Comment Death Row, Vibe Magazine et bien d’autres ont fait de “All Eyez on Me” un classique

Dans l’épisode 1 du volume 2, Jinx et Shea discutent du légendaire double album de Tupac, All Eyez on Me. Ils discutent du morceau qui mérite le titre de meilleure chanson parmi “Ambitionz Az a Ridah”, “How Do You Want It” et “2 Of Amerikaz Most Wanted”. Plus tard, découvrez si Snoop Dogg, Nate Dogg, Method Man ou George Clinton avaient le meilleur couplet invité. Et découvrez comment Death Row Records, un corset en cuir, le magazine Vibe et des adversaires jouent un rôle dans cet album emblématique de la côte ouest des années 90. Comme toujours, restez dans les parages pour écouter le débat houleux dans la salle d’audience de Deena’s Court et découvrez qui choisit la chanson en vedette à la fin de l’épisode.

Hôtes : Brandon « Jinx » Jenkins et Shea Serrano

Producteurs : Deena Morrison

Assistant de production : Jonathan Kermah

Supervision supplémentaire de la production : Tunde St. Matthew-Daniel

