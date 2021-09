Comment Daniel et Johnny de Cobra Kai peuvent enfin être sur la même longueur d’onde dans la saison 4

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés dans Cobra Kai Saison 4. Daniel et Johnny ont jeté le gant contre John Kreese, et le perdant du All Valley Karate Tournament devra fermer son dojo pour de bon. Johnny et Daniel ont peu de stars notables sous leur tutelle mais, dans l’ensemble, ils sont démesurés par le talent de leurs rivaux. De plus, Terry Silver viendra en aide à Kreese dans la saison 4, il est donc plus que juste de dire que Johnny et Daniel n’ont aucune chance à moins qu’ils ne trouvent un véritable respect entre eux avant le tournoi.