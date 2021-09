Comment Criteo fait un acte de foi et se repositionne en tant que solution complète pour les marketeurs

À l’échelle mondiale, Criteo a lancé une proposition qui s’adresse uniquement aux audiences CTV et OTT.

En juin de cette année, la société mondiale de technologie publicitaire Criteo s’est rebaptisée et a dévoilé un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle et un nouveau positionnement de marque. La société se concentre sur la création et l’introduction de nouvelles solutions en Inde. Dans une conversation avec BrandWagon Online, Taranjeet Singh, directeur général, SEA et Inde, Criteo, parle du voyage à venir. (extraits édités)

Quelle était l’idée derrière le choix de l’exercice de rebranding et quel en a été l’impact ?

Le nouveau positionnement de la marque renforce le fait que nous ne sommes plus une solution de point de reciblage, mais plutôt une entreprise technologique mondiale qui génère des résultats grâce à notre plate-forme de médias commerciaux. Cela parle également de la vaste opportunité sur laquelle Criteo peut capitaliser alors que nous élargissons notre portefeuille de produits et préparons l’avenir de la publicité. Aujourd’hui, Criteo est une plate-forme à entonnoir complet pour les spécialistes du marketing. Nous avons maintenant deux solutions principales : la solution marketing qui offre aux spécialistes du marketing la possibilité d’atteindre leurs objectifs de campagne en entonnoir complet, de la notoriété à la considération, en passant par la conversion. La solution publicitaire à entonnoir complet aborde chaque étape du parcours de l’acheteur pour optimiser l’engagement client et monétiser les audiences des détaillants. Et la deuxième solution est le média de vente au détail qui offre aux détaillants et aux places de marché la possibilité de générer de nouveaux revenus auprès des fournisseurs et des partenaires.

Avec Google repoussant la date limite d’une transition vers le sans cookie, comment l’entreprise s’est-elle préparée à la même chose ?

L’annonce est une excellente nouvelle pour les personnes qui dépendent d’un Internet ouvert, dynamique et sain. Mais le délai prolongé n’impacte pas la stratégie de Criteo. Nous continuons à créer des produits qui permettront à nos clients d’atteindre et d’engager leur public sans identifiants tiers. Cela inclut l’investissement dans un réseau média de première partie, ou des initiatives publicitaires basées sur une cohorte ou une publicité contextuelle, qui permettent toutes aux spécialistes du marketing d’engager efficacement leurs clients dans un respect de la vie privée et la question consentie.

Pouvez-vous nous éclairer sur les solutions de ciblage contextuel ?

Nous avons lancé des solutions contextuelles en phase bêta dans certaines parties du monde. Il n’est pas disponible en APAC actuellement. Nous devrions le lancer en Inde d’ici la fin de l’année.

Comment se porte l’activité de Criteo en Inde ?

À la fois au niveau mondial et local, nous nous concentrons sur notre parcours de transformation. La nouvelle orientation comprend l’introduction de nouvelles offres de produits, y compris une solution vidéo que nous avons lancée en Inde. Nous avons également lancé des solutions de médias de détail, tandis que le contexte est en préparation. Nous nous concentrons également sur les plans d’exécution de la croissance et l’activation des données de première partie. L’Inde a toujours été l’un de nos marchés à la croissance la plus rapide. Aujourd’hui, je vois une plus grande opportunité pour Criteo de travailler avec des agences et des clients et de les aider à créer une solution complète d’entonnoir pour la publicité. Nous avons nommé Httpool comme partenaire de vente d’annonces ici. Notre objectif actuel est de générer le bon impact sur les budgets de nos clients et de les aider à piloter leurs KPI marketing.

À quoi ressemble votre clientèle en Inde ?

Nous travaillons dans le commerce de détail, les voyages et les petites annonces. Nous assistons à une émergence majeure du secteur over-the-top (OTT) car nous sommes en mesure d’aider à obtenir des vues vidéo supplémentaires pour leurs plates-formes, et de les aider également à générer des abonnements. Les marques de biens de consommation emballés (CPG) apparaissent également comme de bonnes opportunités pour nous, les marques qui cherchent maintenant à accroître leur présence via les canaux de commerce électronique. Nous pouvons les aider à générer du trafic pour leurs actifs numériques. Nous assistons à un changement important dans la façon dont les clients transfèrent leurs budgets vers le numérique. Avec notre offre actuelle et les solutions que nous avons, nous touchons la plupart des catégories principales, ainsi que de nouvelles catégories émergentes comme la fintech, les jeux.

Criteo a récemment étendu sa solution de médias de vente au détail en Inde. Comment a été la réponse, jusqu’à présent ?

L’adoption des médias de détail est un processus un peu long. Nous discutons avec plusieurs partenaires. Alors que les marques envisagent un avenir sans cookies, les médias de vente au détail jouent un rôle central dans l’autonomisation des marques qui recherchent de nouvelles opportunités médiatiques adressables. Avec plus de canaux disponibles, les marques et les détaillants doivent déployer des stratégies de marketing omnicanal pour s’assurer que les consommateurs bénéficient à la fois des expériences en ligne et hors ligne. Si nous regardons en dehors de l’Inde, plus de 50 % des principaux détaillants aux États-Unis et en Europe travaillent déjà avec nous. En APAC, c’est une offre récente. Par conséquent, il nous faudra quelques trimestres pour monter en puissance. Mais c’est un espace prometteur et la plupart des partenaires avec lesquels nous travaillons sont très intéressés par l’activation également de nos solutions média retail.

Comment les autres opportunités de publicité vidéo se développent pour Criteo en Inde, en particulier dans le segment de la télévision connectée (CTV) ?

À l’échelle mondiale, Criteo a lancé une proposition qui s’adresse uniquement aux audiences CTV et OTT. Nous avons également cette proposition en Inde. Bien que CTV en soit encore à ses balbutiements en Inde, le coût d’achat d’un téléviseur intelligent est aussi bon marché qu’un téléphone mobile. Cela va conduire à une plus grande adoption de CTV. Du point de vue des solutions, Criteo a déjà la solution pour aider les spécialistes du marketing à atteindre le public sur CTV. De plus, le type de public que nous atteignons en Inde en fait une proposition très intéressante pour les marques CPG ou axées sur les femmes à rechercher en utilisant une solution criteo.

