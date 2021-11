Comment crypter vos sauvegardes WhatsApp sur Google Drive

Les chats WhatsApp sont cryptés de bout en bout depuis quelques années maintenant. Cela signifie que les conversations entre l’expéditeur et le destinataire ne peuvent pas être consultées ou interceptées par un tiers. Cela rend l’expérience de discussion sur la plate-forme appartenant à Meta beaucoup plus sécurisée. Cependant, le problème est que les sauvegardes WhatsApp sur Google Drive ne sont pas cryptées par défaut, ce qui signifie que la porte est ouverte pour qu’un pirate informatique ou un organisme chargé de l’application des lois télécharge et parcourt votre historique de discussion.

WhatsApp a déployé le cryptage de bout en bout pour les sauvegardes dans le cloud, mais la fonctionnalité n’est pas activée par défaut. Si vous cherchez à sécuriser beaucoup plus vos sauvegardes WhatsApp sur Google Drive, il est important de les chiffrer pour plus de sécurité.

Avant de crypter vos sauvegardes cloud WhatsApp, vous devez savoir certaines choses. Vous devrez utiliser un mot de passe d’au moins sept caractères avec au moins un chiffre ou une clé de cryptage à 64 chiffres pour protéger les sauvegardes. Vous ne devez jamais oublier ce mot de passe/clé de cryptage, car vous ne pourrez pas restaurer vos sauvegardes autrement. Même pour changer la clé de cryptage/le mot de passe, vous devrez d’abord saisir l’ancien.

WhatsApp cessera également de sauvegarder votre historique de discussion et multimédia sur Google Drive si vous désactivez le cryptage de bout en bout. Vous devrez réactiver les sauvegardes cloud manuellement.

Comment activer le cryptage de bout en bout pour les sauvegardes WhatsApp Google Drive

Avant de suivre les étapes ci-dessous, assurez-vous de mettre à jour vers la dernière version de WhatsApp à partir de Google Play.

Ouvrez WhatsApp sur votre appareil Android. Appuyez sur le bouton de menu de débordement à 3 points et accédez à Paramètres > Chats > Sauvegarde de chat. Appuyez sur le Sauvegarde chiffrée de bout en bout option suivie de Allumer. Vous serez maintenant invité à créer un mot de passe ou une clé à 64 chiffres qui sera utilisé pour crypter vos sauvegardes WhatsApp. Continuez à appuyer sur Créer et attendez que WhatsApp crée une sauvegarde cryptée. Selon vos paramètres de sauvegarde, cette sauvegarde sera ensuite téléchargée sur Google Drive. Vous devrez peut-être charger votre téléphone pour déclencher le processus de sauvegarde dans le cloud.

Chaque fois que vous restaurez votre sauvegarde cloud WhatsApp sur un autre appareil, vous devez d’abord saisir le mot de passe/clé de cryptage. Sans cela, vous ne pourrez pas restaurer la sauvegarde. La clé/mot de passe de cryptage est comme un verrou pour votre sauvegarde WhatsApp stockée sur Google Drive. Au cas où vous l’oublierez, il n’y a aucun moyen de déverrouiller la sauvegarde.

Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour désactiver les sauvegardes chiffrées de bout en bout pour vos discussions WhatsApp, mais à des fins de confirmation, vous devrez d’abord saisir le mot de passe/clé de chiffrement.

