Comment débloquer la classe Berserker

Par Josh Broadwell

4 août 2021 14:16 GMT

Le Tribus de Midgard Berserker est l’une des méthodes de déverrouillage de classe les plus difficiles du jeu.

Vous devez éliminer une foule d’ennemis en peu de temps, et ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Il existe une méthode plus simple pour répondre à cette exigence, mais elle nécessite un peu de broyage et de patience.

Tribus de Midgard Berserker | Comment débloquer Berserker

Pour obtenir la classe Berserker, vous devez tuer 20 ennemis en 10 secondes. C’est hors de votre portée au début du jeu, alors concentrez-vous sur la mise à niveau des classes existantes et sur la recherche ou la fabrication de meilleurs équipements au début.

Une fois que vous avez confiance en vos compétences, ne vous attaquez pas à n’importe quelle foule. Il existe une façon plus pratique de relever ce défi.

Tribus de Midgard Berserker | Tuez 20 ennemis en 10 secondes

Lorsque vous pensez être prêt, construisez une porte dans votre campement, puis attendez la nuit. Gardez la porte fermée pendant que vos ennemis se rassemblent à l’extérieur. Vous devriez avoir une arme d’au moins un niveau de puissance 100 ou supérieur pour faciliter les prochaines étapes.

Vous pouvez éliminer les ennemis de différentes manières. Le plus simple consiste à utiliser une compétence à distance qui frappe les ennemis alors que la porte reste fermée. Si vous n’avez pas de compétences assez fortes pour le faire, vous pouvez simplement ouvrir la porte, les laisser entrer et traiter la horde en masse.

Cependant, certains ont trouvé plus facile de garder la porte fermée, puis de sauter d’en haut pour les poser alors qu’ils sont tous encore alignés.

Cela peut prendre quelques essais, mais la classe Berserker est à vous une fois que vous avez terminé.

Si vous souhaitez terminer le mode Saga, assurez-vous de récupérer des fragments pendant que vous montez de niveau pour Berserker. Obtenir de l’équipement pour temps froid avec le Talisman dégelé pour faire face à ces géants embêtants est également une bonne idée.

