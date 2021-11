Comment Cristiano Ronaldo est susceptible de réagir aux méthodes d’entraînement de Ralf Rangnick – Man United News And Transfer News

Ralf Rangnick n’a même pas encore pris ses fonctions de manager par intérim de Manchester United, mais déjà des questions sont soulevées dans les médias et sur les réseaux sociaux sur sa compatibilité avec l’attaquant vedette, Cristiano Ronaldo.

C’est une coïncidence, ou une ironie, que le manager crédité d’être à peu près l’inventeur de la haute presse va gérer l’attaquant connu pour presser le moins dans l’ensemble de la Premier League, par une certaine marge.

La signature de Ronaldo allait toujours élever la ligne avant du #MUFC + exiger un compromis. Les statistiques urgentes (à partir du 1er octobre) n’étaient pas surprenantes, mais elles étaient encore plus nombreuses aujourd’hui (comparaison Vardy également). Beaucoup à faire pour trouver l’équilibre de l’équipe en possession/hors de possession.@TheAthleticUKhttps://t.co/k6q2vLkZ3H pic.twitter.com/expWUEqayn – Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 16 octobre 2021

Il y aurait eu des frictions au sein de l’ancien club de Ronaldo, la Juventus, en raison de son refus d’appuyer, le reste de l’équipe ayant l’impression que leur travail consistait simplement à récupérer le ballon et à le lui transmettre pour marquer.

Woof, coups de feu tirés par Bonucci sur Cristiano Ronaldo : « Dans le passé récent, la Juventus n’a pas joué en équipe : nous avons tous joué pour qu’il puisse marquer. Nous avions perdu la capacité de souffrir ensemble en pensant qu’il aurait pu tout réparer » Solskjaer, Manchester United, ça vous dit quelque chose ? – Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 21 octobre 2021

Comment cela sera-t-il résolu ? Rangnick permettra-t-il à CR7 de faire exception à la règle ? Cristiano acceptera-t-il de changer ses habitudes et d’appuyer davantage ? L’Allemand adoptera-t-il un système différent ? Ou les Portugais seront-ils abandonnés ?

Les deux dernières options semblent peu probables, ce qui nous laisse avec les deux premières – ou un compromis entre elles, où Ronaldo accepte d’augmenter son pressing et Rangnick accepte qu’il ne sera pas aussi fort qu’il le souhaiterait.

Mais ce n’est pas aussi simple que cela. Cela va au-delà de ce qui se passe dans les 90 minutes de football de compétition à toute la structure de l’entraînement.

Selon The Telegraph, » Une série de changements sont prévus dans la façon dont United s’entraîne et cela pourrait s’étendre à Rangnick introduisant un » compte à rebours » qu’il a utilisé dans les clubs précédents, y compris le RB Leipzig, pour aider les joueurs à se familiariser avec l’art de son « règle des huit secondes ».

« Le joueur de 63 ans … exige que les joueurs récupèrent le ballon dans les huit secondes et façonnent un tir au but dans les 10 secondes suivant la reprise de possession.

« L’horloge est conçue pour que les joueurs puissent l’entendre tourner, une situation qui, selon Rangnick, augmente l’intensité des sessions et peut aider à produire des résultats en quelques semaines. »

Le fait est que Ronaldo fera autant partie de cet entraînement que tout le monde. Et étant donné qu’il est réputé pour être l’un des meilleurs et des plus dévoués entraîneurs au monde, il s’agit d’un choc de styles qui ne peut être évité, dans lequel il sera difficile de trouver un compromis.

De plus, il est probable que ceux qui ont nommé Rangnick au poste de United ont d’abord fait passer l’idée à Ronaldo. Compte tenu de son importance à la fois sur le terrain et dans les vestiaires, sa bénédiction aurait été importante et avoir donné sa bénédiction signifierait que le Portugais est prêt à accepter les méthodes du nouveau manager.

Cela ne nous laisse vraiment qu’un seul résultat probable : Ronaldo devra commencer à presser.

Bien sûr, malgré son incroyable condition physique, à 36 ans, cela imposera des exigences supplémentaires à l’attaquant de United d’un point de vue physique. Cela peut signifier qu’il est souvent remplacé après une heure environ, ou qu’il est davantage tourné et utilisé comme sous-marin d’impact.

Mais ne vous y trompez pas, Ronaldo va appuyer. Il est un gagnant et fera le nécessaire pour réussir. Et, connaissant sa quête constante de l’excellence, il deviendra probablement rapidement le meilleur presseur de toute l’équipe.