Comment débloquer le LAPA | Zone de guerre et guerre froide Saison 6

L’événement Call of Duty’s Haunting est en direct, apportant des modes effrayants, des skins d’opérateur sur le thème de l’horreur et une toute nouvelle mitraillette pour Black Ops Cold War et Warzone. Ici, nous allons vous montrer les différentes manières de déverrouiller la mitraillette LAPA.

Comment débloquer le LAPA

Le LAPA est une mitraillette entièrement automatique qui fait partie des récompenses de l’événement Haunting, et tout comme la récompense d’arme Sai de l’événement Numbers, vous devez relever l’un des deux ensembles de défis de l’événement pour déverrouiller l’arme gratuitement.

The Haunting comprend un ensemble de neuf défis Black Ops Cold War qui peuvent être complétés en multijoueur ou en zombies. Warzone propose également un ensemble unique de neuf défis à relever, pour un total de 18 défis et 19 récompenses à gagner pendant l’événement. Compléter un ensemble complet de neuf défis dans l’un ou l’autre jeu débloquera la mitraillette LAPA et la récompense et 5000 XP.

Défis et récompenses de l’événement obsédant de la guerre froide Black Ops

Défis de l’événement hanté de Black Ops Cold WarPlan de fusil de chasse légendaire de Blasting Lantern : Jouez et terminez 5 matchs multijoueurs ou zombies dans les listes de lecture de l’événement HauntingMontre Trick-or-Treat : Obtenez 200 éliminations multijoueurs dans la liste de lecture Nuketown Halloween 24/7 ou détruisez 200 têtes de citrouille dans ZombiesCharme d’arme du balai magique : Terminez le Top 3 dans Scream Deathmatch ou exfilez avec succès dans Hallow’s Eve OutbreakEmblème Jack-O : Obtenez 30 éliminations multijoueurs dans Infected ou éliminez 30 ennemis spéciaux ou Elite dans ZombiesRéticule du couteau sanglant : Obtenez 10 éliminations au corps à corps avec une arme en multijoueur ou gagnez 10 médailles de boucher (5 éliminations rapides en mêlée) en mode ZombiesAutocollant Slash-o-Lantern : Ouvrir 1 paquet de peur en multijoueur ou en zombiesCarte de visite de Jack’s Revenge : Obtenez 50 éliminations en utilisant l’avantage Ghost en multijoueur ou tuez 50 ennemis en étant masqué par le voile d’éther en zombiesJeu d’arcade Spider Fighter : Obtenez 3 éliminations multijoueurs sans mourir 3 fois ou gagnez 3 médailles Carnage (10 éliminations rapides) dans ZombiesCharme d’arme molaire : Obtenez 5 éliminations multijoueurs avec des dégâts de feu ou gagnez 5 médailles multi-éliminations avec dégâts de feu dans Zombies

Défis et récompenses de l’événement hanté Warzone

Défis de l’événement hanté de WarzonePlan du fusil de sniper légendaire Fire Slick : Jouez 5 matchs dans la playlist Ghost of VerdanskMontre effrayante : Gagnez trois fois un classement final dans le Top 10 avec votre équipe dans la liste de lecture Ghost of VerdanskCharme d’arme respiratoire : Éliminez 10 fantômes ennemis dans la liste de lecture Ghost of VerdanskEmblème de l’invocation finale : Éliminez 10 humains ennemis tout en jouant le rôle de votre opérateur dans la liste de lecture Ghost of VerdanskRéticule de toile d’araignée : Éliminez 5 humains ennemis en jouant le rôle d’un fantôme dans la liste de lecture Ghost of VerdanskAutocollant Mime meurtrier : En tant que fantôme, redéployez-vous en tant qu’opérateur en collectant 3 âmes ou en effectuant un coup de grâce sur un ennemi humainCarte d’appel du monde souterrain : Utilisez 3 emplacements Sacred Ground pour réduire votre compteur de peur dans la liste de lecture Ghost of VerdanskAutocollant de prophétie : Répondez à trois téléphones dans la liste de lecture Ghost of VerdanskCharme d’arme tentacule : Vivez 3 hallucinations pendant que vous avez un compteur de peur complet dans la liste de lecture Ghost of Verdansk

Pack d’armes LAPA

Plan d’arme LAPA d’anomalie dans le pack Terrible End

De plus, vous pouvez acheter un plan d’arme cosmétique du LAPA dans la boutique du jeu. Le lot Terrible End contient le plan d’anomalie du LAPA. Le pack comprend également un charme d’arme, un coup de grâce, une carte de visite, un autocollant et deux sauts de niveau de passe de combat. Le forfait Terrible End est au prix de 1 200 points COD, ce qui équivaut à un peu plus de 10 $.

Il convient de noter que l’achat du pack signifie que vous n’obtenez que les pièces jointes équipées du plan de l’arme. Vous devrez toujours relever un ensemble de défis dans l’un ou l’autre jeu pour déverrouiller l’arme de base, car c’est ce qui vous permettra de personnaliser le LAPA avec vos pièces jointes préférées.

L’événement Haunting devrait effrayer les joueurs jusqu’au 2 novembre, Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC sur Battle.net.

Le nouveau contenu de Call of Duty se poursuit alors qu’Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes.

