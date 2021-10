Découvrez comment déverrouiller le dos Ghostbusters dans Fortnite Chapter 2 – Season 8.

La dernière mise à jour de Fortnite Battle Royale – le patch v18.21 – a servi de cérémonie d’ouverture pour Fortnitemares 2021. La célébration annuelle d’Halloween est un favori des fans, où Epic Games change le jeu pendant quelques semaines et libère des objets exclusifs pendant cette période. Parmi les nouvelles inclusions dans la mise à jour Fortnitemares de cette année, citons les balais de sorcière classiques, les bonbons consommables, un tout nouvel emplacement nommé The Convergence et d’autres collaborations.

Parmi la multitude de croisements annoncés divulgués, aucun n’a suscité plus d’intérêt que la série de quêtes Ghostbusters. En partenariat avec le prochain long métrage Ghostbusters: Afterlife, Epic Games a engendré un personnage non-joueur (PNJ) spécialiste du confinement sur l’île. Aujourd’hui, ESTNN vous guidera tout au long de la série de quêtes Ghostbusters, où vous pourrez gagner un bling back holographique exclusif «No Ghost» en guise de récompense.

Où trouver un spécialiste du confinement

La carte ci-dessus montre où le PNJ spécialiste du confinement apparaît. Cela a du sens, étant donné que le véhicule Ecto-1 signature des Ghostbusters est sous une bâche dans le garage de Camp Cod depuis plusieurs saisons. Vous trouverez le personnage Ghostbusters dans ou autour du bâtiment marqué sur la carte. Vous devez lui parler et accepter la série de quêtes pour commencer. Suivez les étapes ci-dessous pour relever tous les défis.

Quête 1 : Déployez 3 sismographes dans Misty Meadows ou Catty Corner

La première quête de cinq tâches consiste à déployer des sismographes à Misty Meadows ou à Catty Corner. Pour ce défi, il est beaucoup plus facile d’atterrir à Catty Corner qu’à Misty Meadows car il est moins peuplé et plus petit. Une fois l’atterrissage, vous devez rechercher des sismographes. Ensuite, maintenez la touche d’action correcte sur les silhouettes bleues du sismographe pour déployer la machine et passer à la quête suivante.

Quête 2 : Exterminer trois mini-Pufts avec une pioche dans Sludgy Swamp, Lazy Lake ou Retail Row

La quête numéro deux est probablement la deuxième la plus facile à terminer. La méthode idéale est d’atterrir à Retail Row et de trouver la maison située au coin sud-est. En entrant, vous trouverez plusieurs figurines miniatures Stay Puft Marshmallow Man. Brisez trois d’entre eux avec votre pioche, puis vous passez à la quête numéro trois.

Quête 3 : Détruisez les voitures et récupérez cinq pièces mécaniques

La troisième quête est également relativement simple. Il ne vous oblige pas à atterrir n’importe où en particulier, alors choisissez n’importe quel endroit qui contient des voitures et d’autres véhicules. Trouvez cinq voitures après avoir atterri et détruisez-les avec une arme ou une pioche. Vous devriez voir des pièces mécaniques tomber du véhicule explosé. Prenez-en cinq à l’aide de votre bouton d’action et considérez cette quête comme terminée.

Quête 4 : Plantez des panneaux Ghostbusters à Holly Hedges, Pleasant Park ou Dirty Docks

Celui-ci nous a posé quelques problèmes, alors vous voudrez peut-être suivre notre conseil : atterrissez à Pleasant Park pour faire celui-ci. Dirty Docks s’est avéré difficile de trouver les trois panneaux. Pleasant Park est un meilleur choix en raison de son paysage largement ouvert. Dans tous les cas, trois signes apparaissent aux trois endroits ci-dessus. Déployez trois d’entre eux et vous êtes sur la quête finale.

Quête 5 : Planter un piège fantôme

Quête cinq tâches avec vous en plantant un piège fantôme. Comme les quêtes quatre et un, celle-ci vous oblige à atterrir à l’un des principaux POI. Nous avons atterri à Pleasant Park et avons trouvé la tâche Ghost Trap au milieu. Ensuite, maintenez votre bouton d’action enfoncé et cela conclut la série de quêtes Ghostbusters. Dans les quêtes quatre et cinq, votre meilleure approche consiste à atterrir à Plesant Park, Holly Hedges ou Dirty Docks. Vous pouvez facilement planter les panneaux puis le piège fantôme en une seule partie.

En complétant la cinquième quête, vous obtenez le bling back holographique « No Ghost » de Ghostbusters. Voilà qui termine ce guide. Les quêtes n’étaient pas particulièrement difficiles, mais de nombreux joueurs tenteront la même chose. Soyez prudent et vous devriez relever les défis en un rien de temps.

Image en vedette : Jeux épiques