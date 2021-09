Comment Crypto permet le plus grand réseau sans fil sur Terre

L’évolution de la technologie blockchain et des crypto-monnaies a été fascinante à observer, en particulier au cours des cinq ou six dernières années. Après l’émergence de Bitcoin et des chaînes de copie en tant que réseaux de paiement, Vitalik Buterin et ses collègues co-fondateurs ont donné vie aux idées de contrats intelligents et d’applications décentralisées lors du lancement d’Ethereum en 2015. À partir de ce point, la plupart des discussions ont viré au boom des ICO qui a suivi. .

Cependant, sous le battage médiatique de la vente de jetons, de nombreux innovateurs et entrepreneurs avaient déjà saisi l’idée d’utiliser des incitations basées sur la crypto-monnaie pour alimenter des solutions d’infrastructure conçues pour répondre à la demande croissante de services des consommateurs et des entreprises. Après avoir passé plusieurs années en recherche et développement, nombre de ces projets tiennent maintenant leurs promesses initiales.

Considérez des projets tels que Filecoin, qui a débuté en 2014, a été mis en ligne sur le réseau principal en 2020 et héberge désormais plus de dix exbioctets de capacité de stockage de fichiers décentralisée, y compris l’intégralité des archives de Wikipédia. D’autres exemples sont Bluzelle, qui fournit un stockage décentralisé de fichiers et de données, et Golem, qui exploite la puissance de calcul disponible via son réseau distribué.

Nodle est un exemple d’un tel projet qui a fait des progrès significatifs dans l’adoption des réseaux et des services. Nodle a été fondée en 2017 pour établir un réseau sans fil mondial entièrement décentralisé capable de prendre en charge le marché en croissance rapide des appareils IoT. Alors que les gouvernements se concentrent sur la mise à niveau du WiFi public et l’établissement de la connectivité 5G, il reste encore un vide considérable à combler pour que les entreprises et les agences du secteur public déploient pleinement l’IoT.

Réseau basse consommation dédié à l’IoT

Nodle fonctionne à l’aide d’un réseau de smartphones interconnectés reposant sur des connexions Bluetooth Low Energy (BLE). Beaucoup d’entre nous utilisent déjà BLE sur nos smartphones pour connecter des écouteurs, des haut-parleurs, des appareils portables, etc. Cependant, avec l’application Nodle Cash, un utilisateur accepte de permettre au réseau Nodle de puiser dans la connexion BLE de son smartphone en échange de récompenses basées sur des jetons Nodle.

Lorsque le téléphone de l’utilisateur se trouve à portée d’un appareil IoT connecté à un nœud, le téléphone agit comme un récepteur et un émetteur, prenant toutes les données de l’appareil et les téléchargeant sur le réseau Nodle. Parce que c’est la connexion BLE utilisée, Nodle peut fournir une connectivité IoT même dans les zones sans autre service WiFi ou cellulaire.

Ce qui est peut-être surprenant, ce sont les chiffres et les noms que Nodle a réussi à attirer dans son réseau. En 2020, il a connu une croissance de 38 % des nœuds de réseau, atteignant 5,8 millions à la fin de l’année. Dans le même temps, il a augmenté le nombre d’appareils connectés quotidiennement à 28,9 millions. Cela signifie que Nodle, un réseau soutenu par les crypto-monnaies et la blockchain, prend déjà en charge près de 10 % des 30 milliards d’appareils IoT prévus que nous pouvons nous attendre à voir en ligne d’ici 2025.

Comment a-t-elle obtenu de tels résultats en peu de temps et de manière relativement discrète ? Eh bien, Nodle a réussi à niveler de manière exponentielle son réseau de nœuds de smartphone en partie grâce à son API de développeur. De nombreux développeurs financent leurs applications à l’aide de publicités, ce qui peut être ennuyeux et distrayant pour les utilisateurs.

Cependant, l’API Nodle permet aux développeurs d’exploiter les connexions BLE de leurs utilisateurs pour participer à Nodle, redirigeant les récompenses vers le développeur à la place des revenus publicitaires. De cette façon, Nodle peut atteindre un nombre beaucoup plus élevé d’utilisateurs de smartphones que de s’appuyer sur des inscriptions individuelles.

Une base d’utilisateurs d’entreprise en pleine croissance

De l’autre côté de la médaille, le projet suscite également un intérêt considérable de la part des entreprises cherchant à améliorer leur jeu IoT. L’une des caractéristiques du réseau est que chaque appareil connecté peut être facilement localisé, ce qui le rend attrayant pour les entreprises qui ont besoin d’une meilleure visibilité de leurs actifs.

En tant que tel, Nodle s’associe à Cisco Meraki pour étendre son propre réseau BLE et suivre les appareils même en dehors de ses emplacements. Le projet s’est également associé à une société d’assurances européenne pour suivre les véhicules volés et à un chemin de fer européen qui a utilisé Nodle pour suivre ses palettes et ses outils.

Le besoin de réseaux tels que Nodle et d’autres comme Filecoin ou Golem devient de plus en plus pressant, à la lumière de la nécessité de faire plus avec ce que nous avons. Les entreprises centralisées créent automatiquement par défaut plus de matériel, comme des stations de base et des serveurs, mais cette approche n’est pas viable à long terme.

En utilisant le matériel existant déjà utilisé, il est possible de réduire l’impact environnemental de notre dépendance numérique croissante sur deux fronts. Premièrement, en éliminant l’empreinte carbone de la production de biens physiques et la consommation d’énergie continue des appareils nouvellement fabriqués. Ainsi, les réseaux distribués démontrent leur efficacité à répondre à une demande croissante, mais sans augmenter les émissions.