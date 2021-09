Comment Dear White People La saison 4 a été influencée par Star Trek: la prochaine génération et un classique télévisé inattendu

J’ai récemment eu l’occasion de parler avec les showrunners de Dear White People, Justin Simien (qui est également le créateur de la série) et Jaclyn Moore au sujet de la saison à venir. Et sur la base de notre conversation, il est évident que le duo créatif a beaucoup réfléchi à la façon dont ils voulaient conclure le spectacle. Au cours de notre conversation, je n’ai pas pu m’empêcher de demander à Simien, grand fan de télévision, quelles étaient ses influences personnelles pour Vol. 4, et j’ai été agréablement surpris lorsqu’il a mentionné Star Trek: The Next Generation. À première vue, les deux émissions peuvent ne pas sembler avoir beaucoup en commun, mais il y a certainement un lien :