Comment Cristiano Ronaldo s’est déjà presque payé à Manchester United – Man United News And Transfer News

Les 60 millions de livres sterling que Manchester United a investis pour ramener Cristiano Ronaldo au club seront récupérés en valeur commerciale, même s’il n’apporte pas de succès sur le terrain.

Un nouveau rapport de . affirme que malgré le fait que la Juventus ait déboursé 100 millions d’euros pour Ronaldo et qu’elle n’ait pas amélioré ses résultats, le club a tout de même énormément bénéficié de la transaction au niveau commercial.

Et bien que United soit déjà une machine commerciale bien mieux huilée que leurs homologues italiens, ils bénéficieront de plusieurs manières qui dépasseront de loin leurs dépenses, qui à leur tour sont nettement inférieures à celles de la vieille dame.

Tout d’abord, “les futurs accords de sponsoring devraient augmenter, avec la recherche d’un nouveau sponsor de terrain d’entraînement en tête de leur liste de priorités”, rapporte ..

«La société de services professionnels AON a dépensé 180 millions de livres sterling pour avoir son nom sur le complexe Carrington du club dans une association de huit ans qui s’est terminée cet été. La présence soudaine de Ronaldo ne fera qu’aider, pas entraver, les discussions sur la reprise des droits de dénomination avec les parties intéressées qui, pas plus tard qu’au printemps, étaient effrayées par l’implication proposée de United dans la Super League.

Le nom d’AON n’a pas encore été remplacé sur le kit d’entraînement du club. Le groupe HUT était sur le point de parrainer le kit mais s’est retiré en raison des protestations et un autre investisseur n’a toujours pas été trouvé. Ce sera sûrement maintenant une autre bouilloire de poisson.

Ce n’est pas comme si Ronaldo ferait la différence entre un parrainage nul et 200 millions de livres sterling, mais la différence qu’il fera dans cette seule transaction éclipsera presque certainement les dépenses totales de United pour son contrat.

Les ventes de chemises sont un autre moyen évident par lequel la mégastar peut augmenter les revenus de United. Alors que le club ne gagne qu’environ 7,5 à 10 % des revenus des ventes de maillots, le nombre de Ronaldo 7 à lui seul pourrait générer des millions.

Les archives montrent que United vend normalement entre 3 et 4 millions de chemises par an. À 70 £ par chemise et une part de 7,5%, cela représente environ 18 millions de £ de revenus. L’arrivée de Ronaldo devrait confortablement doubler ou tripler les ventes de maillots cette année. En fait, une pénurie a déjà été signalée.

La présence de United sur les réseaux sociaux monte également en flèche.

Selon le rapport, “le compte Instagram du club attirera généralement environ 30 000 nouveaux abonnés un jour donné”. La confirmation de l’arrivée imminente de Ronaldo vendredi soir a cependant ajouté 800 000 en moins d’une heure.

« Mardi, lorsque les contrats ont été signés, 3,1 millions de plus étaient entrés à bord. Ou, grosso modo, une augmentation de huit pour cent. Twitter de United et leur page Facebook ont ​​également connu des poussées marquées, quoique moins dramatiques.

Le nombre total de followers sur les réseaux sociaux de Ronaldo est quatre fois supérieur à celui de United et le club bénéficiera énormément de sa présence.

« Non seulement il possède le plus grand nombre d’abonnés sur Instagram (337 millions et plus), il a le plus grand nombre d’abonnés sur Twitter (94 millions).

« Seuls Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry et Rihanna sont devant lui, mais lancent son armée Facebook de 150 millions et cela porte ses réseaux sociaux à près de 600 millions.

« Ou près du double de la population des États-Unis.

« United eux-mêmes ne peuvent pas se rapprocher de ces chiffres. Leur audience est plutôt de 150 millions.

Reste à voir si Ronaldo apportera le succès à United sur le terrain. Il ne devait pas être à la Juve malgré ses 101 buts en 134 apparitions. Mais pour les propriétaires de United, si l’argenterie arrive, elle sera probablement considérée comme une potentielle cerise sur le gâteau.

D’autre part, une augmentation massive des revenus commerciaux à tous les niveaux et une restauration complète de tous les dommages causés par leur projet condamné de Super League européenne : ce genre de résultat est l’étoffe des rêves de la famille Glazer.