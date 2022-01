Comment Darren Bent a rejeté les transferts lucratifs vers Newcastle et Crystal Palace et a rejoint Fulham en prêt par AWKWARDNESS

Oh, Benty. Vous avez eu un choc absolu ici.

Alors que la fenêtre de transfert démarre, Darren Bent est un homme avec beaucoup de perspicacité, et nous voulons dire beaucoup, ayant joué pour dix clubs différents tout au long de sa carrière.

Le soleil

Darren Bent a raconté une histoire qui nous a tous laissés assez perplexes lors de l’émission Drive de jeudi

L’ancien attaquant est devenu membre du célèbre «club 100» de la Premier League lors de périodes impressionnantes à Charlton, Tottenham, Sunderland et Aston Villa.

Cependant, un jour fatidique d’août 2013 a aggravé sa carrière dans l’élite.

Après s’être brouillé avec le manager Paul Lambert à Aston Villa, un Bent de 29 ans avait des offres lucratives sur la table de Crystal Palace et de Newcastle.

Mais il a fini par rejoindre Fulham en prêt.

Pourquoi, nous vous entendons demander? Parce qu’il était déjà dans le bâtiment et c’était trop gênant de dire non.

Si seulement Bent s’inspirait du livre de Willian. Voici comment il s’en souvient…

.

Bent a passé un moment horrible à Fulham – et il n’avait vraiment pas besoin d’y aller

Bent a déclaré à talkSPORT sur Drivetime: « Quand j’étais à Aston Villa, je me suis brouillé avec Paul Lambert, qui est bien connu.

« Alan Pardew était le manager de Newcastle, il m’appelle, et je le connaissais depuis Charlton.

« Il a dit : ‘Pouvons-nous nous rencontrer à la fin de la saison ?’

« J’ai obtenu la permission et je l’ai rencontré. Il a dit : ‘Je veux que tu viennes à Newcastle’.

«Je me suis donc assis avec lui pendant environ deux heures, nous avons parlé de ses idées et de ce qu’il voulait faire avec le club.

« J’étais tout pour cela. J’ai pensé : ‘Ouais génial’. Alors je suis parti pour l’été, je me suis maintenu en forme et je suis revenu pour la pré-saison prêt à partir.

.

Bent n’a réussi que trois buts en championnat à Fulham

«Mais il n’y avait rien. Alors Fulham et Crystal Palace ont rejoint la course.

« J’ai fini par aller à Fulham. Je suis en route pour l’hôpital et Pardew me téléphone et me dit : « Qu’est-ce que tu fais ?

« J’ai dit : ‘Je vais à Fulham !’ Et il a dit : « Mais nous voulons que vous veniez à Newcastle !

«Je lui ai parlé environ quatre mois avant cela et je n’avais pas entendu de bruit depuis. La pré-saison avait commencé, nous approchions du début de saison.

« Il a téléphoné, ça devait être avec Mike Ashley. J’ai fait mon examen médical à Fulham et il m’appelle pour me dire que l’affaire est prête.

« Je me suis dit : « Mais je suis assis dans la salle à Fulham, prêt à signer ! »

.

La campagne 2013/14 a été une année à oublier pour l’ex-attaquant

« Il a dit : ‘Oublie tout ça, viens à Newcastle’. Alors j’ai dit que je parlerais à mon agent, même si j’étais déjà là et que je n’allais pas le faire.

« Ensuite, mon agent m’a dit que nous avions également un contrat de quatre ans sur la table avec Crystal Palace.

« Donc j’ai le directeur général de Fulham assis là, mon agent dit qu’il a passé quatre ans à Crystal Palace ou trois ans à Newcastle.

« Le geezer est devant moi, il pouvait l’entendre !

« C’est là que je pense que j’ai été stupide. C’était un prêt d’un an à Fulham, mais j’ai signé pour eux parce que j’y étais.

« Ils ont dit qu’ils le rendraient permanent au milieu de la saison, mais cela s’est avéré être l’une des pires années de ma carrière et nous avons chuté. »

Les gentils garçons finissent dernier, Benty.

