex

Préparez un ensemble de documents requis à chaque étape de la création d’une société de courtage et de l’obtention de toutes les qualifications. Cela dépend du pays que vous avez choisi (par exemple, vous pouvez demander à la Commission de sécurité et d’échange de Chypre de commencer à opérer dans l’UE).

De plus, vous devez disposer de suffisamment d’argent comme capital de démarrage, et cette somme doit être suffisante pour payer tous les coûts initiaux et couvrir toutes les dépenses pour la première fois de l’opération.

Trouvez des fournisseurs de paiement et de logiciels fiables

Une autre étape critique pour décider comment démarrer votre propre courtage Forex recherche des partenaires de confiance. Il est nécessaire de travailler avec l’ensemble d’entreprises suivant :

Fournisseurs de paiement. Ils sont responsables du dépôt et du retrait d’argent sur votre plateforme. Il s’agit d’intégrer plusieurs options de traitement pour offrir des paiements plus pratiques.Fournisseurs de liquidité . Ils contribuent à accélérer le traitement des transactions et à rendre les prix plus raisonnables pour vos clients. Par conséquent, vous devez vous associer à un LP qui donne accès à des pools de liquidités de niveau 1. Fournisseurs de technologie. Leur tâche principale est de créer un logiciel Forex de première classe. Vous devez vérifier si l’entreprise possède une expérience pertinente dans les FinTech, un ensemble éprouvé de solutions réussies et des avis clients.

Construire un site Web

Il doit avoir une structure appropriée et un accès facile à vos principaux services et produits. De plus, un site Web bien développé aide à dépasser les concurrents et à se positionner comme leader sur le marché du Forex. C’est pourquoi vous devez prêter attention à une société de développement Web pour votre projet.

Embaucher du personnel

Tout d’abord, vous devez rassembler une équipe de base d’informatique, de relations publiques, de marketing, KYC , et les représentants du support client. Ils peuvent travailler dans un bureau physique ou virtuel et atteindre de nouveaux sommets dans une société de change.

Tout tester

Dans ce cas, une équipe de testeurs qualifiés fera un bon travail pour cela. Cette approche vous aidera à résoudre tous les problèmes à temps et à éviter la frustration des clients.

Comment démarrer votre entreprise de change avec une solution en marque blanche

Si lancer une société de change à partir de zéro est un défi pour vous, regardez les options White Label. Ils sont beaucoup moins chers et testés de manière adéquate, et ils vous feront gagner du temps et fourniront toutes les activités de back-end à l’entreprise partenaire. Vous pouvez également ajouter votre propre image de marque pour attirer des foules de commerçants et définir des frais personnalisés et une structure de diffusion.

Quelles sont les étapes indispensables pour lancer un broker Marque Blanche ?

Créer un plan d’affaires. De cette façon, vous gérerez correctement votre entreprise et générerez des revenus. Trouvez un fournisseur de confiance. Il existe des dizaines d’entreprises, vous devez donc sélectionner la bonne pour satisfaire vos clients. Par example, Courtier B2 est une entreprise leader du secteur qui propose des solutions de change de premier ordre adaptées à vos besoins. Enquêter sur toutes les exigences légales. Certains pays ont des règles plus strictes, d’autres non. Par conséquent, vous devez analyser le côté juridique. Démarrez votre propre marque. Ajoutez du matériel de marque pour vous démarquer sur le marché surpeuplé et donner à votre entreprise de change une apparence fiable. Testez votre logiciel. Vérifiez tout pour fonctionner comme une montre suisse.

Où trouver un fournisseur fiable d’options de courtage Forex

Quelle que soit la manière dont vous avez choisi de lancer votre propre société de change, vous pouvez vous associer à une société qui vous ouvre la voie du succès. Chez B2Broker, nous savons comment aider les nouveaux arrivants à conquérir le marché Forex. Contactez-nous aujourd’hui et essayez le meilleur Solutions de courtage Forex sur le marché.