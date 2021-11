Comment débloquer les camouflages de maîtrise convoités dans Call Of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard est maintenant disponible, et comme toujours avec une nouvelle version de Call of Duty, il y a une nouvelle mouture de camouflage à poursuivre. Vanguard propose 10 ensembles de défis de camouflage d’armes standard, mais les plus recherchés sont les trois camouflages de maîtrise de l’achèvement. Notre guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour déverrouiller ces camouflages d’armes convoités, et nous vous fournirons quelques conseils pour vous y rendre plus rapidement.

Comment débloquer les camouflages de complétion

Call of Duty: Vanguard a trois camouflages de maîtrise sur lesquels travailler pour un achèvement total: Gold, Diamond et le dernier et le plus prestigieux camouflage Atomic. L’or et le diamant sont à peu près ce que nous avons vu dans les précédents jeux Call of Duty, mais le camouflage atomique de Vanguard est une nouvelle peau d’arme, qui a des couleurs arc-en-ciel dans un motif animé et psychédélique.

STG44 avec le camouflage Atomic

Pour la première étape vers le déverrouillage de ce camouflage Atomic coloré, vous devrez déverrouiller le camouflage Gold pour chaque arme du jeu. Cela se fait en complétant l’ensemble de défis de camouflage standard de chaque arme. Choisissez simplement une arme pour commencer et concentrez-vous sur les camouflages standard. Il y a 10 sections de défis standard, et chaque section a 10 camouflages uniques à débloquer.

Voici les défis et les exigences de camouflage des armes à feu :

Tactiques de pack : 400 éliminationsChirurgical: 100 tirs à la têteAmbition Prédatrice : 50 multikillsReptilien: 5 tués sans mourir 30 foisOeil mort : 100 tirs de loinBerserker : 100 éliminations à bout portantChat sauvage: 100 coups de feu à la hancheSurvivant : 100 kills avec des pièces jointes spécifiques (cela est différent pour chaque arme)Jeux d’esprit: 100 kills avec des pièces jointes spécifiques (cela est différent pour chaque arme)Artiste de la mort : 100 kills avec des pièces jointes spécifiques (cela est différent pour chaque arme)

De plus, il existe quelques ensembles de défis de camouflage uniques aux lance-roquettes et aux armes de mêlée à bouclier de combat qui doivent également être complétés pour que leurs classes d’armes spécifiques puissent déverrouiller leurs camouflages Gold.

Camos Atomic, Diamond et Gold pour le MP-40

Terminer tous les défis de camouflage d’armes d’or pour une classe d’armes particulière débloquera le camouflage de diamant pour toutes les armes de cette classe. Donc, si vous obtenez tous les camouflages Gold pour vos fusils de sniper, vous débloquerez le camouflage Diamond à utiliser sur tous vos tireurs d’élite. Et pour obtenir le dernier camouflage atomique de Vanguard, vous devez d’abord obtenir le camouflage Diamant pour chaque classe d’arme disponible dans le jeu.

Conseils pour le nivellement

Tenter une mouture de camouflage Call of Duty signifie également travailler pour niveler chaque arme. Vous devrez travailler sur le nivellement des armes afin de débloquer tous les défis de camouflage. Par exemple, l’ensemble des défis de camouflage Survivalist ne se déverrouille pas tant que l’arme n’est pas au niveau 60, les défis de camouflage Mindgames se déverrouillent au niveau d’arme 65 et les défis Death Artist se déverrouillent au niveau d’arme 70.

Il existe des moyens d’accélérer le nivellement des armes dans Vanguard. L’un étant de faire bon usage de tous les jetons XP d’armes doubles que vous pourriez avoir, et de jouer lors de tous les événements XP d’armes doubles à venir. Black Ops Cold War a eu de nombreux événements de double XP au cours de la dernière année, il est donc probable que Vanguard en reçoive également une part équitable.

Les bonus d’opérateur de Padmavati

Une autre façon de niveler les armes plus rapidement consiste à utiliser le bonus de chaque opérateur. Il y aura des boosts d’XP d’armes spécifiques pour l’arme préférée de chaque opérateur. Par exemple, lorsque Halima atteint le niveau 16, vous débloquerez 2000 XP pour la mitraillette MP-40. Atteindre le niveau d’opérateur 6 avec Padmavati vous rapportera 1000 XP d’armes pour le fusil de combat, et vous obtiendrez plus de ces améliorations d’armes à mesure que vous augmenterez le niveau de chaque opérateur. Alors, assurez-vous de basculer entre les opérateurs et de les mettre tous à niveau pour les bonus.

Accessoire kit excédentaire

Un autre avantage de mise à niveau consiste à équiper Surplus comme pièce jointe de votre kit sur vos chargements d’armes. Le surplus ajoute de l’XP supplémentaire pour les éliminations d’ennemis.

Pour le moment, certains des défis de Vanguard sont buggés. La plupart des défis camo STG44 et les défis camo Mindgames d’Automaton ne semblent pas être suivis pour de nombreux joueurs. J’ai pas mal utilisé le STG44 et il n’a pas encore enregistré une seule élimination. À ce jour, Sledgehammer Games n’a pas reconnu ces problèmes liés aux défis sur les réseaux sociaux, donc pour l’instant, je recommanderais de se concentrer sur d’autres armes. Ce peut aussi être une bonne idée de vérifier vos progrès après un match ou deux.

Si vous recherchez des recommandations d’armurier, nous avons un guide de chargement avec certaines des meilleures armes de Vanguard pour le multijoueur. Consultez également notre guide pour tout ce que vous devez savoir sur l’adhésion ou la création d’un clan dans Vanguard.

