Comment débloquer des skins Chromium, Runic et Golden Battle Pass dans la saison 6

Apprenez à débloquer des variantes exclusives du Battle Pass dans la saison 6.

Le Battle Pass de Fortnite Season 6 a introduit des personnages originaux et des visages familiers. Ce dernier incluait Lara Croft de la série Tomb Raider et Raven de DC Comics et Teen Titans. Les nouveaux venus uniques Tarana, Raz, Cluck et Spire Assassin ont bien complété les autres. Les joueurs peuvent débloquer tous les personnages mentionnés ci-dessus en atteignant le niveau 100 dans le Battle Pass mentionné précédemment. De plus, Epic Games a inclus différents styles pour chaque skin qui sont déverrouillables au-delà du niveau 100.

Les variantes difficiles à atteindre de la saison 6 se présentent sous la forme de chrome, runique et doré. Seuls les travailleurs les plus acharnés peuvent accomplir cet exploit, et cela nécessitera beaucoup de gameplay Fortnite Battle Royale. Voyons comment débloquer les styles Chromium, Runic et Golden dans le Battle Pass de la saison 6.

Lisez aussi: Fortnite Patch 16.10: Changements de fusil de chasse primaire et improvisé, ajustements d’artisanat

Comment débloquer toutes les variantes de skin Battle Pass

Ceux-ci devraient être tous les « Supertiers » (niveau 110 – 215) que vous pouvez obtenir après avoir terminé le Battle Pass! pic.twitter.com/3bSFGPHf4z – ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) 30 mars 2021

Fortnite leaker ShiinaBR a révélé certains des styles exclusifs disponibles cette saison et inclus les niveaux requis pour les débloquer. Alors que seuls neuf types apparaissent sur la liste, d’autres pourraient apparaître ultérieurement. Il faudra un effort honnête pour les finalistes qui cherchent à agrandir leur casier Fortnite. La meilleure méthode pour progresser dans les niveaux Battle Pass est de profiter de toutes les quêtes disponibles dans le jeu. Cela signifie accomplir méticuleusement tout ce que le jeu a à offrir et maximiser les points d’expérience. Voici les niveaux dont vous aurez besoin pour débloquer les trois variantes cosmétiques:

Chrome

Tarana – 110 Raz – 130 Assassin de la flèche – 150

Runique

Tarana – 160 Raz – 180 Assassin de la flèche – 200

d’or

Tarana – 205 Raz – 215 Assassin de la flèche – 225

Lisez aussi: Peau gratuite de Spring Breakout Cup, format, système de notation et plus

Atteindre le niveau 225 n’est jamais facile à moins d’être un bon grinder. Relever des défis et jouer souvent devrait éventuellement vous conduire au plus haut niveau. À ce stade, vous deviendrez un finaliste de la saison 6 avec un casier Fortnite rempli à ras bord.

Image en vedette: FLO