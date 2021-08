Comment Dale Earnhardt Jr. a “sauvé” sa femme Amy après une piqûre de méduse

Dale Earnhardt Jr. est un héros aux yeux de sa femme, Amy, après l’avoir récemment sauvée d’une «mauvaise» douleur à la suite d’une piqûre de méduse, selon une histoire que le pilote NASCAR devenu diffuseur a racontée sur son podcast cette semaine.

Dans le dernier épisode de Dale Jr. Download, Earnhardt a partagé cette histoire – qui s’est terminée exactement comme vous le pensez – après avoir expliqué à plusieurs reprises qu’il avait la permission d’Amy de le faire.

Dale Jr., Amy et leur fille aînée, Isla, étaient un jour à la plage et, comme il le raconte, Amy a accidentellement marché sur une méduse et s’est fait piquer. Et une théorie populaire pour soulager la douleur des piqûres de méduses – probablement avec l’aide d’un épisode célèbre de Friends – est de faire faire pipi dessus.

“Elle souffrait beaucoup et elle a dit:” Pensez-vous que cela fonctionnera? “”, a expliqué Dale Jr..

Aideriez-vous votre conjoint avec une piqûre de méduse ?? https://t.co/VtjsVbhJEW – Dale Earnhardt Jr. (@DaleJr) 14 août 2021

Mais bien sûr, les Earnhardt n’étaient pas seuls sur la plage. Alors ils ont réorganisé leurs affaires pour se protéger des autres amateurs de plage, ont creusé un trou pour un peu d’intimité, et après qu’Amy ait mis son pied dans le trou, Dale Jr. a fait son truc. Et selon lui, Amy a dit qu’il “lui a sauvé la vie”.

“Elle souffrait tellement et elle a dit que cela fonctionnait immédiatement”, a déclaré Dale Jr.. « Elle avait mal ! Non non Non. Vous ne pouvez pas sous-estimer la douleur d’une piqûre de méduse. Vous ne pouvez pas minimiser cela.

Il a continué à expliquer :

« Nous avons ces chaises qui sont à plat sur le sol, d’accord ? Alors j’ai creusé un trou dans le sable devant moi, et elle y a mis le pied. Je n’ai même pas eu à bouger. J’ai fait pipi sur son pied, puis j’ai rempli le trou. … « Personne n’a rien vu. Nous avons manœuvré toutes nos affaires là où il n’y avait personne dans notre champ de vision. Je suis littéralement assis presque sur la plage ; nous sommes au ras du sol. Nos fonds de chaise reposent sur la saleté. … Nous rions comme l’enfer, oui. Je riais probablement un peu plus. Amy avait mal mais riait et pleurait. Elle avait mal et riait. Ça a marché! Je ne l’avais jamais fait, je ne l’avais jamais essayé. Vous en entendez parler.

Alors que Dale Jr. uriner sur la piqûre de méduse d’Amy l’a aidée, ce traitement n’est pas recommandé, selon la Cleveland Clinic, qui note que faire pipi sur une piqûre pourrait en fait libérer plus de venin et causer plus de douleur.

Voici ce que le centre médical recommande réellement pour les piqûres de méduses :

Alors, comment gérez-vous une piqûre de méduse, alors? Si vous vous faites piquer par une méduse, retirez immédiatement les tentacules. Vous pouvez utiliser de l’eau de mer pour laver les tentacules, mais évitez tout frottement vigoureux car cela peut provoquer le feu des nématocystes de la méduse, ce qui signifie que la partie barbelée des tentacules libérerait plus de toxines dans votre peau. … Si vous voyez encore des barbes dans votre peau, utilisez une pince à épiler pour les retirer soigneusement. Si vous n’avez pas de pince à épiler sous la main, vous pouvez gratter doucement la zone avec une carte de crédit ou un objet en plastique de forme similaire. Une fois que vous avez retiré le tentacule, traitez la douleur en appliquant du vinaigre de pomme ou de l’alcool à friction sur la zone touchée. Cela peut également aider à libérer la toxine.

La bonne nouvelle est que la solution d’Earnhardts n’a plus causé de douleur à Amy. Mais l’histoire rappelle terriblement cette scène de Friends.

