Comment Dakota Johnson s’est préparée à son nouveau rôle « F – ked Up »

Dakota Johnson n’a pas eu besoin de faire beaucoup de recherches pour son rôle dans The Lost Daughter.

L’actrice de 32 ans, qui incarne une jeune maman prénommée Nina dans le Maggie gyllenhaal-film réalisé, a récemment parlé à E! Des nouvelles de son rôle dans le drame psychologique, plaisantant en disant qu’elle « n’avait pas « fiqué les femmes » sur Google » lorsqu’elle est entrée dans le personnage sombre.

« Oh, c’est déjà là », a-t-elle plaisanté dans une interview conjointe avec Gyllenhaal et ses co-stars, Olivia Colman et jessie. Inutile de dire que le commentaire franc a laissé le groupe éclater de rire.

« Je pense qu’il y a tellement de choses en chacun de nous et avoir l’opportunité d’en laisser vivre une partie – l’espace que Maggie a créé – j’ai pu entrer dans le plus profond, le plus sombre, le plus confus, le plus complexe et le plus complexe », a expliqué Johnson. de son processus. « Je pense que nous sommes tous comme ça. C’est rare quand vous avez l’opportunité d’y aller, d’être réel – plutôt que d’être parfait, quelque chose qui doit tenir dans une certaine boîte. »

Cependant, cela ne signifie pas que l’art imite la vie pour Johnson. Comme l’a noté Colman, « Ne sous-estimez pas non plus l’imagination des acteurs. »