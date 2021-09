Comment Dave Grohl a failli rejoindre Gwar

Dave Grohl a révélé au magazine Rolling Stone qu’il était sérieusement en lice pour rejoindre GWAR en tant que batteur à l’époque où il était un adolescent prodige du tambour vivant dans la banlieue de Washington DC

“GWAR cherchaient un batteur », dit Grohl. “Et j’ai parlé à leur guitariste Dewey à propos de ça. Et il me dit : ‘C’est génial, et tu peux concevoir ton propre costume.’ En tant que batteur, vous ne voulez pas quelque chose qui couvre entièrement votre visage. Vous voulez que vos bras soient libres. Alors j’étais genre ‘Cool’. Alors j’ai commencé à dessiner ce truc. À l’époque GWAR était un groupe qui attirerait 700 personnes, n’est-ce pas ? Ce qui est énorme. Et puis plus j’y pensais, est-ce que je vais vraiment inviter mon oncle à me voir jouer quand il y a du faux sang et du sperme partout ?”

Dave Brockie, qui a fait face GWAR sous le nom Oderus Urungus, est décédé en mars 2014 d’une overdose accidentelle d’héroïne à son domicile de Richmond, en Virginie. Il était le dernier membre original restant de GWAR, qui a été fondée il y a 37 ans. Il avait 50 ans.

Le groupe de métal satirique a gagné un public pour ses costumes macabres et exagérés, ses paroles offensantes et ses spectacles graphiques et gore, dans lesquels les membres du groupe se sont produits en tant que descendants de guerriers extraterrestres qui sont arrivés sur Terre pour asservir et massacrer la race humaine. .

De retour en septembre 2014, COMBATTANTS DE FOO a rendu hommage à Brockie à leur concert crowdsourcing à Richmond. Au concert, Grohl, qui a commencé à jouer de la batterie sur la scène hardcore de Washington DC et a grandi dans une banlieue voisine de Virginie, a déclaré à la foule : interview avec Dave Brockie où ils ont demandé Brockie à propos de Grammy nomination, et d’une manière ou d’une autre, il s’est dirigé vers moi, et il a dit : ‘Dave Grohl, il s’est en fait fait enlever les dents pour pouvoir s’adapter plus Grammy bites dans sa putain de bouche.’ Alors, maintenant, j’abandonne Brockie. Il détesterait que je lui consacre une putain de chanson.”

Grohl est né à 100 miles au nord dans la ville de Springfield, en Virginie. Sa mère était présente au spectacle de Richmond.

Grohl fait actuellement la promotion de son nouveau livre “Le narrateur”, qui est dû le 5 octobre via Livres de la rue Dey et Simon & Schuster.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).