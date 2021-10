Dans une nouvelle interview avec Pablo de la station de radio de Minneapolis, Minnesota 93X, COMBATTANTS DE FOO homme principal Dave Grohl On lui a demandé comment il sait quand une chanson sur laquelle il travaille est « terminée » et prête à être publiée. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand vous en avez marre. Eh bien, d’une certaine manière. Je n’aime pas passer trop de temps sur quoi que ce soit en studio. si c’est imparfait. C’est, comme, vous entrez là-dedans et l’énergie de celui-ci, et c’est frais et c’est nouveau et vous frappez ‘record’ et vous passez à travers quelque chose. J’aime travailler sur des choses jusqu’à ce qu’elles soient puissantes et que ça vaut la peine d’autres personnes entendre. Mais, mec, j’arrive parfois au point avec des chansons où je suis, comme, ‘Très bien. Je n’ai plus d’amour. C’est tout. Je n’ai plus d’amour avec cette chanson. Nous sommes fait. C’est tout.' »

Grohlmémoire de « Le conteur : Contes de la vie et de la musique », est sorti le 5 octobre via Livres de la rue Dey et Simon & Schuster. Dans le livre, Grohl partage ce que c’était que de grandir en tant qu’enfant avec de grands rêves à Springfield, en Virginie, et comment il a vécu ces rêves en faisant de la musique sur la scène mondiale. Le livre contient des anecdotes sur David Bowie, Joan Jett, Iggy Pop et Paul Mccartney, ainsi que des histoires sur le temps où il a joué de la batterie pour Tom Petit, est allé danser le swing avec AC DC, et joué à la Maison Blanche.

En ce qui concerne la façon dont il a choisi ce qu’il devait inclure dans « Le narrateur », Grohl a déclaré dans une bande-annonce récente du livre : « Je pourrais écrire un livre entier sur le groupe POUSSER UN CRI. Je pourrais écrire un livre entier sur mon temps dans NIRVANA. L’idée était de choisir les histoires qui décrivaient le mieux ce que c’est que d’être derrière le rideau et à l’intérieur de la musique, depuis le tabouret de batterie qui regarde dehors. Jouer de la musique, avoir cette belle famille, parcourir le monde, rencontrer des gens de tous horizons, je ne prends jamais tout cela pour acquis, croyez-moi. »

Dans une récente interview avec Austin American-Stateman, Grohl dit que « Le narrateur » pourrait bien être le premier de nombreux volumes. « C’était tellement amusant, et j’ai hâte d’en faire plus », a-t-il déclaré. « Quand j’ai appuyé sur envoyer cette dernière histoire du livre, j’étais triste. J’ai pensé, oh non, c’est fini ? Je suppose que c’est la pointe de l’iceberg. Je veux continuer. »



