Comment Deb de Jennifer Carpenter reviendra dans le revival ‘New Blood’

Les fans de Dexter peuvent se réjouir de savoir que Deb (interprétée par Jennifer Carpenter) jouera un rôle dans la série de revival Dexter de Showtime, Dexter: New Blood. Variety rapporte que le personnage jouera un rôle majeur dans la prochaine mise à jour, ce qui est choquant étant donné qu’elle est décédée dans la finale de la série originale. En tant que boussole morale pendant son absence alors qu’il était en fuite, Dexter (Michael C. Hall) recrée la mémoire de sa sœur décédée Debra pour communiquer avec comme voix de la raison –– remplaçant essentiellement son image de son père adoptif Harry (James Remar ).

“Le personnage de Deb dit plus tard dans un épisode ultérieur, en gros ce que Harry a fait pourrait être considéré comme de la maltraitance d’enfants”, a déclaré le showrunner Clyde Phillips au point de vente. « Enlever votre fils que vous avez sauvé de sa naissance dans le sang et qui est en train de tuer des chiens dans le quartier, puis de le canaliser pour qu’il utilise sa force pour de bon et qu’il sorte et tue de mauvaises personnes n’est pas la situation psychiatrique la plus saine dans laquelle se trouver. Et je pense que Deb… représente un coin de l’esprit de Dexter que nous avons tous en tête et qui dit : « Eh bien, attendez une minute. Si vous faites cela, alors voici les conséquences et ensuite vous décidez de le faire ou non, de poursuivre ou non.’ »

Avec des rumeurs qui circulent sur la série depuis des années et des questions persistantes quant à savoir si elle reviendrait pour la tranche, Carpenter admet qu’elle a apprécié l’idée d’une nouvelle interprétation du personnage. « Je n’avais pas vraiment envie de revenir en arrière et de réparer un score cassé », a déclaré Carpenter, ajoutant qu’elle voulait « masser [Deb’s] tissu cicatriciel.” “J’ai l’impression que Deb a eu une fin différente de celle de la série. Alors, j’ai décidé que mon travail était d’aller au fond de l’océan et de la récupérer et de voir si elle voulait être un témoin pour regarder un non médicamenté, lui-même l’expérience décodée, impunie et non contrôlée d’un tueur en série.

Dexter: New Blood prendra un format très différent, a partagé l’EP Scott Reynolds. Jamie Chung, qui rejoint Carpenter et Hall parmi les acteurs, a également déclaré que la série était beaucoup plus “sombre” que la série originale. L’équipe admet qu’une grande raison de revisiter l’histoire est due à la fin de l’émission originale, qui n’a pas été bien accueillie par les fans. “J’espère certainement que regarder l’émission sera une expérience satisfaisante pour les personnes qui l’ont regardée à l’origine et qui sont curieuses de savoir ce qui lui est arrivé”, a déclaré Hall. “J’espère certainement que cela fournira des réponses définitives qui ne sont pas principalement mystifiantes pour les gens.” La série de renaissance sera présentée en première le 7 novembre à 21 heures sur Showtime.