Comment débloquer le vol dans World of Warcraft: Shadowlands

Avec la sortie du patch 9.1 vient la sortie de Flying in the Shadowlands. Découvrez comment débloquer le vol à l’avance pour ne pas rester coincé au sol.

Les montures volantes sont devenues l’un des sujets les plus délicats de la communauté WoW depuis leur lancement pendant les Burning Crusades. Ils ont été un aliment de base de chaque extension depuis, bien que quand ils sortent, ils ont tendance à varier. Récemment, cependant, Blizzard a abandonné la possibilité de survoler ces nouvelles zones dans le premier patch majeur d’une extension. Shadowlands, à cet égard, ne fait pas exception.

Comment débloquez-vous le vol dans Shadowlands 9.1 ?

Comparé aux extensions précédentes, Shadowlands est assez simple. Maintenant, vous n’aurez plus qu’à terminer un certain nombre de nouvelles quêtes ajoutées dans la version 9.1. Pas de réputation de meulage cette fois. Avant le patch 9.1, la campagne Covenant se terminait au 22e niveau de renommée, le niveau 40 étant le rang maximum. 9.1 ajoutera de nouveaux niveaux de renommée, cependant, on nous avait déjà dit que nous devions terminer la campagne complète, pour le moment ce n’est pas le cas.

Le patch 9.1 ajoutera plus de niveaux de renommée avec le vol débloqué via Memories of Sunless Skies (illustré ci-dessous). Cet objet débloquera le vol à l’échelle du compte dans les Shadowlands, bien que cela ne fonctionnera pas dans The Maw, Oribos et la nouvelle zone, Korthia. Le vol sera débloqué une fois que les joueurs auront atteint la renommée 44 et terminé “The Last Sigil”, ce qui est possible au cours de la deuxième semaine de la 9.1.

Voici ce que le directeur du jeu Ion Hazzikostas avait à dire :

« Shadowlands Pathfinder, qui arrive dans Chains of Domination, ne nécessitera aucune réputation. Ceci est différent des réalisations de Pathfinder des extensions précédentes, il suffit de terminer votre campagne Covenant complète et les nouveaux chapitres ajoutés dans Chains of Domination. Une fois que vous avez fait cela, vous avez maîtrisé le surmonde de Shadowlands, restauré une grande partie de l’Anima, et vous pouvez ensuite gagner la capacité de voler dans les Shadowlands.

Pouvez-vous voler n’importe où dans Shadowlands ?

Une limitation du vol dans Shadowlands se présente sous la forme d’être limité à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Malheureusement, cela signifie qu’il ne faut pas voler d’une zone à l’autre.

Vous pouvez voler à l’intérieur : Bastion, Maldraxxus, Ardenweald et Ravendreth

Vous ne pouvez pas voler à l’intérieur: The Maw, Oribos ou la nouvelle zone Korthia

Pouvez-vous voler dans la gueule?

Le Maw restera strictement des montures au sol à l’avenir. Cependant, avec la Gueule qui semble rester un pas derrière le reste des Shadowlands, nous pourrions peut-être voler dans la zone un jour.

Quand puis-je utiliser Flying ?

Comme pour les extensions précédentes de WoW, Shadowlands vous permettra de voler (à l’exception de la quête d’introduction) à partir du niveau 50 une fois que vous l’aurez déverrouillé sur un personnage. Comme toujours, cela s’améliorera considérablement et accélérera l’expérience globale de mise à niveau dans Shadowlands.

Que sont les montures volantes Covenant dans Shadowlands ?

Chaque Covenant recevra une monture volante unique, avec un certain nombre de variantes de couleurs pour chacune. Ci-dessous, vous aurez un aperçu de ce que Blizzard a prévu.









Image présentée avec l’aimable autorisation de Wowhead

Le post Comment débloquer le vol dans World of Warcraft: Shadowlands est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.