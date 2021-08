Comment débloquer les six aspects des armes cachées dans Hadès

Illustration : Jeux de supergéants

Hades, l’action-roguelike sur le thème de la mythologie grecque de Supergiant Games, vous donne ostensiblement six armes avec lesquelles jouer. Au-delà de cela, chacun a quatre « aspects » ou formes de modification des armes. Mais vous n’aurez accès qu’à trois pour chacun au début.

À toutes fins utiles, ces aspects individuels fonctionnent comme des armes différentes. Un aspect d’arc particulier peut cibler automatiquement un ennemi, par exemple. Une version des poings pourrait attirer magnétiquement les ennemis vers vous. Ce n’est pas exactement quelque chose qui change la donne, mais cela aide certainement à secouer vos courses. Vous pouvez déverrouiller ces aspects supplémentaires dans la chambre de Skelly, juste avant de commencer chaque course, en déversant du sang de Titan durement gagné. Mais vous remarquerez peut-être que le quatrième et dernier est enveloppé pour chacun. Compte tenu de la nature obscure du fonctionnement d’Hadès, vous n’auriez pas tort de vous demander : comment dans l’Hadès puis-je obtenir ce dernier aspect ?

Des spoilers mineurs pour Hadès suivent.

La réponse simple, comme pour beaucoup de choses Hadès, est que cela arrivera en temps voulu. Comme le fleuve Léthé, l’Hadès avance sans cesse. Mais il existe des moyens d’accélérer le processus, principalement en apprenant des phrases secrètes de divers habitants des Enfers, puis en les répétant avec vos armes semi-sensibles. (Ne vous inquiétez pas : Zagreus se chargera de mémoriser et de parler pour vous.)

Tout d’abord, vous devez acheter la liste fatale des prophéties mineures auprès de l’entrepreneur de la maison. Si vous ne l’avez pas déjà fait, sérieusement, qu’est-ce qui vous arrête ? C’est bon marché (20 pierres précieuses) et ouvre également une longue liste d’objectifs facultatifs, qui à leur tour rempliront vos coffres avec encore plus de devises. Il y a aussi de fortes chances que vous deviez battre le jeu au moins une fois. Je n’ai découvert aucun aspect caché avant d’avoir terminé ma première course. Idem pour tous ceux à qui j’ai parlé du jeu. Mais certaines personnes sur les réseaux sociaux suggèrent que vous n’avez besoin que d’atteindre le boss final, pas de le battre.

À partir de là, vous devrez avoir déverrouillé cinq aspects supplémentaires sur les six armes de votre arsenal; désolé, l’aspect standard de Zagreus fourni avec chaque arme ne compte pas. Une fois que c’est réglé, parlez à Achille encore et encore jusqu’à ce qu’il vous donne finalement la phrase secrète pour Varatha, la lance éternelle. Interagissez avec la lance avant votre prochaine course et vous révélerez l’aspect de Guan Yu. (À noter : vous n’avez pas besoin de le déverrouiller avant de révéler les cinq autres aspects. Il vous suffit de le révéler.)

Pour révéler les cinq derniers aspects, vous devez d’abord investir cinq Titan’s Blood dans l’arme pour laquelle vous souhaitez découvrir un aspect, qu’il s’agisse d’améliorer un peu l’aspect de Zagreus ou de déverrouiller et de mettre à niveau les deux autres aspects disponibles. Ensuite, vous êtes plus ou moins aux caprices des dieux de la génération de nombres aléatoires. Il vous suffit de parler à plusieurs reprises aux personnes suivantes pendant vos courses jusqu’à ce que la phrase cachée apparaisse dans la conversation :

Lame Stygienne, Aspect d’Arthur : NyxBouclier du Chaos, Aspect de Beowulf : le chaosArc Cherche-Cœur, Aspect de Rama : ArtémisPoings jumeaux de Malphon, aspect de Gilgamesh : AstériusRâle d’Adamant, Aspect de Lucifer : Zeus

Si vous voyez ce symbole, un point d’exclamation plus pointu que d’habitude, cela signifie que Nyx est probablement prêt à vous apprendre la phrase cachée. Capture d’écran : Supergiant / Kotaku

Pour Artemis et Zeus, vous pouvez équiper leurs souvenirs – respectivement Adamant Arrowhead et Thunder Signet – au début de chaque course pour vous assurer de les rencontrer dès le début. Nyx est une présence constante dans la Maison d’Hadès, vous pouvez donc lui parler quand vous le souhaitez. Mais Chaos, quant à lui, est un petit monstre omniscient primordial inconstant. Le chaos fait ce que veut le chaos. Je ne peux pas t’aider là-bas.

Asterius est un peu plus délicat que ces quatre-là. Pendant que vous vous frayez un chemin à travers Elysium, gardez un œil sur les récompenses de chambre qui ont un crâne au fond de la bulle. Ceux-ci indiquent une bataille plus difficile, et il y a une chance que vous puissiez affronter le Taureau de Minos en un contre un. (En bonus: le vaincre réduira considérablement sa santé pour la bataille finale contre le boss d’Elysium.) Je l’ai affronté avec les Twin Fists of Malphon et il a fait un commentaire préfigurant sur le destin ou le destin ou quoi que ce soit. La prochaine fois que je l’ai combattu, sans poings, il m’a donné la phrase.

Vous ne pouvez pas mettre un prix sur le temps de balle (épée ?).Gif : Supergiant / Kotaku

Tout cela peut sembler être une tâche digne d’un certain boulder-pousseur, mais, si vous êtes un fan du jeu, cela vaut la peine de le mener à bien. Que ces aspects cachés soient bons ou non est une question d’opinion et de style de jeu. Ce qui est certain, c’est que, contrairement aux trois aspects initiaux, ils changent considérablement la donne. L’aspect d’Arthur de l’épée, par exemple, peut créer une zone qui ralentit tout ennemi qui y pénètre. L’aspect de Lucifer transforme Exagryph en un pistolet laser qui peut tirer des explosifs à détection de mouvement et à rayonnement de dégâts. Ces variations vous obligent à aborder les courses de manière créative à la fois du point de vue stratégique (« D’accord, quels avantages sont maintenant les meilleurs avec cette arme ? ») et tactique (« D’accord, comment devrais-je utiliser ce nouveau mouvement contre l’Hydre ? »).

Il y a aussi une impulsion narrative pour déverrouiller ce truc. Arthur, Beowulf, Gilgamesh, vous avez peut-être remarqué que chaque aspect est lié à une légende sans lien avec la mythologie grecque. Les personnages le remarqueront. Personne n’a entendu parler de ce Lucifer, mais apparemment il s’est disputé avec son père ? Quoi qu’il en soit, tout le monde est sûr qu’il est, aux côtés de toutes ces autres légendes inconnues, un client coriace, digne de manier l’une des armes infernales.

C’est un autre dispositif d’intrigue soigné dans un jeu déjà rempli d’entre eux. Jouez à Hadès tout ce que vous voulez pour l’action (vraiment, vraiment bonne), mais pour moi, le récit est le principal attrait. Et les meilleures histoires, d’Eurydice et Orphée à Achille et [redacted]– dans l’Hadès sont ceux dans les marges. Vous ne les découvrirez pas tous sans avoir déverrouillé ces derniers aspects. Cela seul vaut la peine de vous frayer un chemin hors de l’enfer, quel que soit le nombre de fois où vous en aurez besoin.