Comment débloquer Marcus Fenix, Kait Diaz et un spray gratuit

La collection de personnages jouables de Fortnite ajoute deux de la franchise Gears of War d’Epic Games.

Le titre populaire Battle Royale et ses développeurs sont devenus connus pour leurs collaborations floues. Epic Games a créé il y a quelque temps la série Gaming Legends de Fornite, qui comprend désormais Chin-Li et Ryu de Street Fighter, le Master Chief de Halo, Kratos de God of War et, récemment, Jinx de League of Legends. Maintenant, une autre paire de légendes du jeu rejoint la liste.

Les personnages de Gears of War, Marcus Fenix ​​et Kait Diaz, ont le devoir de représenter leur franchise emblématique dans Fortnite, qui commence aujourd’hui. C’est un moment historique alors que la série Gaming Legend devient de plus en plus impressionnante.

Comment débloquer Marcus Fenix ​​et Kait Diaz

Apparaissant sous l’ensemble Delta-One, les vedettes de la série Marcus Fenix ​​et Kait Diaz entrent dans la boutique d’objets de Fortnite ce soir à 19 h HNE. Marcus, un vétéran grisonnant de l’armée COG, a fait ses débuts dans le premier volet de la série et dans chaque suite depuis. De l’autre côté, Kait Diaz est apparue pour la première fois dans Gears of War 4 avant de jouer dans Gears of War 5.

Les deux personnages apportent une violence qui pourrait rivaliser avec Kratos et une puissance de feu comme Master Chief. Cependant, ce sont les deux seuls à manier un fusil d’assaut avec une tronçonneuse attachée. Marcus Fenix ​​et Kait Diaz apportent une multitude de produits cosmétiques de l’univers Gears dans Fortnite Battle Royale.

Voici la liste des produits cosmétiques inclus dans le Delta-One Set :



Marcus Fenix ​​Kait Diaz avec Winter Orange Style Sonic Resonator Back Bling (vendu avec la tenue Marcus Fenix) – Créé par la Coalition des gouvernements ordonnés pour cartographier les tunnels souterrains de Sera. Pendentif Back Bling de Reyna (vendu avec la tenue Kait Diaz) – Héritage familial aux origines mystérieuses. Breaker Mace Pickaxe – Fragments de carapace de criquet fixés sur une tige rotative motorisée. Pioche Thumper – Auparavant utilisée pour appeler les Seeders à la surface. Pioche de couperet de boucher – Conçue à l’origine pour couper la viande de ver de roche et également pour réduire le COG. Skiff Glider – Imprégnez-vous des éléments avec ce véhicule terrestre rapide et propulsé par le vent (transformé en planeur). Spray pour trou d’émergence Emote de Knife Tricks

De plus, les joueurs Fortnite sur une Xbox Series X débloqueront un style Matte Black pour Marcus Fenix.

Quêtes Delta-One

Comme si toute cette excitation ne suffisait pas, Epic Games a créé une liste de quêtes. Ceux qui terminent cinq défis du 9 décembre à 9 h au 17 décembre à 9 h gagnent le Crimson Omen Spray gratuitement.

Voici la liste complète des défis :

Récupérez trois balises COG Accroupissez-vous derrière la barrière Dommages à l’adversaire avec une attaque de mêlée Faites des dégâts de fusil de chasse à un adversaire Récupérez des souvenirs de Thrashball

Marcus Fenix ​​et Kait Diaz seront disponibles à l’achat dans la boutique d’objets de Fortnite à 19 h HNE ce soir. Les quêtes Delta-One commencent également aujourd’hui, donc si vous n’êtes pas intéressé par l’ensemble Gears of War, un Crimson Omen Spray gratuit est un prix de consolation. Assurez-vous de découvrir le dernier ajout de la série Gaming Legends ce soir !

Source : Jeux épiques

Images vedettes : Jeux épiques