Comment Dean Martin est-il mort ? | NowMyism.com

.

Dean Martin était un acteur, chanteur et comédien de renom, surtout connu pour ses chansons “Volare”, “Everybody Loves Somebody” et “That’s Amore”, ainsi que pour son émission de variétés télévisée qui porte son nom dans les années 1960. programme rempli de célébrités appelé “Dean Martin Celebrity Roast” et était un membre vedette du club de célébrités emblématique The Rat Pack, qui comprenait également ses amis Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et plus, selon IMDB.

Martin apparaissait souvent sur scène avec un verre et une cigarette à la main. Alors qu’il semblait boire du whisky et parlait de manière insultante, sa fille, Deana Martin, a dit un jour au Los Angeles Times qu’il projetait l’image d’un ivrogne pour avoir plus de succès.

“Papa était si beau, si stylé”, a-t-elle déclaré au Times. “Ils ont juste pensé: ‘Nous allons mettre un verre dans ta main et une cigarette.’ Tous les hommes voulaient être lui et toutes les femmes voulaient être avec lui ».

La fille de Martin a ajouté que le verre à whisky de son père était du jus de pomme, bien qu’il aimait boire à la maison avec sa femme.

“Il était à la maison pour le dîner tous les soirs”, a-t-elle déclaré. «Il rentrait à la maison et lui et maman prenaient leur seul cocktail au bar. Il était gentil avec tout le monde. C’était très différent de ce que les gens croyaient. Il n’y avait personne qui pouvait rendre Dean Martin meilleur que Dean Martin. »

Dean Martin est décédé le jour de Noël 1995

La vie de Martin a pris fin le 25 décembre 1995, deux ans après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon et d’emphysème, selon le Hartford Courant. Selon une nécrologie du New York Times, la légende du divertissement est décédée à son domicile de Beverly Hills, en Californie, d’une insuffisance respiratoire aiguë. Martin avait 78 ans au moment de sa mort.

Martin avait également souffert de problèmes rénaux persistants au cours des années précédant son décès, selon le Los Angeles Times, et avait cessé de voyager quelques années avant sa mort en raison de problèmes de santé. Il a ensuite fait la une de son émission à Las Vegas avant de se retirer complètement de la vie publique en 1995.

Ses amis Frank Sinatra et Jerry Lewis ont été dévastés par sa mort.

La mort de Martin a suscité une foule de réactions de fans et d’amis célèbres. Son partenaire de The Rat Pack, Frank Sinatra, a eu de très belles paroles pour lui après avoir appris le décès de son ami de longue date.

“Dean était mon frère – pas par le sang, mais celui que j’ai choisi”, a déclaré Sinatra en 1995, selon le Washington Post. « Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous étions là les uns pour les autres. Notre amitié a parcouru de nombreux chemins au fil des ans et aura toujours une place spéciale dans mon cœur et mon âme. »

Jerry Lewis, un collaborateur de longue date de Martin, aurait également le cœur brisé après avoir appris la mort du chanteur. Un Lewis en larmes a ensuite pris la parole lors des funérailles de Martin, qui ont eu lieu le 28 décembre 1995, au cimetière Pierce Brothers de Westwood, en Californie, selon Variety. Parmi les autres personnes présentes à ses funérailles figuraient Cyd Charisse, Don Rickles, Shirley MacLaine, Bob Newhart, Angie Dickinson et Barbara Sinatra. Frank Sinatra était trop désemparé pour pouvoir assister à son dernier au revoir, a noté le média.

LISEZ LES NOUVELLES ORIGINALES SUR HEAVY.COM