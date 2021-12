Comment débloquer le Katana dans Warzone Pacific & Vanguard

La légendaire épée japonaise peut désormais être utilisée dans Warzone et Vanguard, voici comment.

Le Katana est l’épée la plus légendaire qui existe. Étant une caractéristique de plusieurs jeux Call of Duty dans le passé, il était juste qu’il arrive dans Vanguard et Warzone Pacific Caldera. Avec des armes de mêlée ayant l’habitude d’être maîtrisées dans Warzone telles que les Kali Sticks, le Katana sera certainement utilisé par de nombreux joueurs.

Comment débloquer le Katana

Malheureusement, le Katana n’est pas encore sorti dans Warzone Pacific et Vanguard Season 1. Le blog Call of Duty dit que le Katana peut être déverrouillé plus tard dans la saison. Voici donc comment le déverrouiller à sa sortie.

Les joueurs devront probablement relever un défi ou une série de défis afin de déverrouiller l’arme de mêlée. Ce sera similaire au processus de déverrouillage d’autres armes de mêlée; et impliquera donc éventuellement l’utilisation du couteau de combat.

Cependant, les joueurs pourront également déverrouiller le Katana via un pack en magasin, sans avoir à relever le défi.