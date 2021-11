Comment débloquer des compteurs et des piliers d’îles dans Animal Crossing: Happy Home Paradise

L’une des meilleures parties des mises à jour annoncées dans Animal Crossing Direct d’octobre 2021 était que les joueurs pourraient utiliser les fonctionnalités à débloquer présentées lors du DLC Happy Home Paradise dans leurs propres maisons dans Animal Crossing: New Horizons. Ces caractéristiques comprenaient des éléments de plafond, des cloisons de séparation, des comptoirs d’îlots de deux tailles et des piliers. Cependant, vous devrez travailler un peu pour les déverrouiller dans votre propre maison.

À quoi servent les colonnes et les compteurs d’îlots ?

Les colonnes sont des piliers utilisés pour soutenir le toit d’une structure et se trouvent généralement à l’extrémité des cloisons pour faciliter la fluidité des choses. Les comptoirs en îlot offrent une plate-forme sur laquelle vous pouvez placer toutes sortes d’articles ménagers, comme dans la cuisine.

Ces nouvelles fonctionnalités de construction sont deux des nombreuses fonctionnalités incluses dans le nouveau DLC Happy Home Paradise. Avec ces avantages, vous pouvez diviser les grandes pièces en sections pour créer des espaces plus petits comme des salles de bains sans consacrer un étage ou une aile entier à un seul concept.

Comment puis-je déverrouiller des colonnes et des compteurs d’îles ?

Vous devrez disposer de la version commerciale complète d’Animal Crossing: New Horizons aux côtés du DLC Happy Home Paradise pour déverrouiller les colonnes et les compteurs d’îles. Le DLC Happy Home Paradise peut être acheté individuellement, mais les abonnés au pack d’extension Nintendo Switch Online + ont automatiquement accès au DLC sans frais supplémentaires.

Une fois que vous avez acquis le DLC, vous devrez suivre plusieurs étapes pour déverrouiller les colonnes et les comptoirs.

Dirigez-vous vers l’aéroport dans ton jeu.

Parlez à Orville et sélectionnez l’option, « Je veux aller travailler. » Il est maintenant temps de décoller !

Après l’atterrissage, suivre Niko au Paradis Planification et rencontrer Lottie, votre nouveau patron.

Terminer 15 tâches sur l’archipel.

Source : iMore La prochaine fois que vous visiterez l’archipel, Niko vous donnera le DIY pour piliers et comptoirs d’îlots. Il vous demande, Lottie et Wardell, de visiter l’école afin qu’il puisse expliquer comment ils sont utilisés. Faites attention car il y a un quiz pop !

Comment utiliser les colonnes et les compteurs d’îlots ?

Les colonnes peuvent être utilisées pour créer des coins sans espaces lors de l’utilisation de cloisons à l’intérieur d’une maison. Quant aux comptoirs d’îlots, vous pouvez les utiliser pour créer des rebords de fenêtre ou faire des comptoirs de cuisine sans utiliser de table supplémentaire. Les compteurs d’îles sont disponibles en deux hauteurs, permettant une plus grande polyvalence de personnalisation qui fait d’Animal Crossing: New Horizons un si bon jeu.

Plus d’espace!

Les options de personnalisation dans Animal Crossing: New Horizons sont plus étendues que jamais avec l’introduction du DLC Happy Home Paradise. Pouvoir utiliser des cloisons, des comptoirs d’îles et des piliers sur votre propre île dans le jeu de base après les avoir déverrouillés ouvre de toutes nouvelles voies pour embellir votre maison. Il existe toutes sortes d’installations et d’options de personnalisation à débloquer au fur et à mesure que vous accomplissez plus de tâches, alors allez-y !

