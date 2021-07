Comment Crocs ramène les ventes de l’industrie de la chaussure du bord du gouffre – WWD

La chaussure poursuit son retour.

Une nouvelle étude montre que, dans certaines catégories, les ventes de chaussures aux États-Unis au deuxième trimestre 2021 ont déjà dépassé de loin celles de la même période à partir de 2019, ou avant que la pandémie ne fasse des ravages dans l’industrie de la chaussure.

Les styles de loisirs et les chaussures de performance dépassent les chiffres de 2019, tandis que la catégorie des chaussures de mode est en passe d’atteindre les chiffres fixés en 2019. Pendant tout ce temps, la prédiction tant vantée de la mode selon laquelle les femmes se précipiteraient vers les talons hauts après la pandémie semble être quelque peu d’un buste, car The NPD Group dit que les consommateurs restent fidèles aux styles confortables, comme Crocs.

Les ventes de la catégorie loisirs au deuxième trimestre ont atteint 5,2 milliards de dollars dans les catégories hommes, femmes et enfants, qui ont toutes affiché des gains. La catégorie a atteint 3,9 milliards de dollars au cours de la même période à partir de 2019. Cette catégorie comprend des articles comme les chaussures de randonnée, les glissades de sport, la pêche et les chaussures d’eau – toutes les activités qui ont connu un grand essor pendant la pandémie. Comme le rapporte le WWD, ce changement culturel plus important vers la vie en plein air aux États-Unis devrait durer de loin en temps de pandémie.

Les chaussures de performance excellent également. La catégorie a atteint 2 milliards de dollars de ventes aux États-Unis au cours du dernier trimestre, contre 1,6 milliard de dollars enregistrés au cours de la même période de 2019. Les catégories hommes, femmes et enfants ont toutes augmenté par rapport aux niveaux de 2019. Les chaussures de performance comprennent des styles utilisés directement pour les sports de contact et de cardio comme le tennis, la course et le football.

Matt Powell, vice-président de NPD et conseiller principal de l’industrie pour le sport, a déclaré à propos des augmentations : « La quête induite par la pandémie pour se mettre en forme et rester en bonne santé s’est poursuivie alors que nous sortons de la crise. Nous nous attendons à ce que les chaussures de performance, en particulier les chaussures de course, de randonnée et de marche, restent solides pendant le reste de l’année. »

Les chaussures de mode, la catégorie de chaussures qui a été la plus touchée pendant la pandémie lorsque les acheteurs avaient peu d’endroits où aller ou se montrer, ne représentent désormais qu’un total de 6% de moins que les ventes de 2019. La catégorie a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, contre 4,1 milliards de dollars en 2019. Les dépenses dans la catégorie des hommes sont inférieures de 8 % aux totaux de 2019, celles des enfants sont d’environ moins 6 % et celles des femmes d’environ 3 %.

Beth Goldstein, directrice exécutive de NPD et analyste de l’industrie pour les chaussures et accessoires de mode, a ajouté : « Alors que les consommateurs reprennent leurs activités d’avant la pandémie, ils s’en tiennent à des options confortables et décontractées telles que des baskets, des sabots (conduits par Crocs) et des claquettes. , tous en croissance par rapport à 2020 et 2019.

« De plus, les chaussures d’extérieur et de travail/de sécurité continuent de bien fonctionner. Des prix moyens plus élevés contribuent à atténuer les pertes en dollars dans la catégorie de la mode, mais même ainsi, les ventes en dollars ont baissé d’un chiffre moyen par rapport à 2019 au cours du trimestre, en raison de la douceur continue de la robe, malgré un rebond jusqu’en 2020. »