Comment Dance Church a fait un pivot pandémique et a créé une nouvelle entreprise d’abonnement de fitness en ligne

Dance Church s’est associé à Pioneer Square Labs pour lancer un produit de streaming en ligne appelé Dance Church Go. (Photo de l’église de la danse)

Un samedi matin brumeux plus tôt ce mois-ci, j’étais parmi des centaines de personnes rassemblées sur la pelouse du Seattle Center, dansant comme si personne ne regardait.

L’événement a marqué l’une des premières sessions en personne depuis le début de la pandémie pour Dance Church, un cours de danse fitness basé à Seattle qui a suscité un culte depuis son lancement il y a plus de dix ans. Le concept rend le fitness amusant avec de la musique pop forte et de la danse.

La fondatrice de Dance Church, Kate Wallich. (Photo de l’église de la danse)

Mais danser, transpirer et se toucher est un peu mal vu pendant les jours de distanciation sociale de COVID-19. Lorsque la pandémie a frappé, Dance Church a commencé à diffuser en direct ses entraînements – et dans le processus a découvert une toute nouvelle entreprise.

Maintenant, alors que Dance Church propose des cours en personne, elle continue d’offrir et d’étendre sa plate-forme de «danse ensemble, à domicile», créée avec l’aide de Pioneer Square Labs, un studio de démarrage de Seattle qui a investi dans Dance Church tout en construisant le service de streaming en ligne Dance Church Go plus tôt cette année.

« Dans mon esprit, Dance Church est pour toujours », a déclaré Kate Wallich, fondatrice de Dance Church. « Que ce soit sur Internet, que ce soit en personne, que ce soit sur un bateau, que ce soit dans un parc. C’est quelque chose qui peut transcender à différents endroits, et je pense que cela a été vraiment prouvé lorsque nous nous sommes lancés sur Internet.

Dance Church Go fait partie d’une tendance aux entraînements à domicile qui a gagné en popularité pendant la pandémie. Apple a également lancé son propre service d’abonnement au fitness appelé Apple Fitness Plus, tandis que Peloton a vu ses effectifs augmenter.

Les abonnés de Dance Church Go peuvent choisir un entraînement dans une bibliothèque de cours à la demande. Un abonnement mensuel coûte 19 $, ou une année entière coûte 199 $.

Contrairement à la version en personne, les cours Dance Church Go montrent un ensemble d’instructeurs qui vous guident tout au long de la routine. En tant que personne qui n’est pas naturellement un danseur, je me suis un peu perdu dans l’entraînement en personne et il était plus difficile d’entendre les instructions de l’instructeur. Ce n’est pas un problème pour la version à la demande.

Mais la version en personne crée de l’excitation simplement en étant entourée d’un si grand nombre de personnes. Il s’agit plus de ce sentiment de communauté, pas de faire les bons choix. Avec la version en personne, les participants peuvent non seulement regarder l’instructeur pour des indices, mais aussi tout un groupe de danseurs autour d’eux.

Le grand attrait de Dance Church vient du partage de la danse et du fitness avec les autres participants. L’engagement communautaire est quelque chose qui a contribué au succès de Dance Church.

La PDG de Dance Church, Clara Siegel. (Photo de l’église de la danse)

« Dance Church a toujours consisté à se sentir libre dans son corps et à être dans un espace où vous pouvez simplement venir comme vous êtes, que vous passiez une mauvaise ou une bonne journée », a déclaré Wallich. «Tout le monde entre d’un endroit différent et nous nous réunissons tous, y compris l’enseignant, et nous le laissons sortir dans une catharsis en sueur libérée pendant 90 minutes ensemble. C’est spécial et c’est très rare.

Maintenant, l’entreprise essaie de reproduire cet engagement en ligne avec l’aide de Clara Siegel, qui a récemment été embauchée en tant que PDG lors du développement de la plate-forme à la demande. Siegel a une formation en technologie en tant que chef de produit pour Facebook et en tant que chef de produit senior pour Tableau et Amazon.

Wallich et Siegel savent tous deux que l’attrait de Dance Church réside dans la communauté qui se forme autour d’elle. Pour simuler ce sentiment dans un monde virtuel, Dance Church propose un cours virtuel payant tous les dimanches à 10 heures, afin que les participants puissent danser en même temps que leurs proches.

Dance Church Go n’offre pas de fonctionnalité collaborative, mais Siegel a déclaré que l’équipe travaillait sur des moyens de permettre aux gens de danser ensemble en ligne.

Wallich a déclaré que Dance Church vise à créer plus d’opportunités pour les gens de s’impliquer, et le pivotement de la communauté en ligne rend cela plus facile.

« Il n’y a pas tant d’obstacles à l’entrée à bien des égards, et il ne s’agit pas d’améliorer votre corps. Il ne s’agit pas de faire un bon entraînement », a déclaré Wallich. « Cela pourrait être pour certaines personnes, mais il y a tellement d’autres points d’entrée. C’est une question de joie, c’est de s’amuser. Il s’agit d’être entouré d’autres personnes. Et je pense qu’il y a quelque chose à l’intérieur de ce mélange qui fait que les gens l’adorent.