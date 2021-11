Comment débloquer des camouflages d’or, de diamants et d’atomes dans CoD: Vanguard

Voici comment débloquer tous les camouflages de maîtrise dans Vanguard.

Pour certains joueurs, la meilleure partie de chaque version de Call of Duty est de broyer pour les camouflages de maîtrise. Dans Vanguard, les camouflages Gold et Diamond reviennent, le dernier camouflage de maîtrise étant Atomic pour le versement de cette année. Voici un aperçu de tous et comment les déverrouiller.

Camouflage doré

Pour commencer, le premier camouflage de maîtrise est l’or. Le camouflage d’or peut être déverrouillé en complétant tous les défis de camouflage pour une seule arme. Les armes Vanguard ont chacune 10 séries de défis à relever avant de débloquer de l’or, ce qui signifie que cela prendra un certain temps mais est relativement simple.

Diamant Camo

Diamond Camo est déverrouillé en complétant le camouflage Gold sur toutes les armes d’une classe d’armes donnée. Cela signifie que pour déverrouiller le camouflage Diamond pour le STG44, vous devrez compléter le camouflage Gold pour le STG et toutes les autres armes de la catégorie Fusil d’assaut.

Camouflage atomique

Le dernier camouflage de maîtrise de cette année est Atomic. Atomic Camo est un camouflage dynamique et mobile qui peut être débloqué en complétant l’or sur chaque arme du jeu. Cela signifie que vous aurez également Diamond déverrouillé sur chaque arme, car vous devez compléter chaque catégorie d’armes pour déverrouiller Atomic.

Bien que les camouflages prennent du temps à se déverrouiller, ils en valent vraiment la peine. Les camouflages de maîtrise de cette année sont parmi les meilleurs à ce jour.